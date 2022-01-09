https://ria.ru/20220109/flot-1767019183.html

Тихоокеанский флот получит корвет "Резкий" и подводную лодку "Магадан"

Тихоокеанский флот получит корвет "Резкий" и подводную лодку "Магадан" - РИА Новости, 09.01.2022

Тихоокеанский флот получит корвет "Резкий" и подводную лодку "Магадан"

Тихоокеанский флот получит в 2022 году корвет проекта 20380 "Резкий" и дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 ("Варшавянка") "Магадан", сообщили в... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T09:08

2022-01-09T09:08

2022-01-09T09:08

безопасность

владивосток

амурский судостроительный завод

тихоокеанский флот вмф россии

дальний восток

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Тихоокеанский флот получит в 2022 году корвет проекта 20380 "Резкий" и дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 ("Варшавянка") "Магадан", сообщили в воскресенье в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту."В 2022 году в корабельный состав Тихоокеанского флота (ТОФ) войдет новейший корвет "Резкий" и прибудет в родной пункт базирования с Балтийского флота уже принятая в состав ТОФ подводная лодка проекта 636.3 "Магадан", - говорится в сообщении.Уточняется, что корвет сейчас находится во Владивостоке на сдаточной базе Амурского судостроительного завода и проходит швартовые испытания. На конец января запланирован первый самостоятельный выход "Резкого" на государственные ходовые испытания.Третья (из шести строящихся для ТОФ) дизельная подводная лодка проекта 636.3 "Магадан" 12 октября вошла в состав Тихоокеанского флота в ходе торжественной церемонии подъёма Андреевского флага на Балтийском флоте. Ей предстоит совершить межфлотский перехода, аналогичный тому, который осуществили первые две лодки этой серии "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов". Позднее "Магадан" приступит к выполнению задач по предназначению у берегов Дальнего Востока.

https://ria.ru/20220106/flot-1766726254.html

https://ria.ru/20211217/flot-1764180666.html

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безопасность, владивосток, амурский судостроительный завод, тихоокеанский флот вмф россии, дальний восток