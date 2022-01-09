https://ria.ru/20220109/donbass-1767042323.html

Украинские силовики возобновили обстрелы, заявили в ДНР

Украинские силовики возобновили обстрелы, заявили в ДНР - РИА Новости, 09.01.2022

Украинские силовики возобновили обстрелы, заявили в ДНР

Украинские силовики обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики после четырех дней тишины, заявили журналистам в представительстве... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T14:17

2022-01-09T14:17

2022-01-09T14:17

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донецкая народная республика

сцкк

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ЛУГАНСК, 9 янв - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики после четырех дней тишины, заявили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что с 5 января не фиксирует нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков."После 3.00 (совп. с мск.) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины", - сказал представитель ДНР.По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские силовики в воскресенье открыли огонь по подконтрольному республике селу Новая Таврия из гранатометов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220109/bronetekhnika-1767032346.html

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в мире, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр