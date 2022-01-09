https://ria.ru/20220109/gimnastka-1767049670.html
В Рязани гимнастка упала во время циркового номера
В Рязани гимнастка упала во время циркового номера - РИА Новости, 09.01.2022
В Рязани гимнастка упала во время циркового номера
Гимнастка упала во время представления в Рязанском цирке, она доставлена в больницу, где ей проводят необходимые исследования, сообщили РИА Новости в цирке. РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T15:55
2022-01-09T15:55
2022-01-09T15:55
происшествия
рязань
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РЯЗАНЬ, 9 янв - РИА Новости. Гимнастка упала во время представления в Рязанском цирке, она доставлена в больницу, где ей проводят необходимые исследования, сообщили РИА Новости в цирке."У нас сегодня на 12-часовом представлении произошло... Она работала на полотнах, закончился номер, и во время спуска с полотна... человеческий фактор сработал, она не удержалась и упала", - сообщила собеседница агентства.Она уточнила, что по полученным результатам УЗИ внутренние органы артистки не пострадали. Она пока находится в больнице, где "ей делаю ряд диагностических процедур".В прокуратуре региона РИА Новости сообщили, что по факту размещения информации о падении во время представления гимнастки организована проверка, будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда.
https://ria.ru/20211225/padenie-1765479504.html
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происшествия, рязань
В Рязани гимнастка упала во время циркового номера
В Рязани гимнастка упала во время циркового представления, она госпитализирована
РЯЗАНЬ, 9 янв - РИА Новости. Гимнастка упала во время представления в Рязанском цирке, она доставлена в больницу, где ей проводят необходимые исследования, сообщили РИА Новости в цирке.
"У нас сегодня на 12-часовом представлении произошло... Она работала на полотнах, закончился номер, и во время спуска с полотна... человеческий фактор сработал, она не удержалась и упала", - сообщила собеседница агентства.
Она уточнила, что по полученным результатам УЗИ внутренние органы артистки не пострадали. Она пока находится в больнице, где "ей делаю ряд диагностических процедур".
В прокуратуре региона РИА Новости сообщили, что по факту размещения информации о падении во время представления гимнастки организована проверка, будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда.