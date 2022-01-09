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Тихоокеанский флот получит корвет "Резкий" и подводную лодку "Магадан"
Тихоокеанский флот получит корвет "Резкий" и подводную лодку "Магадан" - РИА Новости, 09.01.2022
Тихоокеанский флот получит корвет "Резкий" и подводную лодку "Магадан"
Тихоокеанский флот получит в 2022 году корвет проекта 20380 "Резкий" и дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 ("Варшавянка") "Магадан", сообщили в... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T09:08
2022-01-09T09:08
безопасность
владивосток
амурский судостроительный завод
тихоокеанский флот вмф россии
дальний восток
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Тихоокеанский флот получит в 2022 году корвет проекта 20380 "Резкий" и дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 ("Варшавянка") "Магадан", сообщили в воскресенье в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту."В 2022 году в корабельный состав Тихоокеанского флота (ТОФ) войдет новейший корвет "Резкий" и прибудет в родной пункт базирования с Балтийского флота уже принятая в состав ТОФ подводная лодка проекта 636.3 "Магадан", - говорится в сообщении.Уточняется, что корвет сейчас находится во Владивостоке на сдаточной базе Амурского судостроительного завода и проходит швартовые испытания. На конец января запланирован первый самостоятельный выход "Резкого" на государственные ходовые испытания.Третья (из шести строящихся для ТОФ) дизельная подводная лодка проекта 636.3 "Магадан" 12 октября вошла в состав Тихоокеанского флота в ходе торжественной церемонии подъёма Андреевского флага на Балтийском флоте. Ей предстоит совершить межфлотский перехода, аналогичный тому, который осуществили первые две лодки этой серии "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов". Позднее "Магадан" приступит к выполнению задач по предназначению у берегов Дальнего Востока.
https://ria.ru/20220106/flot-1766726254.html
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безопасность, владивосток, амурский судостроительный завод, тихоокеанский флот вмф россии, дальний восток
09:08 09.01.2022
 
Тихоокеанский флот получит корвет "Резкий" и подводную лодку "Магадан"

Тихоокеанский флот получит корвет "Резкий" и подводную лодку "Магадан" в 2022 году

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКорвет проекта 20380
Корвет проекта 20380 - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Корвет проекта 20380. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Тихоокеанский флот получит в 2022 году корвет проекта 20380 "Резкий" и дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 ("Варшавянка") "Магадан", сообщили в воскресенье в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.
"В 2022 году в корабельный состав Тихоокеанского флота (ТОФ) войдет новейший корвет "Резкий" и прибудет в родной пункт базирования с Балтийского флота уже принятая в состав ТОФ подводная лодка проекта 636.3 "Магадан", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что корвет сейчас находится во Владивостоке на сдаточной базе Амурского судостроительного завода и проходит швартовые испытания. На конец января запланирован первый самостоятельный выход "Резкого" на государственные ходовые испытания.
Третья (из шести строящихся для ТОФ) дизельная подводная лодка проекта 636.3 "Магадан" 12 октября вошла в состав Тихоокеанского флота в ходе торжественной церемонии подъёма Андреевского флага на Балтийском флоте. Ей предстоит совершить межфлотский перехода, аналогичный тому, который осуществили первые две лодки этой серии "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов". Позднее "Магадан" приступит к выполнению задач по предназначению у берегов Дальнего Востока.
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БезопасностьВладивостокАмурский судостроительный заводТихоокеанский флот ВМФ РоссииДальний Восток
 
 
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