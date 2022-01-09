https://ria.ru/20220109/donbass-1767042323.html
Украинские силовики возобновили обстрелы, заявили в ДНР
Украинские силовики возобновили обстрелы, заявили в ДНР - РИА Новости, 09.01.2022
Украинские силовики возобновили обстрелы, заявили в ДНР
Украинские силовики обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики после четырех дней тишины, заявили журналистам в представительстве... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T14:17
2022-01-09T14:17
2022-01-09T14:17
в мире
донецкая народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731316983_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1242950fda8b5175725a097d011560da.jpg
ЛУГАНСК, 9 янв - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики после четырех дней тишины, заявили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что с 5 января не фиксирует нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков."После 3.00 (совп. с мск.) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины", - сказал представитель ДНР.По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские силовики в воскресенье открыли огонь по подконтрольному республике селу Новая Таврия из гранатометов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220109/bronetekhnika-1767032346.html
https://ria.ru/20220109/donbass-1767029305.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731316983_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c99caa61cfb35aa9ee6ebc4d3dc8af4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
Украинские силовики возобновили обстрелы, заявили в ДНР
В ДНР заявили, что украинские силовики возобновили обстрелы после четырех дней тишины