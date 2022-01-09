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Врач дал советы, как мобилизоваться к концу каникул
Врач дал советы, как мобилизоваться к концу каникул - РИА Новости, 09.01.2022
Врач дал советы, как мобилизоваться к концу каникул
Врач посоветовал не планировать какие-либо виды активности в последний день каникул и лечь спать до полуночи, а в первый рабочий день нужно предпринять усилия,... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T06:24
2022-01-09T06:24
общество
новый год
андрей тяжельников
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Врач посоветовал не планировать какие-либо виды активности в последний день каникул и лечь спать до полуночи, а в первый рабочий день нужно предпринять усилия, чтобы взбодриться, - утренняя зарядка, контрастный душ, сытный завтрак, горячий ароматный кофе или бодрящий чай, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Он отметил, что нужно обязательно лечь спать до 23-24 часов, так как в это время начинается выработка гормона мелатонина, который способствует засыпанию и регенерации организма. Даже если не хочется спать, церемония подготовки ко сну поможет расслабиться и настроиться на отдых."Примите перед сном теплый душ или ванну - теплая вода расслабляет и успокаивает. Минимум за час до сна обеспечьте спокойную обстановку, выключив все гаджеты, исключив громкие звуки и любой свет. Помните, что свет гаджетов не позволяет вырабатываться гормону мелатонину, без которого невозможно заснуть. Не ешьте минимум за 2–3 часа до сна. Не употребляйте перед сном алкоголь, кофе и сигареты", - отметил собеседник агентства.Он уточнил, что также полезно проветрить комнату перед сном и надевать комфортную одежду, позаботиться об удобном матрасе и подушке.При этом Тяжельников отметил, что на каникулах многие не видят ничего страшного в том, чтобы раза два – три не лечь в привычное время спать, "потеряв счет времени на праздничной вечеринке, засидевшись в гостях или у телевизора, а утром позволить себе поспать до обеда". Но затем будет тяжело утром встать в первый рабочий день, потому что очень легко выйти из графика, а чтобы вернуться в режим, организму нужно в два раза больше времени."Между тем разбитое, полусонное состояние – это не только плохое настроение, но и риски. Во сне у человека замедляются все процессы жизнедеятельности. И если вы до конца не проснулись, то и концентрация внимания, и скорость реакции у вас будут снижены. Поэтому не стоит выходить из дома полусонным, наспех натянув одежду. А особенно не стоит садиться в таком состоянии за руль автомобиля. Нужно предпринять усилия, чтобы взбодриться. Проверенный рецепт бодрого утра - это утренняя зарядка, контрастный душ, сытный завтрак", - подчеркнул врач.Он уточнил, что горячий ароматный кофе или бодрящий чай не повредит."Можно добавить еще несколько простых советов. Если тяжело встать, то начинайте делать зарядку прямо в постели. Есть несложные комплексы упражнений. Движения начнут разгонять кровь, и организм начнет просыпаться. Включайте бодрую музыку. Это вас взбодрит эмоционально. Музыка активизирует центральную нервную систему, улучшает настроение. Открывайте окна, впуская в комнату солнечный свет. Если за окном темно, то включайте электрический. Концентрация мелатонина будет снижаться от света, и сонливость начнет проходить", - добавил Тяжельников.
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общество, новый год, андрей тяжельников
06:24 09.01.2022
 
Врач дал советы, как мобилизоваться к концу каникул

Врач Тяжельников посоветовал не планировать больших активностей в последний день каникул

© Depositphotos / MNStudioМама с детьми у камина
Мама с детьми у камина - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© Depositphotos / MNStudio
Мама с детьми у камина
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Врач посоветовал не планировать какие-либо виды активности в последний день каникул и лечь спать до полуночи, а в первый рабочий день нужно предпринять усилия, чтобы взбодриться, - утренняя зарядка, контрастный душ, сытный завтрак, горячий ароматный кофе или бодрящий чай, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
"Эффективно начать готовиться к бодрому утру уже в последний день каникул. 9 января постарайтесь не оставаться утром долго в постели, даже если вы мало спали ночью. Лучше потерпеть и раньше лечь вечером. Не планируйте в этот день слишком больших активностей. Выделите время на подготовку к рабочей неделе. Займитесь внешностью, одеждой, составлением планов", - рассказал Тяжельников.
Он отметил, что нужно обязательно лечь спать до 23-24 часов, так как в это время начинается выработка гормона мелатонина, который способствует засыпанию и регенерации организма. Даже если не хочется спать, церемония подготовки ко сну поможет расслабиться и настроиться на отдых.
"Примите перед сном теплый душ или ванну - теплая вода расслабляет и успокаивает. Минимум за час до сна обеспечьте спокойную обстановку, выключив все гаджеты, исключив громкие звуки и любой свет. Помните, что свет гаджетов не позволяет вырабатываться гормону мелатонину, без которого невозможно заснуть. Не ешьте минимум за 2–3 часа до сна. Не употребляйте перед сном алкоголь, кофе и сигареты", - отметил собеседник агентства.
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Он уточнил, что также полезно проветрить комнату перед сном и надевать комфортную одежду, позаботиться об удобном матрасе и подушке.
При этом Тяжельников отметил, что на каникулах многие не видят ничего страшного в том, чтобы раза два – три не лечь в привычное время спать, "потеряв счет времени на праздничной вечеринке, засидевшись в гостях или у телевизора, а утром позволить себе поспать до обеда". Но затем будет тяжело утром встать в первый рабочий день, потому что очень легко выйти из графика, а чтобы вернуться в режим, организму нужно в два раза больше времени.
"Между тем разбитое, полусонное состояние – это не только плохое настроение, но и риски. Во сне у человека замедляются все процессы жизнедеятельности. И если вы до конца не проснулись, то и концентрация внимания, и скорость реакции у вас будут снижены. Поэтому не стоит выходить из дома полусонным, наспех натянув одежду. А особенно не стоит садиться в таком состоянии за руль автомобиля. Нужно предпринять усилия, чтобы взбодриться. Проверенный рецепт бодрого утра - это утренняя зарядка, контрастный душ, сытный завтрак", - подчеркнул врач.
Он уточнил, что горячий ароматный кофе или бодрящий чай не повредит.
"Можно добавить еще несколько простых советов. Если тяжело встать, то начинайте делать зарядку прямо в постели. Есть несложные комплексы упражнений. Движения начнут разгонять кровь, и организм начнет просыпаться. Включайте бодрую музыку. Это вас взбодрит эмоционально. Музыка активизирует центральную нервную систему, улучшает настроение. Открывайте окна, впуская в комнату солнечный свет. Если за окном темно, то включайте электрический. Концентрация мелатонина будет снижаться от света, и сонливость начнет проходить", - добавил Тяжельников.
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