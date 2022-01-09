07:36 09.01.2022 (обновлено: 07:45 09.01.2022)
США готовы договориться с Россией о неразмещении ракет на Украине
В Белом доме заявили о возможности договориться с Россией о неразмещении ракет на Украине
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне
В Белом доме напомнили, что Москва выражала опасения относительно возможности размещения на Украине наступательных ракетных систем.
"Как сказал президент (США Джо) Байден президенту (России Владимиру) Путину, у США нет намерений так поступать. Так что это один из вопросов, где мы, возможно, придем к взаимопониманию, если Россия готова принять на себя встречные обязательства", - сообщил он в ходе телефонного брифинга.
Десятого января состоится очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия — НАТО (намечено на 12 января), а следом в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Москва 17 декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Документы передали Вашингтону и его союзникам.
Как заявляли в МИД, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.
Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин 30 декабря также провели 50-минутную телефонную беседу. Хозяин Белого дома четко заявил, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения, но предупредил о возможных санкциях. В свою очередь, Путин заметил, что в таком случае может последовать полный разрыв отношений.
Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.