https://ria.ru/20220109/dogovor-1767014918.html

США готовы договориться с Россией о неразмещении ракет на Украине

США готовы договориться с Россией о неразмещении ракет на Украине - РИА Новости, 09.01.2022

США готовы договориться с Россией о неразмещении ракет на Украине

США не планируют размещать на территории Украины наступательные ракетные вооружения и считают возможным договориться об этом с Россией, заявил журналистам... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T07:36

2022-01-09T07:36

2022-01-09T07:45

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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. США не планируют размещать на территории Украины наступательные ракетные вооружения и считают возможным договориться об этом с Россией, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.В Белом доме напомнили, что Москва выражала опасения относительно возможности размещения на Украине наступательных ракетных систем.Десятого января состоится очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия — НАТО (намечено на 12 января), а следом в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Москва 17 декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Документы передали Вашингтону и его союзникам.Как заявляли в МИД, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин 30 декабря также провели 50-минутную телефонную беседу. Хозяин Белого дома четко заявил, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения, но предупредил о возможных санкциях. В свою очередь, Путин заметил, что в таком случае может последовать полный разрыв отношений.Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.

https://ria.ru/20220109/bezopasnost-1767011200.html

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