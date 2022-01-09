https://ria.ru/20220109/gimnastka-1767049670.html

В Рязани гимнастка упала во время циркового номера

В Рязани гимнастка упала во время циркового номера - РИА Новости, 09.01.2022

В Рязани гимнастка упала во время циркового номера

Гимнастка упала во время представления в Рязанском цирке, она доставлена в больницу, где ей проводят необходимые исследования, сообщили РИА Новости в цирке. РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T15:55

2022-01-09T15:55

2022-01-09T15:55

происшествия

рязань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg

РЯЗАНЬ, 9 янв - РИА Новости. Гимнастка упала во время представления в Рязанском цирке, она доставлена в больницу, где ей проводят необходимые исследования, сообщили РИА Новости в цирке."У нас сегодня на 12-часовом представлении произошло... Она работала на полотнах, закончился номер, и во время спуска с полотна... человеческий фактор сработал, она не удержалась и упала", - сообщила собеседница агентства.Она уточнила, что по полученным результатам УЗИ внутренние органы артистки не пострадали. Она пока находится в больнице, где "ей делаю ряд диагностических процедур".В прокуратуре региона РИА Новости сообщили, что по факту размещения информации о падении во время представления гимнастки организована проверка, будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда.

https://ria.ru/20211225/padenie-1765479504.html

рязань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, рязань