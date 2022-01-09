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Когда Россия сможет накормить миллиард человек
Эксперт рассказал о возможностях России по экспорту продовольствия - РИА Новости, 09.01.2022
Когда Россия сможет накормить миллиард человек
В условиях, когда растут мировые цены на продовольствие, экспорт продуктов питания из России становится еще более выгодным, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T04:19
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экономика
экспорт
рэу имени г. в. плеханова
россия
ибрагим рамазанов
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. В условиях, когда растут мировые цены на продовольствие, экспорт продуктов питания из России становится еще более выгодным, рассказал агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.Он напомнил, что Россия обладает самым высоким продовольственным потенциалом и способна не только обеспечить внутренний рынок, но и наращивать экспорт. Это станет возможным в случае применения инновационно-цифровых технологий в сельском хозяйстве в сочетании с земельными, водными, энергетическими ресурсами.
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экономика, экспорт, рэу имени г. в. плеханова, россия, ибрагим рамазанов
04:19 09.01.2022
 
Эксперт рассказал о возможностях России по экспорту продовольствия

Эксперт Рамазанов заявил, что экспорт продовольствия из России становится все выгоднее

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВыгрузка вагона с зерном
Выгрузка вагона с зерном - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Выгрузка вагона с зерном
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. В условиях, когда растут мировые цены на продовольствие, экспорт продуктов питания из России становится еще более выгодным, рассказал агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.
Он напомнил, что Россия обладает самым высоким продовольственным потенциалом и способна не только обеспечить внутренний рынок, но и наращивать экспорт. Это станет возможным в случае применения инновационно-цифровых технологий в сельском хозяйстве в сочетании с земельными, водными, энергетическими ресурсами.
"Этих ресурсов у России имеется в избытке, что может обеспечить ей позиции продовольственной сверхдержавы, которой по силам прокормить не менее миллиарда населения земли в дальнесрочной перспективе", - полагает Рамазанов.
 
ЭкономикаЭкспортРЭУ имени Г. В. ПлехановаРоссияИбрагим Рамазанов
 
 
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