https://ria.ru/20220109/izhdiventsy-1767081947.html

В США перечислили бесполезных союзников-иждивенцев

В США назвали бесполезные "страны-иждивенцы" - РИА Новости, 09.01.2022

В США перечислили бесполезных союзников-иждивенцев

Старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер в статье для National Interest назвал "бесполезные" в военном отношении страны, входящие в НАТО. РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T22:47

2022-01-09T22:47

2022-01-09T23:08

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер в статье для National Interest назвал "бесполезные" в военном отношении страны, входящие в НАТО.С точки зрения колумниста, в Североатлантическом альянсе есть государства, защита которых тяжелым бременем ложится на США и может втянуть Вашингтон в невыгодные для него войны. С середины 1990-х Америка крайне неизбирательно принимала в союз республики Восточной Европы. Экономический и оборонный потенциал Албании, Словении, Черногории и Северной Македонии невелик, поэтому их пребывание в НАТО не увеличивает совокупную мощь, считает автор.Серьезной ошибкой, по мнению Карпентера, было расширение сферы влияния Соединенных Штатов ближе к границам России. Как заметил эксперт, вхождение Прибалтийских стран в состав альянса в 2004 году было крайне опасным шагом. Эстония, Латвия и Литва не только практикуют политику русофобии, но и ссорятся с Белоруссией — главным союзником Москвы в регионе, говорится в статье.Администрация президента США Джорджа Буша безрассудно пыталась начать военное освоение Грузии и Украины, и только твердая позиция Франции и Германии помешала американскому правительству предоставить этим постсоветским республикам членство в НАТО, напомнил специалист. Тем не менее Штаты до сих пор не бросают попытки интегрировать Киев и Тбилиси в тело Североатлантического альянса, сетует Карпентер.Как подытожил обозреватель, необдуманные действия Запада говорят о том, что он не учится на ошибках прошлого и вгоняет себя в крайне опасное положение, способное привести к гибельной войне.

https://ria.ru/20220108/zapad-1766981222.html

https://ria.ru/20220109/nato-1767070159.html

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в мире, украина, грузия, нато, восточная европа, россия