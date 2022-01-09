04:54 09.01.2022 (обновлено: 05:19 09.01.2022)
Антитела после COVID-19 оказались опасными
Антитела после COVID-19 оказались способны атаковать здоровые клетки
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач в коридоре отделения для лечения пациентов с Covid-19
Врач в коридоре отделения для лечения пациентов с Covid-19
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Антитела, возникающие у людей, переболевших COVID-19, способны ошибочно атаковать здоровые клетки органов и тканей организма. К такому выводу, как сообщает Journal of Translational Medicine (JTM), пришла группа исследователей из Института сердца в Лос-Анджелесе, США.
Ученые установили, что через несколько месяцев после того, как человек выздоровел от коронавируса, у него наблюдается повышенный уровень антител, которые могут работать неправильно. Как подтверждение — у 177 медицинских работников, перенесших болезнь до появления вакцин, в течение полугода выявляли стойкие антитела, которые могли вызывать хронические воспаления, повреждения суставов, кожи, а также нервной системы.
Реакция на омикрон
Ранее ученые выяснили, что Т-клетки переболевших COVID-19 и вакцинированных могут защитить от тяжелого протекания болезни при заражении штаммом "омикрон". "Мы обнаружили, что в исследуемых группах реакция на белок Т-клеток CD4 и CD8 сохранилась на 70-80%", — говорится в исследовании, опубликованном на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.
Исследование подтвердило, что реакция нейтрализующих антител ослабевает в случае с "омикроном", но на ответе Т-клеток он "мало сказывается", отметила в Twitter одна из ученых Уэнди Берджерс.
Иммунный ответ
"(Способность к - ред.) нейтрализации омикрона увеличилась в 14 раз (за 14 дней после начала исследования - ред.), демонстрируя выработку гуморального иммунного ответа на этот вариант. Важно отметить, что нейтрализация "дельта" варианта вируса увеличилась в 4,4 раза", - говорится в исследовании, которое опубликовал в своем Twitter ученый из Африканского научно-исследовательского института здравоохранения (AHRI) Алекс Сигал.
Ученые отметили, что увеличение сопротивления штамму "дельта" у зараженных "омикроном" может "привести к снижению способности "дельты" инфицировать повторно".
Омикрон-штамм обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых. Предположительно, изначально этот вариант развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.