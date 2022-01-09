Прекрасная Нина Добрев: достижения и романы звезды "Дневников вампира"

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Но любви пришел конец. Причина — разница в возрасте в десять лет. Сомерхолдер уже мечтал о семье, а Добрев еще была не готова к тому, чтобы стать женой и мамой, такие ходили слухи в Сети.

После расставания Иэну и Нине пришлось продолжить играть любовь в сериале. Ведь Дэймон и Елена тогда были вместе. И у бывших неплохо получалось изображать пару. В 2014-м им даже вручили награду People’s Choice Awards за "химию" на экране — настолько убедительно они передали в кадре страсть.