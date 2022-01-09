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Палатки класса люкс: в чем секрет популярности глэмпингов

Палатки класса люкс: в чем секрет популярности глэмпингов - РИА Новости, 09.01.2022

Палатки класса люкс: в чем секрет популярности глэмпингов

Комфортные домики на природе со всеми удобствами, мягкие кровати, панорамные окна, авторская кухня, развлечения — нет, речь не про турецкий all inclusive. Все... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T08:00

2022-01-09T08:00

2022-01-09T08:03

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отдых

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости, Ольга Кабанова. Комфортные домики на природе со всеми удобствами, мягкие кровати, панорамные окна, авторская кухня, развлечения — нет, речь не про турецкий all inclusive. Все это предлагают гостям российские глэмпинги. О том, почему туристы готовы платить десятки тысяч рублей за такой отдых, где находятся самые красивые и необычные "палатки класса люкс", стоит ли ехать туда зимой и чем там заняться, — в материале РИА Новости.Экотуризм и роскошь"Палатка с кроватью за 30 тысяч рублей в сутки? Да я за эти деньги могу снять шикарный номер в отеле. И не на один день! Кто вообще соглашается за это платить?" — удивляются многие.Однако на эти "палатки с кроватью", появившиеся в России четыре года назад, есть спрос. По словам Дарьи Шкуренко, директора по маркетингу глэмпинга "Ново-Окатово" в Тверской области, такой отдых выбирают туристы, которые хотят убежать от цивилизации и несколько дней пожить на природе. Но с комфортом."Нам удается совместить то, что кажется разными мирами, — объясняет она. — Можно наслаждаться прогулкой по лесу, а потом ужинать в ресторане авторской кухни. Жить в палатке, но с кофеваркой и простынями с подогревом".Сыграла свою роль и пандемия. "Туристы, привыкшие ездить в Европу, теперь ограничены в маршрутах. А формат глэмпинга — интересная альтернатива. Все проекты новые, не похожие на классический российский загородный или курортный отель. Другой сервис, другая атмосфера", — рассуждает основатель сети "Под небом" Сергей Петров.Родом из Средневековья"Глэмпинг" (glamour + camping) возник в Великобритании в начале нулевых. Молодые англичане хотели отдыхать на природе со всеми удобствами. И им предложили шатры, в которых можно было переночевать не в спальнике на жесткой земле, а на нормальной кровати. Вместо гречки с тушенкой на завтрак — изысканные блюда.Еще в Средние века, когда короли и аристократы выбирались на природу, для них устанавливали роскошные шатры с предметами обихода из дворца. В XX веке "палатки с удобствами" полюбились богатым туристам на сафари в Африке. Современный глэмпинг активно развивается с десятых годов.Появились такие крутые варианты, как Skylodge Adventure Suites на вершине скалы в Священной долине инков в Перу, где прозрачные "капсулы" буквально висят над пропастью), White Desert в Антарктиде, Kakslauttanen Arctic Resort в Финляндии (для тех, кто хочет полюбоваться северным сиянием)."Изучая рынок Америки, я увидела три исторически сложившихся уровня конкуренции. Сначала глэмпинги боролись за наилучший вид из окна и самую красивую локацию, потом — за самый эффектный домик. Теперь же — за различные активности, которые предлагают гостям", — рассказывает владелец яхтенного глэмпинга "Точка Немо" в Ярославской области Нина Синицына.В России "палатки класса люкс" появились и в лесной глуши, и на берегах водоемов, и в горах. Есть и bell tent (палатка из хлопка), и полупрозрачная глэмпинг-сфера, и a-frame (треугольный деревянный домик), и иглу, и сафари-тент, и вигвам, и юрта.Искусство гулять в лесуПо словам Нины Синицыной, одни глэмпинги предлагают лыжи, коньки, тюбинги и снегоходы, другие — русскую баню с купелью или чаном, третьи — катание на упряжках с хаски, четвертые — рыбалку.Есть и летние развлечения: сап-бординг, яхтинг, квадроциклы, походы за грибами, волейбол. "Каждый вечер мы включаем фильмы на проекторе, разжигаем костер и угощаем маршмеллоу", — отмечает Дарья Шкуренко.Домики обычно стоят среди деревьев далеко друг от друга, гости часто вообще не пересекаются. Это своего рода "лесотерапия": можно побыть наедине с собой и природой, забыть о проблемах.В этом есть чему поучиться у японцев. Там умеют задействовать все пять чувств для восприятия окружающего мира. Говорят, это восстанавливает биоритмы, избавляет от депрессии и уже точно — улучшает настроение."У нас есть душа"Основатель "Авроры Вилладж" в Мурманской области Олег Теребенин несколько лет подыскивал место для своего проекта."С 2008-го я занимаюсь охотой на северное сияние, — говорит он. — Бывал в разных местах и всегда на карте отмечал точки, где его видел. Иногда отходишь буквально 500 метров в сторону — и ничего нет. А здесь мерцает почти всегда".Выкупил землю, построил иглу. И вот уже четыре года гости из разных регионов России и других стран приезжают, чтобы увидеть сияние. Крыши у домиков прозрачные.Глэмпинг круглогодичный, но высокий сезон — с сентября по середину апреля. К северному сиянию — бонус: полное погружение в природу.Для туристов работает кафе, можно и привезти продукты с собой. "У нашего глэмпинга есть душа", — уверен Олег Теребенин."Точка Немо" — тоже концептуальный проект. Нина Синицына вместе с мужем занимались организацией яхтенных путешествий по всему миру. Но из-за пандемии границы закрыли."Мы задумались, что предложить нашей аудитории, — рассказывает она. — Решили создать сеть глэмпингов — экоотелей на берегу больших водоемов, которые можно было бы объединить яхтенным маршрутом. В России протяженность водных путей такая, что Америке и Европе вместе взятым не снилось. Потенциал очень большой".Пока глэмпинг у них один — в Ярославской области. Но планы грандиозные: освоить Волгу, Байкал, Черное море, Ладожское озеро.И все же: почему так дорого?Цены могут доходить до 70 тысяч рублей за домик в сутки, и это не предел. Владельцы указывают в первую очередь на сложную логистику."Построить в чистом поле или на берегу горной реки несколько автономных домиков с водоснабжением, канализацией, отоплением, открыть ресторан, привозить продукты и ежедневно обеспечивать жизнедеятельность — это дорого", — объясняет Нина Синицына.Кроме того, не всегда получается договориться с местными властями о подключении к коммуникациям."Чтобы отапливать все иглу, нам требуется от 100 до 250 литров дизельного топлива в день. Электричество нам не проводят, используем генераторы", — говорит Олег Теребенин.Услуги дизайнеров тоже недешевые — но без них не было бы атмосферы зимней сказки."Городская жизнь, суета отдалила нас от природы, — рассуждает хозяйка глэмпинга Boho camp в Ленинградской области Ирина Михайловская. — Современный человек стремится к ней обратно, чтобы восстановить силы"."Поколение, которое сейчас наиболее платежеспособно (от 25 до 40 лет), очень любопытное, обожает пробовать что-то новое, но не особо любит советское наследие и пережитки прошлого. Глэмпинги отвечают их требованиям", — добавляет Синицына. Что ж, главное — гости готовы за это платить.

https://ria.ru/20211216/oteli-1763804133.html

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