https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767019318.html

Под охрану контингента ОДКБ в Казахстане передали стратегические объекты

Под охрану контингента ОДКБ в Казахстане передали стратегические объекты - РИА Новости, 09.01.2022

Под охрану контингента ОДКБ в Казахстане передали стратегические объекты

Миротворцам стран ОДКБ в Казахстане под охрану передан ряд стратегических объектов, говорится в сообщении пресс-службы президента республики. РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T09:11

2022-01-09T09:11

2022-01-09T09:20

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беспорядки в казахстане

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касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 9 янв - РИА Новости. Миротворцам стран ОДКБ в Казахстане под охрану передан ряд стратегических объектов, говорится в сообщении пресс-службы президента республики.В воскресенье под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание оперативного штаба."Главе государства было доложено, что правоохранительными органами и вооруженными силами принимаются меры по восстановлению порядка и законности в стране, обеспечивается соблюдения режима чрезвычайного положения в регионах. Выставлены блокпосты, объединенному миротворческому контингенту государств-участников ОДКБ под охрану передан ряд стратегических объектов", - сообщили в пресс-службе.Там отметили, что силовыми структурами продолжается "зачистка" населенных пунктов.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220109/okhrana-1767013957.html

https://ria.ru/20220108/mirotvortsy-1767002465.html

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в мире, казахстан, одкб, оон, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев