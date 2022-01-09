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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220109/glempingi-1765284772.html
Палатки класса люкс: в чем секрет популярности глэмпингов
Палатки класса люкс: в чем секрет популярности глэмпингов - РИА Новости, 09.01.2022
Палатки класса люкс: в чем секрет популярности глэмпингов
Комфортные домики на природе со всеми удобствами, мягкие кровати, панорамные окна, авторская кухня, развлечения — нет, речь не про турецкий all inclusive. Все... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T08:00
2022-01-09T08:03
туризм
отдых
природа
баня
ярославская область
мурманская область
антарктида
перу
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости, Ольга Кабанова. Комфортные домики на природе со всеми удобствами, мягкие кровати, панорамные окна, авторская кухня, развлечения — нет, речь не про турецкий all inclusive. Все это предлагают гостям российские глэмпинги. О том, почему туристы готовы платить десятки тысяч рублей за такой отдых, где находятся самые красивые и необычные "палатки класса люкс", стоит ли ехать туда зимой и чем там заняться, — в материале РИА Новости.Экотуризм и роскошь"Палатка с кроватью за 30 тысяч рублей в сутки? Да я за эти деньги могу снять шикарный номер в отеле. И не на один день! Кто вообще соглашается за это платить?" — удивляются многие.Однако на эти "палатки с кроватью", появившиеся в России четыре года назад, есть спрос. По словам Дарьи Шкуренко, директора по маркетингу глэмпинга "Ново-Окатово" в Тверской области, такой отдых выбирают туристы, которые хотят убежать от цивилизации и несколько дней пожить на природе. Но с комфортом."Нам удается совместить то, что кажется разными мирами, — объясняет она. — Можно наслаждаться прогулкой по лесу, а потом ужинать в ресторане авторской кухни. Жить в палатке, но с кофеваркой и простынями с подогревом".Сыграла свою роль и пандемия. "Туристы, привыкшие ездить в Европу, теперь ограничены в маршрутах. А формат глэмпинга — интересная альтернатива. Все проекты новые, не похожие на классический российский загородный или курортный отель. Другой сервис, другая атмосфера", — рассуждает основатель сети "Под небом" Сергей Петров.Родом из Средневековья"Глэмпинг" (glamour + camping) возник в Великобритании в начале нулевых. Молодые англичане хотели отдыхать на природе со всеми удобствами. И им предложили шатры, в которых можно было переночевать не в спальнике на жесткой земле, а на нормальной кровати. Вместо гречки с тушенкой на завтрак — изысканные блюда.Еще в Средние века, когда короли и аристократы выбирались на природу, для них устанавливали роскошные шатры с предметами обихода из дворца. В XX веке "палатки с удобствами" полюбились богатым туристам на сафари в Африке. Современный глэмпинг активно развивается с десятых годов.Появились такие крутые варианты, как Skylodge Adventure Suites на вершине скалы в Священной долине инков в Перу, где прозрачные "капсулы" буквально висят над пропастью), White Desert в Антарктиде, Kakslauttanen Arctic Resort в Финляндии (для тех, кто хочет полюбоваться северным сиянием)."Изучая рынок Америки, я увидела три исторически сложившихся уровня конкуренции. Сначала глэмпинги боролись за наилучший вид из окна и самую красивую локацию, потом — за самый эффектный домик. Теперь же — за различные активности, которые предлагают гостям", — рассказывает владелец яхтенного глэмпинга "Точка Немо" в Ярославской области Нина Синицына.В России "палатки класса люкс" появились и в лесной глуши, и на берегах водоемов, и в горах. Есть и bell tent (палатка из хлопка), и полупрозрачная глэмпинг-сфера, и a-frame (треугольный деревянный домик), и иглу, и сафари-тент, и вигвам, и юрта.Искусство гулять в лесуПо словам Нины Синицыной, одни глэмпинги предлагают лыжи, коньки, тюбинги и снегоходы, другие — русскую баню с купелью или чаном, третьи — катание на упряжках с хаски, четвертые — рыбалку.Есть и летние развлечения: сап-бординг, яхтинг, квадроциклы, походы за грибами, волейбол. "Каждый вечер мы включаем фильмы на проекторе, разжигаем костер и угощаем маршмеллоу", — отмечает Дарья Шкуренко.Домики обычно стоят среди деревьев далеко друг от друга, гости часто вообще не пересекаются. Это своего рода "лесотерапия": можно побыть наедине с собой и природой, забыть о проблемах.В этом есть чему поучиться у японцев. Там умеют задействовать все пять чувств для восприятия окружающего мира. Говорят, это восстанавливает биоритмы, избавляет от депрессии и уже точно — улучшает настроение."У нас есть душа"Основатель "Авроры Вилладж" в Мурманской области Олег Теребенин несколько лет подыскивал место для своего проекта."С 2008-го я занимаюсь охотой на северное сияние, — говорит он. — Бывал в разных местах и всегда на карте отмечал точки, где его видел. Иногда отходишь буквально 500 метров в сторону — и ничего нет. А здесь мерцает почти всегда".Выкупил землю, построил иглу. И вот уже четыре года гости из разных регионов России и других стран приезжают, чтобы увидеть сияние. Крыши у домиков прозрачные.Глэмпинг круглогодичный, но высокий сезон — с сентября по середину апреля. К северному сиянию — бонус: полное погружение в природу.Для туристов работает кафе, можно и привезти продукты с собой. "У нашего глэмпинга есть душа", — уверен Олег Теребенин."Точка Немо" — тоже концептуальный проект. Нина Синицына вместе с мужем занимались организацией яхтенных путешествий по всему миру. Но из-за пандемии границы закрыли."Мы задумались, что предложить нашей аудитории, — рассказывает она. — Решили создать сеть глэмпингов — экоотелей на берегу больших водоемов, которые можно было бы объединить яхтенным маршрутом. В России протяженность водных путей такая, что Америке и Европе вместе взятым не снилось. Потенциал очень большой".Пока глэмпинг у них один — в Ярославской области. Но планы грандиозные: освоить Волгу, Байкал, Черное море, Ладожское озеро.И все же: почему так дорого?Цены могут доходить до 70 тысяч рублей за домик в сутки, и это не предел. Владельцы указывают в первую очередь на сложную логистику."Построить в чистом поле или на берегу горной реки несколько автономных домиков с водоснабжением, канализацией, отоплением, открыть ресторан, привозить продукты и ежедневно обеспечивать жизнедеятельность — это дорого", — объясняет Нина Синицына.Кроме того, не всегда получается договориться с местными властями о подключении к коммуникациям."Чтобы отапливать все иглу, нам требуется от 100 до 250 литров дизельного топлива в день. Электричество нам не проводят, используем генераторы", — говорит Олег Теребенин.Услуги дизайнеров тоже недешевые — но без них не было бы атмосферы зимней сказки."Городская жизнь, суета отдалила нас от природы, — рассуждает хозяйка глэмпинга Boho camp в Ленинградской области Ирина Михайловская. — Современный человек стремится к ней обратно, чтобы восстановить силы"."Поколение, которое сейчас наиболее платежеспособно (от 25 до 40 лет), очень любопытное, обожает пробовать что-то новое, но не особо любит советское наследие и пережитки прошлого. Глэмпинги отвечают их требованиям", — добавляет Синицына. Что ж, главное — гости готовы за это платить.
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отдых, природа, баня, ярославская область, мурманская область, антарктида, перу, финляндия, ленинградская область, тверская область, маршруты - туризм, туристы, туризм, россия, зима (время года), куда поехать в выходные, куда поехать
08:00 09.01.2022 (обновлено: 08:03 09.01.2022)
 

