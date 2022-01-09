https://ria.ru/20220109/eksport-1767007587.html

Когда Россия сможет накормить миллиард человек

Эксперт рассказал о возможностях России по экспорту продовольствия - РИА Новости, 09.01.2022

Когда Россия сможет накормить миллиард человек

В условиях, когда растут мировые цены на продовольствие, экспорт продуктов питания из России становится еще более выгодным, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T04:19

2022-01-09T04:19

2022-01-09T04:19

экономика

экспорт

рэу имени г. в. плеханова

россия

ибрагим рамазанов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151479/08/1514790833_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_82afe1cc2f09ff5df1298d0bad179ebf.jpg

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. В условиях, когда растут мировые цены на продовольствие, экспорт продуктов питания из России становится еще более выгодным, рассказал агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.Он напомнил, что Россия обладает самым высоким продовольственным потенциалом и способна не только обеспечить внутренний рынок, но и наращивать экспорт. Это станет возможным в случае применения инновационно-цифровых технологий в сельском хозяйстве в сочетании с земельными, водными, энергетическими ресурсами.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, экспорт, рэу имени г. в. плеханова, россия, ибрагим рамазанов