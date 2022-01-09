В США перечислили бесполезных союзников-иждивенцев

22:47 09.01.2022 (обновлено: 23:08 09.01.2022)
В США назвали бесполезные "страны-иждивенцы"
Обозреватель NI Карпентер перечислил "бесполезные" страны на иждивении США
© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер в статье для National Interest назвал "бесполезные" в военном отношении страны, входящие в НАТО.
С точки зрения колумниста, в Североатлантическом альянсе есть государства, защита которых тяжелым бременем ложится на США и может втянуть Вашингтон в невыгодные для него войны. С середины 1990-х Америка крайне неизбирательно принимала в союз республики Восточной Европы. Экономический и оборонный потенциал Албании, Словении, Черногории и Северной Македонии невелик, поэтому их пребывание в НАТО не увеличивает совокупную мощь, считает автор.
Серьезной ошибкой, по мнению Карпентера, было расширение сферы влияния Соединенных Штатов ближе к границам России. Как заметил эксперт, вхождение Прибалтийских стран в состав альянса в 2004 году было крайне опасным шагом. Эстония, Латвия и Литва не только практикуют политику русофобии, но и ссорятся с Белоруссией — главным союзником Москвы в регионе, говорится в статье.
Администрация президента США Джорджа Буша безрассудно пыталась начать военное освоение Грузии и Украины, и только твердая позиция Франции и Германии помешала американскому правительству предоставить этим постсоветским республикам членство в НАТО, напомнил специалист. Тем не менее Штаты до сих пор не бросают попытки интегрировать Киев и Тбилиси в тело Североатлантического альянса, сетует Карпентер.
Как подытожил обозреватель, необдуманные действия Запада говорят о том, что он не учится на ошибках прошлого и вгоняет себя в крайне опасное положение, способное привести к гибельной войне.