Палатки класса люкс: в чем секрет популярности глэмпингов

© Фото : предоставлено Ниной СиницынойГлэмпинг Точка Немо
Глэмпинг Точка Немо - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© Фото : предоставлено Ниной Синицыной
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости, Ольга Кабанова. Комфортные домики на природе со всеми удобствами, мягкие кровати, панорамные окна, авторская кухня, развлечения — нет, речь не про турецкий all inclusive. Все это предлагают гостям российские глэмпинги. О том, почему туристы готовы платить десятки тысяч рублей за такой отдых, где находятся самые красивые и необычные "палатки класса люкс", стоит ли ехать туда зимой и чем там заняться, — в материале РИА Новости.

Экотуризм и роскошь

"Палатка с кроватью за 30 тысяч рублей в сутки? Да я за эти деньги могу снять шикарный номер в отеле. И не на один день! Кто вообще соглашается за это платить?" — удивляются многие.
Однако на эти "палатки с кроватью", появившиеся в России четыре года назад, есть спрос. По словам Дарьи Шкуренко, директора по маркетингу глэмпинга "Ново-Окатово" в Тверской области, такой отдых выбирают туристы, которые хотят убежать от цивилизации и несколько дней пожить на природе. Но с комфортом.
© Фото : предоставлено Олегом Теребениным

Интерьеры глэмпинга "Аврора Вилладж"

Глэмпинг аврора Вилладж
1 из 4

Интерьеры глэмпинга "Аврора Вилладж"

© Фото : предоставлено Олегом Теребениным
© Фото : предоставлено Сергеем Петровым

Интерьеры глэмпинга "Под небом"

Глэмпинг Под небом
2 из 4

Интерьеры глэмпинга "Под небом"

© Фото : предоставлено Сергеем Петровым
© Фото : предоставлено Ириной Михайловской

Интерьеры глэмпинга Boho Camp

Глэмпинг Boho Camp
3 из 4

Интерьеры глэмпинга Boho Camp

© Фото : предоставлено Ириной Михайловской
© Фото : предоставлено глэмпингом Ново-Окатово

Интерьеры глэмпинга "Ново-Окатово"

Глэмпинг Ново-Окатово
4 из 4

Интерьеры глэмпинга "Ново-Окатово"

© Фото : предоставлено глэмпингом Ново-Окатово
1 из 4

Интерьеры глэмпинга "Аврора Вилладж"

© Фото : предоставлено Олегом Теребениным
2 из 4

Интерьеры глэмпинга "Под небом"

© Фото : предоставлено Сергеем Петровым
3 из 4

Интерьеры глэмпинга Boho Camp

© Фото : предоставлено Ириной Михайловской
4 из 4

Интерьеры глэмпинга "Ново-Окатово"

© Фото : предоставлено глэмпингом Ново-Окатово
"Нам удается совместить то, что кажется разными мирами, — объясняет она. — Можно наслаждаться прогулкой по лесу, а потом ужинать в ресторане авторской кухни. Жить в палатке, но с кофеваркой и простынями с подогревом".
© Фото : предоставлено Сергеем ПетровымВ глэмпингах всегда есть кафе или рестораны
Глэмпинг Под небом - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© Фото : предоставлено Сергеем Петровым
В глэмпингах всегда есть кафе или рестораны
Сыграла свою роль и пандемия. "Туристы, привыкшие ездить в Европу, теперь ограничены в маршрутах. А формат глэмпинга — интересная альтернатива. Все проекты новые, не похожие на классический российский загородный или курортный отель. Другой сервис, другая атмосфера", — рассуждает основатель сети "Под небом" Сергей Петров.

Родом из Средневековья

"Глэмпинг" (glamour + camping) возник в Великобритании в начале нулевых. Молодые англичане хотели отдыхать на природе со всеми удобствами. И им предложили шатры, в которых можно было переночевать не в спальнике на жесткой земле, а на нормальной кровати. Вместо гречки с тушенкой на завтрак — изысканные блюда.
© Фото : предоставлено Ириной МихайловскойГлэмпинг Boho Camp
Глэмпинг Boho Camp - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© Фото : предоставлено Ириной Михайловской
Глэмпинг Boho Camp
Еще в Средние века, когда короли и аристократы выбирались на природу, для них устанавливали роскошные шатры с предметами обихода из дворца. В XX веке "палатки с удобствами" полюбились богатым туристам на сафари в Африке. Современный глэмпинг активно развивается с десятых годов.
Появились такие крутые варианты, как Skylodge Adventure Suites на вершине скалы в Священной долине инков в Перу, где прозрачные "капсулы" буквально висят над пропастью), White Desert в Антарктиде, Kakslauttanen Arctic Resort в Финляндии (для тех, кто хочет полюбоваться северным сиянием).
CC BY 2.0 / F Delventhal / SkyLodge Adventure SuitesОтельные жилые модули для скалолазов Skylodge Adventure Suites в Перу
Отельные жилые модули для скалолазов Skylodge Adventure Suites в Перу - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
CC BY 2.0 / F Delventhal / SkyLodge Adventure Suites
Отельные жилые модули для скалолазов Skylodge Adventure Suites в Перу
"Изучая рынок Америки, я увидела три исторически сложившихся уровня конкуренции. Сначала глэмпинги боролись за наилучший вид из окна и самую красивую локацию, потом — за самый эффектный домик. Теперь же — за различные активности, которые предлагают гостям", — рассказывает владелец яхтенного глэмпинга "Точка Немо" в Ярославской области Нина Синицына.
© Фото : предоставлено Олегом Теребениным

