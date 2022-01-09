https://ria.ru/20220109/donbass-1767025247.html

В ЛНР заявили, что ВСУ разместили бронетехнику в жилых районах

В ЛНР заявили, что ВСУ разместили бронетехнику в жилых районах - РИА Новости, 09.01.2022

В ЛНР заявили, что ВСУ разместили бронетехнику в жилых районах

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала бронетехнику украинских силовиков в подконтрольном Киеву городе Счастье у линии РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T10:32

2022-01-09T10:32

2022-01-09T10:32

в мире

киев

луганская народная республика

счастье (город)

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 9 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала бронетехнику украинских силовиков в подконтрольном Киеву городе Счастье у линии соприкосновения в Донбассе, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Народная милиция ЛНР не раз обвиняла украинских силовиков в размещении бронетехники и запрещенного минскими соглашениями вооружения в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе."В нарушение третьего пункта дополнительных мер (обеспечения перемирия – ред.) противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, разведка ЛНР зафиксировала бронетехнику украинских силовиков во дворе жилого дома города Счастье."Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, и в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - уточнил представитель пресс-службы.

https://ria.ru/20220108/donbass-1766971234.html

https://ria.ru/20220108/razvedka-1766973035.html

киев

луганская народная республика

счастье (город)

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в мире, киев, луганская народная республика, счастье (город), ситуация в днр и лнр