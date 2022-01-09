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В США перечислили бесполезных союзников-иждивенцев
В США назвали бесполезные "страны-иждивенцы" - РИА Новости, 09.01.2022
В США перечислили бесполезных союзников-иждивенцев
Старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер в статье для National Interest назвал "бесполезные" в военном отношении страны, входящие в НАТО. РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T22:47
2022-01-09T23:08
в мире
украина
грузия
нато
восточная европа
россия
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер в статье для National Interest назвал "бесполезные" в военном отношении страны, входящие в НАТО.С точки зрения колумниста, в Североатлантическом альянсе есть государства, защита которых тяжелым бременем ложится на США и может втянуть Вашингтон в невыгодные для него войны. С середины 1990-х Америка крайне неизбирательно принимала в союз республики Восточной Европы. Экономический и оборонный потенциал Албании, Словении, Черногории и Северной Македонии невелик, поэтому их пребывание в НАТО не увеличивает совокупную мощь, считает автор.Серьезной ошибкой, по мнению Карпентера, было расширение сферы влияния Соединенных Штатов ближе к границам России. Как заметил эксперт, вхождение Прибалтийских стран в состав альянса в 2004 году было крайне опасным шагом. Эстония, Латвия и Литва не только практикуют политику русофобии, но и ссорятся с Белоруссией — главным союзником Москвы в регионе, говорится в статье.Администрация президента США Джорджа Буша безрассудно пыталась начать военное освоение Грузии и Украины, и только твердая позиция Франции и Германии помешала американскому правительству предоставить этим постсоветским республикам членство в НАТО, напомнил специалист. Тем не менее Штаты до сих пор не бросают попытки интегрировать Киев и Тбилиси в тело Североатлантического альянса, сетует Карпентер.Как подытожил обозреватель, необдуманные действия Запада говорят о том, что он не учится на ошибках прошлого и вгоняет себя в крайне опасное положение, способное привести к гибельной войне.
https://ria.ru/20220108/zapad-1766981222.html
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в мире, украина, грузия, нато, восточная европа, россия
22:47 09.01.2022 (обновлено: 23:08 09.01.2022)
 
В США назвали бесполезные "страны-иждивенцы"

Обозреватель NI Карпентер перечислил "бесполезные" страны на иждивении США

© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер в статье для National Interest назвал "бесполезные" в военном отношении страны, входящие в НАТО.
С точки зрения колумниста, в Североатлантическом альянсе есть государства, защита которых тяжелым бременем ложится на США и может втянуть Вашингтон в невыгодные для него войны. С середины 1990-х Америка крайне неизбирательно принимала в союз республики Восточной Европы. Экономический и оборонный потенциал Албании, Словении, Черногории и Северной Македонии невелик, поэтому их пребывание в НАТО не увеличивает совокупную мощь, считает автор.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
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Серьезной ошибкой, по мнению Карпентера, было расширение сферы влияния Соединенных Штатов ближе к границам России. Как заметил эксперт, вхождение Прибалтийских стран в состав альянса в 2004 году было крайне опасным шагом. Эстония, Латвия и Литва не только практикуют политику русофобии, но и ссорятся с Белоруссией — главным союзником Москвы в регионе, говорится в статье.
Администрация президента США Джорджа Буша безрассудно пыталась начать военное освоение Грузии и Украины, и только твердая позиция Франции и Германии помешала американскому правительству предоставить этим постсоветским республикам членство в НАТО, напомнил специалист. Тем не менее Штаты до сих пор не бросают попытки интегрировать Киев и Тбилиси в тело Североатлантического альянса, сетует Карпентер.
Как подытожил обозреватель, необдуманные действия Запада говорят о том, что он не учится на ошибках прошлого и вгоняет себя в крайне опасное положение, способное привести к гибельной войне.
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