"Аврора Вилладж"

Глэмпинг аврора Вилладж
1 из 3

"Аврора Вилладж"

© Фото : предоставлено Олегом Теребениным
© Фото : предоставлено глэмпингом Ново-Окатово

"Ново-Окатово"

Глэмпинг Ново-Окатово
2 из 3

"Ново-Окатово"

© Фото : предоставлено глэмпингом Ново-Окатово
© Фото : предоставлено Ниной Синицыной

"Точка Немо"

Глэмпинг Точка Немо
3 из 3

"Точка Немо"

© Фото : предоставлено Ниной Синицыной
1 из 3

"Аврора Вилладж"

© Фото : предоставлено Олегом Теребениным
2 из 3

"Ново-Окатово"

© Фото : предоставлено глэмпингом Ново-Окатово
3 из 3

"Точка Немо"

© Фото : предоставлено Ниной Синицыной
В России "палатки класса люкс" появились и в лесной глуши, и на берегах водоемов, и в горах. Есть и bell tent (палатка из хлопка), и полупрозрачная глэмпинг-сфера, и a-frame (треугольный деревянный домик), и иглу, и сафари-тент, и вигвам, и юрта.

"Сейчас в стране 200-250 глэмпингов. В наступившем году добавится еще порядка сотни. По сравнению с капитальной гостиницей строить их быстро: запустить проект можно за три-четыре месяца", — уточняет Сергей Петров.

Искусство гулять в лесу

По словам Нины Синицыной, одни глэмпинги предлагают лыжи, коньки, тюбинги и снегоходы, другие — русскую баню с купелью или чаном, третьи — катание на упряжках с хаски, четвертые — рыбалку.
© Фото : предоставлено глэмпингом Ново-ОкатовоОтдых в "Ново-Окатово"
Глэмпинг Ново-Окатово - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© Фото : предоставлено глэмпингом Ново-Окатово
Отдых в "Ново-Окатово"
Есть и летние развлечения: сап-бординг, яхтинг, квадроциклы, походы за грибами, волейбол. "Каждый вечер мы включаем фильмы на проекторе, разжигаем костер и угощаем маршмеллоу", — отмечает Дарья Шкуренко.
Домики обычно стоят среди деревьев далеко друг от друга, гости часто вообще не пересекаются. Это своего рода "лесотерапия": можно побыть наедине с собой и природой, забыть о проблемах.
© Фото : предоставлено глэмпингом Ново-ОкатовоГлэмпинг "Ново-Окатово"
Глэмпинг Ново-Окатово - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© Фото : предоставлено глэмпингом Ново-Окатово
Глэмпинг "Ново-Окатово"
В этом есть чему поучиться у японцев. Там умеют задействовать все пять чувств для восприятия окружающего мира. Говорят, это восстанавливает биоритмы, избавляет от депрессии и уже точно — улучшает настроение.

"У нас есть душа"

Основатель "Авроры Вилладж" в Мурманской области Олег Теребенин несколько лет подыскивал место для своего проекта.
"С 2008-го я занимаюсь охотой на северное сияние, — говорит он. — Бывал в разных местах и всегда на карте отмечал точки, где его видел. Иногда отходишь буквально 500 метров в сторону — и ничего нет. А здесь мерцает почти всегда".
© Фото : предоставлено Олегом Теребениным

"Аврора Вилладж" в Мурманской области

Глэмпинг аврора Вилладж
1 из 3

"Аврора Вилладж" в Мурманской области

© Фото : предоставлено Олегом Теребениным
© Фото : предоставлено Олегом Теребениным

В глэмпинг "Аврора Вилладж" приезжают охотиться за северным сиянием

Глэмпинг аврора Вилладж
2 из 3

В глэмпинг "Аврора Вилладж" приезжают охотиться за северным сиянием

© Фото : предоставлено Олегом Теребениным
© Фото : предоставлено Олегом Теребениным

Глэмпинг "Аврора Вилладж"

Глэмпинг аврора Вилладж
3 из 3

Глэмпинг "Аврора Вилладж"

© Фото : предоставлено Олегом Теребениным
1 из 3

"Аврора Вилладж" в Мурманской области

© Фото : предоставлено Олегом Теребениным
2 из 3

В глэмпинг "Аврора Вилладж" приезжают охотиться за северным сиянием

© Фото : предоставлено Олегом Теребениным
3 из 3

Глэмпинг "Аврора Вилладж"

