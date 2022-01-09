22:30 09.01.2022 (обновлено: 23:14 09.01.2022)
Украинские силовики из гранатометов обстреляли Горловку, заявили в ДНР
В ДНР заявили, что украинские силовики из гранатометов обстреляли Горловку
Боец Народной милиции ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 янв — РИА Новости. Украинские силовики из гранатометов обстреляли подконтрольную самопровозглашенную Донецкой народной республике Горловку, заявили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Представительство ДНР в СЦКК с 5 января не фиксировало нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. В воскресенье украинские силовики нарушили режим тишины, открыв огонь по подконтрольным республике населенным пунктам Новая Таврия и Коминтерново. ДНР обвинила Киев в игнорировании запросов вернуться к соблюдению режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по населенному пункту Горловка (под контролем ДНР. — Прим. ред.)", — сказал представитель ДНР.
По данным представительства ДНР в СЦКК, силы ВС Украины два раза в воскресенье открывали огонь по этому городу из гранатометов и пулеметов.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
В МИД России отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.