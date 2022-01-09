https://ria.ru/20220109/integratsiya-1767078830.html

Новые формы интеграции России с партнерами пугают США, заявили в Госдуме

Новые формы интеграции России с партнерами пугают США, заявили в Госдуме - РИА Новости, 09.01.2022

Новые формы интеграции России с партнерами пугают США, заявили в Госдуме

Интеграция России с другими странами и усиление влияния на страны СНГ пугают Вашингтон, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T21:51

2022-01-09T21:51

2022-01-09T22:45

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адальби шхагошев

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Интеграция России с другими странами и усиление влияния на страны СНГ пугают Вашингтон, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN заявил, что Россия "стремится" восстановить порядок вещей, существовавший при Советском Союзе, что неприемлемо для Вашингтона."Интеграция с каждым годом между странами усугубляется, и США этого боятся. Эта интеграция абсолютно адекватная, объективная и реалистичная с точки зрения практичной жизни - и культурной, и политической, и оборонительной", - подчеркнул политик, комментируя высказывание Блинкена.Парламентарий добавил, что влияние России на страны СНГ будет усиливаться в хорошем смысле этого слова, однако, именно это и тревожит Вашингтон, для которого теперь "все будет гораздо сильнее и сложнее"."Сейчас таких порядков не будет, а влияние Российской Федерации, естественно, будет усиливаться на страны СНГ. Но влияние это будет в самом хорошем смысле этого слова, будет соответствовать тем реальным, объективным связям, которые существуют между нашими странами: инфраструктура, язык, традиции. Что касается США и их озабоченности, непосредственно Блинкена, и что это недопустимо - они с каждым днем будут терять влияние к странам бывшего Советского Союза, без всякого сомнения", - констатировал он.

https://ria.ru/20220109/soyuz-1767074009.html

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в мире, сша, вашингтон (город), снг, госдума рф, энтони блинкен, адальби шхагошев, россия