© Фото : предоставлено Олегом Теребениным
Выкупил землю, построил иглу. И вот уже четыре года гости из разных регионов России и других стран приезжают, чтобы увидеть сияние. Крыши у домиков прозрачные.
Глэмпинг круглогодичный, но высокий сезон — с сентября по середину апреля. К северному сиянию — бонус: полное погружение в природу.
© Фото : предоставлено Олегом ТеребенинымВнутри иглу глэмпинга "Аврора Вилладж"
Глэмпинг аврора Вилладж - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© Фото : предоставлено Олегом Теребениным
Внутри иглу глэмпинга "Аврора Вилладж"
Для туристов работает кафе, можно и привезти продукты с собой. "У нашего глэмпинга есть душа", — уверен Олег Теребенин.
"Точка Немо" — тоже концептуальный проект. Нина Синицына вместе с мужем занимались организацией яхтенных путешествий по всему миру. Но из-за пандемии границы закрыли.
© Фото : предоставлено Ниной Синицыной

Зимой в глэмпингах настоящая зимняя сказка

Глэмпинг Точка Немо
1 из 2

Зимой в глэмпингах настоящая зимняя сказка

© Фото : предоставлено Ниной Синицыной
© Фото : предоставлено Ниной Синицыной

Территория глэмпинга "Точка Немо"

Глэмпинг Точка Немо
2 из 2

Территория глэмпинга "Точка Немо"

© Фото : предоставлено Ниной Синицыной
1 из 2

Зимой в глэмпингах настоящая зимняя сказка

© Фото : предоставлено Ниной Синицыной
2 из 2

Территория глэмпинга "Точка Немо"

© Фото : предоставлено Ниной Синицыной
"Мы задумались, что предложить нашей аудитории, — рассказывает она. — Решили создать сеть глэмпингов — экоотелей на берегу больших водоемов, которые можно было бы объединить яхтенным маршрутом. В России протяженность водных путей такая, что Америке и Европе вместе взятым не снилось. Потенциал очень большой".
Пока глэмпинг у них один — в Ярославской области. Но планы грандиозные: освоить Волгу, Байкал, Черное море, Ладожское озеро.

И все же: почему так дорого?

Цены могут доходить до 70 тысяч рублей за домик в сутки, и это не предел. Владельцы указывают в первую очередь на сложную логистику.
"Построить в чистом поле или на берегу горной реки несколько автономных домиков с водоснабжением, канализацией, отоплением, открыть ресторан, привозить продукты и ежедневно обеспечивать жизнедеятельность — это дорого", — объясняет Нина Синицына.
© Фото : предоставлено Ниной СиницынойВ глэмпинге "Точка Немо"
Глэмпинг Точка Немо - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© Фото : предоставлено Ниной Синицыной
В глэмпинге "Точка Немо"
Кроме того, не всегда получается договориться с местными властями о подключении к коммуникациям.
"Чтобы отапливать все иглу, нам требуется от 100 до 250 литров дизельного топлива в день. Электричество нам не проводят, используем генераторы", — говорит Олег Теребенин.
Услуги дизайнеров тоже недешевые — но без них не было бы атмосферы зимней сказки.
© Фото : предоставлено Ниной СиницынойГлэмпинг "Точка Немо"
Глэмпинг Точка Немо - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© Фото : предоставлено Ниной Синицыной
Глэмпинг "Точка Немо"
"Городская жизнь, суета отдалила нас от природы, — рассуждает хозяйка глэмпинга Boho camp в Ленинградской области Ирина Михайловская. — Современный человек стремится к ней обратно, чтобы восстановить силы".
"Поколение, которое сейчас наиболее платежеспособно (от 25 до 40 лет), очень любопытное, обожает пробовать что-то новое, но не особо любит советское наследие и пережитки прошлого. Глэмпинги отвечают их требованиям", — добавляет Синицына. Что ж, главное — гости готовы за это платить.
Отель Лапочкино гнездо
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ТуризмОтдыхприродабаняЯрославская областьМурманская областьАнтарктидаПеруФинляндияЛенинградская областьТверская областьМаршруты - ТуризмтуристыТуризмРоссияЗима (время года)куда поехать в выходныекуда поехать
 
 
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