https://ria.ru/20220109/kanikuly-1767012669.html

Врач дал советы, как мобилизоваться к концу каникул

Врач дал советы, как мобилизоваться к концу каникул - РИА Новости, 09.01.2022

Врач дал советы, как мобилизоваться к концу каникул

Врач посоветовал не планировать какие-либо виды активности в последний день каникул и лечь спать до полуночи, а в первый рабочий день нужно предпринять усилия,... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T06:24

2022-01-09T06:24

2022-01-09T06:24

общество

новый год

андрей тяжельников

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Врач посоветовал не планировать какие-либо виды активности в последний день каникул и лечь спать до полуночи, а в первый рабочий день нужно предпринять усилия, чтобы взбодриться, - утренняя зарядка, контрастный душ, сытный завтрак, горячий ароматный кофе или бодрящий чай, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Он отметил, что нужно обязательно лечь спать до 23-24 часов, так как в это время начинается выработка гормона мелатонина, который способствует засыпанию и регенерации организма. Даже если не хочется спать, церемония подготовки ко сну поможет расслабиться и настроиться на отдых."Примите перед сном теплый душ или ванну - теплая вода расслабляет и успокаивает. Минимум за час до сна обеспечьте спокойную обстановку, выключив все гаджеты, исключив громкие звуки и любой свет. Помните, что свет гаджетов не позволяет вырабатываться гормону мелатонину, без которого невозможно заснуть. Не ешьте минимум за 2–3 часа до сна. Не употребляйте перед сном алкоголь, кофе и сигареты", - отметил собеседник агентства.Он уточнил, что также полезно проветрить комнату перед сном и надевать комфортную одежду, позаботиться об удобном матрасе и подушке.При этом Тяжельников отметил, что на каникулах многие не видят ничего страшного в том, чтобы раза два – три не лечь в привычное время спать, "потеряв счет времени на праздничной вечеринке, засидевшись в гостях или у телевизора, а утром позволить себе поспать до обеда". Но затем будет тяжело утром встать в первый рабочий день, потому что очень легко выйти из графика, а чтобы вернуться в режим, организму нужно в два раза больше времени."Между тем разбитое, полусонное состояние – это не только плохое настроение, но и риски. Во сне у человека замедляются все процессы жизнедеятельности. И если вы до конца не проснулись, то и концентрация внимания, и скорость реакции у вас будут снижены. Поэтому не стоит выходить из дома полусонным, наспех натянув одежду. А особенно не стоит садиться в таком состоянии за руль автомобиля. Нужно предпринять усилия, чтобы взбодриться. Проверенный рецепт бодрого утра - это утренняя зарядка, контрастный душ, сытный завтрак", - подчеркнул врач.Он уточнил, что горячий ароматный кофе или бодрящий чай не повредит."Можно добавить еще несколько простых советов. Если тяжело встать, то начинайте делать зарядку прямо в постели. Есть несложные комплексы упражнений. Движения начнут разгонять кровь, и организм начнет просыпаться. Включайте бодрую музыку. Это вас взбодрит эмоционально. Музыка активизирует центральную нервную систему, улучшает настроение. Открывайте окна, впуская в комнату солнечный свет. Если за окном темно, то включайте электрический. Концентрация мелатонина будет снижаться от света, и сонливость начнет проходить", - добавил Тяжельников.

https://ria.ru/20220108/sneg-1766944822.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220105/kanikuly-1766657401.html

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, новый год, андрей тяжельников