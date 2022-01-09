Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220109/gaz-1767061720.html
Западу предрекли зависимость от России
На Западе испугались зависимости от России из-за действий Германии - РИА Новости, 09.01.2022
Западу предрекли зависимость от России
Отказ Германии от ядерной энергетики толкает Европу в зависимость от российского газа. Об этом пишет обозреватель британской газеты Telegraph Рейчел Миллард. РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T17:37
2022-01-09T18:31
экономика
япония
германия
ангела меркель
герхард шредер
северный поток — 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755088230_0:0:2741:1542_1920x0_80_0_0_2ea331283fbaf8a50885e62e40aeb881.jpg
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Отказ Германии от ядерной энергетики толкает Европу в зависимость от российского газа. Об этом пишет обозреватель британской газеты Telegraph Рейчел Миллард.Колумнист напомнила, что Берлин закрыл три из шести существующих АЭС в стране. Оставшиеся выведут из эксплуатации уже к концу года. План по уничтожению атомных электростанций приняли при канцлере Герхарде Шредере в начале 2000-х. После аварии на станции "Фукусима" в Японии в 2011 году правительство Ангелы Меркель подтвердило курс на строительство безъядерной Германии."Думаю, что закрытие немецких АЭС — это абсурд и ужасная ошибка. Я бы назвал это климатическим преступлением. Отказ от крупной Белхатувской угольной электростанции в Польше принес бы намного больше пользы природе", — считает эксперт Михаэль Либрайх.Чтобы смягчить последствия глобального потепления, Европа намерена перевести экономику на экологически чистые виды энергии к 2045 году. Это означает, что континенту придется в больших объемах производить "низкоуглеродное" электричество для питания заводов, электромобилей и удовлетворения потребностей населения. Однако на деле вывод из строя АЭС в Германии — это "опасный путь", который увеличивает зависимость континента от угля и российского газа, пишет Миллард.Хотя Берлин и стремится перейти на возобновляемые источники энергии, сейчас он вынужден полагаться на газовые электростанции, чтобы обеспечить потребности страны в переходный период. Европейские политики уверяют, что это временная мера: в будущем они смогут работать на водороде, который при сжигании не выбрасывает углекислый газ. Германия уже потратила восемь миллиардов евро на 60 таких проектов. Проблема заключается в том, что "водородная" экономика может так и не появиться, опасаются эксперты.В последние месяцы в Европе наблюдается значительный рост цен на газ. Он начался в апреле, а уже в начале октября стоимость сырья превысила отметку в тысячу долларов. Исторический максимум — 2190,4 доллара за тысячу кубометров — зафиксировали 21 декабря.Эксперты связывали взлет стоимости топлива с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии. Сейчас на настроения участников рынка влияют также погодные условия и неопределенность с запуском "Северного потока — 2".
https://ria.ru/20220108/gaz-1766972838.html
https://ria.ru/20220107/trilliony-1766875463.html
япония
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755088230_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc00497bff3b0365d45aabfd58f97ac9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, япония, германия, ангела меркель, герхард шредер, северный поток — 2
17:37 09.01.2022 (обновлено: 18:31 09.01.2022)
 
На Западе испугались зависимости от России из-за действий Германии

The Telegraph: Запад испугался зависимости от России из-за отказа Германии от АЭС

© AP Photo / Focke StrangmannАЭС Гронде в Германии
АЭС Гронде в Германии - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© AP Photo / Focke Strangmann
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Отказ Германии от ядерной энергетики толкает Европу в зависимость от российского газа. Об этом пишет обозреватель британской газеты Telegraph Рейчел Миллард.
Колумнист напомнила, что Берлин закрыл три из шести существующих АЭС в стране. Оставшиеся выведут из эксплуатации уже к концу года. План по уничтожению атомных электростанций приняли при канцлере Герхарде Шредере в начале 2000-х. После аварии на станции "Фукусима" в Японии в 2011 году правительство Ангелы Меркель подтвердило курс на строительство безъядерной Германии.
Строительство газопровода Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
Вчера, 16:28
Запад встревожен из-за сделки России и Китая по "Силе Сибири — 2"
"Думаю, что закрытие немецких АЭС — это абсурд и ужасная ошибка. Я бы назвал это климатическим преступлением. Отказ от крупной Белхатувской угольной электростанции в Польше принес бы намного больше пользы природе", — считает эксперт Михаэль Либрайх.
Чтобы смягчить последствия глобального потепления, Европа намерена перевести экономику на экологически чистые виды энергии к 2045 году. Это означает, что континенту придется в больших объемах производить "низкоуглеродное" электричество для питания заводов, электромобилей и удовлетворения потребностей населения. Однако на деле вывод из строя АЭС в Германии — это "опасный путь", который увеличивает зависимость континента от угля и российского газа, пишет Миллард.
Хотя Берлин и стремится перейти на возобновляемые источники энергии, сейчас он вынужден полагаться на газовые электростанции, чтобы обеспечить потребности страны в переходный период. Европейские политики уверяют, что это временная мера: в будущем они смогут работать на водороде, который при сжигании не выбрасывает углекислый газ. Германия уже потратила восемь миллиардов евро на 60 таких проектов. Проблема заключается в том, что "водородная" экономика может так и не появиться, опасаются эксперты.

"Что, если надежды на масштабное коммерческое использование этого вида энергии не оправдаются? В итоге у вас появится много мощностей, требующих такого вида топлива, но не будет хватать самого энергоносителя. Нужен запасной план", — подытожила немецкий специалист по вопросам окружающей среды Мария Пастухова.

В последние месяцы в Европе наблюдается значительный рост цен на газ. Он начался в апреле, а уже в начале октября стоимость сырья превысила отметку в тысячу долларов. Исторический максимум — 2190,4 доллара за тысячу кубометров — зафиксировали 21 декабря.
Эксперты связывали взлет стоимости топлива с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии. Сейчас на настроения участников рынка влияют также погодные условия и неопределенность с запуском "Северного потока — 2".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
7 января, 15:50
Байден дал возможность России зарабатывать триллионы долларов
 
ЭкономикаЯпонияГерманияАнгела МеркельГерхард ШредерСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54Мэр Нью-Йорка подтвердил, что при пожаре в Бронксе погибли 19 человек
00:52Японцев восхитил российский вертолет-"шедевр"
00:51В Атырау установили четыре блокпоста на въезде в город
00:45В Роспотребнадзоре заявили о широком распространении COVID-19 среди детей
00:42В МИД Казахстана рассказали, когда миротворцы ОДКБ покинут республику
00:38Казахстан расследует причины беспорядков, заявили в МИД республики
00:36МИД Казахстана: среди нападавших есть люди с опытом в горячих точках
00:32Армия Казахстана противостоит террористам, заявили в МИД республики
00:25В госдепе рассказали о предварительных переговорах с Россией в Женеве
00:13В Казахстане поминают жертв январских беспорядков
23:59Участок Великой Китайской стены обрушился из-за землетрясения, сообщили СМИ
23:50МЧС Чечни опровергло информацию о взрыве на нефтебазе в Гудермесе
23:35На юге Армении произошло землетрясение
23:24В Югре задержали продавцов алкоголя, от которого умерли восемь человек
23:16При пожаре в многоэтажном доме в Нью-Йорке погибли не меньше 19 человек
23:07В некоторых районах Москвы за несколько часов выпало два сантиметра снега 0:18
22:58Рябков прокомментировал предстоящие переговоры с США в Женеве
22:56Предварительные переговоры с США прошли потрясающе, заявил Рябков
22:47В США назвали бесполезные "страны-иждивенцы"
22:46Число погибших при обрушении скалы в Бразилии возросло до десяти
Лента новостейМолния
Мэр Нью-Йорка подтвердил, что при пожаре в Бронксе погибли 19 человекЯпонцев восхитил российский вертолет-"шедевр"В Атырау установили четыре блокпоста на въезде в городВ Роспотребнадзоре заявили о широком распространении COVID-19 среди детейВ МИД Казахстана рассказали, когда миротворцы ОДКБ покинут республикуКазахстан расследует причины беспорядков, заявили в МИД республикиМИД Казахстана: среди нападавших есть люди с опытом в горячих точкахАрмия Казахстана противостоит террористам, заявили в МИД республикиВ госдепе рассказали о предварительных переговорах с Россией в ЖеневеВ Казахстане поминают жертв январских беспорядковУчасток Великой Китайской стены обрушился из-за землетрясения, сообщили СМИМЧС Чечни опровергло информацию о взрыве на нефтебазе в ГудермесеНа юге Армении произошло землетрясениеВ Югре задержали продавцов алкоголя, от которого умерли восемь человекПри пожаре в многоэтажном доме в Нью-Йорке погибли не меньше 19 человекВ некоторых районах Москвы за несколько часов выпало два сантиметра снегаРябков прокомментировал предстоящие переговоры с США в ЖеневеПредварительные переговоры с США прошли потрясающе, заявил РябковВ США назвали бесполезные "страны-иждивенцы"Число погибших при обрушении скалы в Бразилии возросло до десяти