https://ria.ru/20220109/donbass-1767025247.html
В ЛНР заявили, что ВСУ разместили бронетехнику в жилых районах
В ЛНР заявили, что ВСУ разместили бронетехнику в жилых районах - РИА Новости, 09.01.2022
В ЛНР заявили, что ВСУ разместили бронетехнику в жилых районах
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала бронетехнику украинских силовиков в подконтрольном Киеву городе Счастье у линии РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T10:32
2022-01-09T10:32
2022-01-09T10:32
в мире
киев
луганская народная республика
счастье (город)
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 9 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала бронетехнику украинских силовиков в подконтрольном Киеву городе Счастье у линии соприкосновения в Донбассе, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Народная милиция ЛНР не раз обвиняла украинских силовиков в размещении бронетехники и запрещенного минскими соглашениями вооружения в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе."В нарушение третьего пункта дополнительных мер (обеспечения перемирия – ред.) противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, разведка ЛНР зафиксировала бронетехнику украинских силовиков во дворе жилого дома города Счастье."Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, и в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - уточнил представитель пресс-службы.
https://ria.ru/20220108/donbass-1766971234.html
https://ria.ru/20220108/razvedka-1766973035.html
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в мире, киев, луганская народная республика, счастье (город), ситуация в днр и лнр
В ЛНР заявили, что ВСУ разместили бронетехнику в жилых районах
В ЛНР утверждают, что украинские силовики разместили бронетехнику в городе Счастье