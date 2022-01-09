https://ria.ru/20220109/gaz-1767061720.html

Западу предрекли зависимость от России

На Западе испугались зависимости от России из-за действий Германии - РИА Новости, 09.01.2022

Западу предрекли зависимость от России

Отказ Германии от ядерной энергетики толкает Европу в зависимость от российского газа. Об этом пишет обозреватель британской газеты Telegraph Рейчел Миллард. РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T17:37

2022-01-09T17:37

2022-01-09T18:31

экономика

япония

германия

ангела меркель

герхард шредер

северный поток — 2

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Отказ Германии от ядерной энергетики толкает Европу в зависимость от российского газа. Об этом пишет обозреватель британской газеты Telegraph Рейчел Миллард.Колумнист напомнила, что Берлин закрыл три из шести существующих АЭС в стране. Оставшиеся выведут из эксплуатации уже к концу года. План по уничтожению атомных электростанций приняли при канцлере Герхарде Шредере в начале 2000-х. После аварии на станции "Фукусима" в Японии в 2011 году правительство Ангелы Меркель подтвердило курс на строительство безъядерной Германии."Думаю, что закрытие немецких АЭС — это абсурд и ужасная ошибка. Я бы назвал это климатическим преступлением. Отказ от крупной Белхатувской угольной электростанции в Польше принес бы намного больше пользы природе", — считает эксперт Михаэль Либрайх.Чтобы смягчить последствия глобального потепления, Европа намерена перевести экономику на экологически чистые виды энергии к 2045 году. Это означает, что континенту придется в больших объемах производить "низкоуглеродное" электричество для питания заводов, электромобилей и удовлетворения потребностей населения. Однако на деле вывод из строя АЭС в Германии — это "опасный путь", который увеличивает зависимость континента от угля и российского газа, пишет Миллард.Хотя Берлин и стремится перейти на возобновляемые источники энергии, сейчас он вынужден полагаться на газовые электростанции, чтобы обеспечить потребности страны в переходный период. Европейские политики уверяют, что это временная мера: в будущем они смогут работать на водороде, который при сжигании не выбрасывает углекислый газ. Германия уже потратила восемь миллиардов евро на 60 таких проектов. Проблема заключается в том, что "водородная" экономика может так и не появиться, опасаются эксперты.В последние месяцы в Европе наблюдается значительный рост цен на газ. Он начался в апреле, а уже в начале октября стоимость сырья превысила отметку в тысячу долларов. Исторический максимум — 2190,4 доллара за тысячу кубометров — зафиксировали 21 декабря.Эксперты связывали взлет стоимости топлива с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии. Сейчас на настроения участников рынка влияют также погодные условия и неопределенность с запуском "Северного потока — 2".

https://ria.ru/20220108/gaz-1766972838.html

https://ria.ru/20220107/trilliony-1766875463.html

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экономика, япония, германия, ангела меркель, герхард шредер, северный поток — 2