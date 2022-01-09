https://ria.ru/20220109/donbass-1767035194.html
Украинские силовики возобновили обстрелы, заявили в ЛНР
Украинские силовики возобновили обстрелы, заявили в ЛНР - РИА Новости, 09.01.2022
Украинские силовики возобновили обстрелы, заявили в ЛНР
Украинские силовики обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики после трех недель тишины, заявили журналистам в представительстве... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T12:38
2022-01-09T12:38
2022-01-09T12:38
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украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 9 янв - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики после трех недель тишины, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство ЛНР в СЦКК с 19 декабря не фиксировало обстрелов со стороны ВС Украины."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня", - сказал представитель ЛНР.По данным представительства ЛНР в СЦКК, украинские силовики в воскресенье открыли огонь по подконтрольным республике поселкам Золотое-5 и Красный Яр, а также селу Лозовое из запрещенных минскими договоренностями минометов калибром 82 миллиметра и гранатометов."Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - дополнил представитель ЛНР.
https://ria.ru/20220109/donbass-1767025247.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
Украинские силовики возобновили обстрелы, заявили в ЛНР
В ЛНР заявили, что украинские силовики возобновили обстрелы после трех недель тишины