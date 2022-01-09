Прекрасная Нина Добрев: достижения и романы звезды "Дневников вампира"
Одна из первых ролей Нины была в канадском сериале "Деграсси: Следующее поколение". Там она сыграла девочку-подростка, которая стала мамой в 13 лет.
Одна из первых ролей Нины была в канадском сериале "Деграсси: Следующее поколение". Там она сыграла девочку-подростка, которая стала мамой в 13 лет.
Но настоящий прорыв в карьере ей обеспечил другой проект — "Дневники вампира". Добрев снова воплотила образ школьницы. Правда, проблемы у ее героини Елены были совсем другие. Она долго не могла выбрать между двумя братьями-вампирами.
Но настоящий прорыв в карьере ей обеспечил другой проект — "Дневники вампира". Добрев снова воплотила образ школьницы. Правда, проблемы у ее героини Елены были совсем другие. Она долго не могла выбрать между двумя братьями-вампирами.
Добрев же свой выбор сделала быстро. На съемочной площадке у нее начался роман с исполнителем роли брата-плохиша — Иэном Сомерхолдером. В 2011 — 2013 они были едва ли не самой красивой голливудской парой. Фанаты ждали, когда же звезды шоу поженятся и станут родителями.
Добрев же свой выбор сделала быстро. На съемочной площадке у нее начался роман с исполнителем роли брата-плохиша — Иэном Сомерхолдером. В 2011 — 2013 они были едва ли не самой красивой голливудской парой. Фанаты ждали, когда же звезды шоу поженятся и станут родителями.
Но любви пришел конец. Причина — разница в возрасте в десять лет. Сомерхолдер уже мечтал о семье, а Добрев еще была не готова к тому, чтобы стать женой и мамой, такие ходили слухи в Сети.
После расставания Иэну и Нине пришлось продолжить играть любовь в сериале. Ведь Дэймон и Елена тогда были вместе. И у бывших неплохо получалось изображать пару. В 2014-м им даже вручили награду People’s Choice Awards за "химию" на экране — настолько убедительно они передали в кадре страсть.
Но любви пришел конец. Причина — разница в возрасте в десять лет. Сомерхолдер уже мечтал о семье, а Добрев еще была не готова к тому, чтобы стать женой и мамой, такие ходили слухи в Сети.
После расставания Иэну и Нине пришлось продолжить играть любовь в сериале. Ведь Дэймон и Елена тогда были вместе. И у бывших неплохо получалось изображать пару. В 2014-м им даже вручили награду People’s Choice Awards за "химию" на экране — настолько убедительно они передали в кадре страсть.
В "Дневниках вампира" Нина исполнила не только роль красавицы Елены. Она также появлялась на экране в образах хитрой вампирши Кэтрин Пирс и первой бессмертной женщины Амары. Но после шестого сезона Добрев решила покинуть шоу. Фанаты переживали, что все из-за Сомерхолдера. Но Нина называла другую причину.
Она уверяла: всегда думала, что проработает в шоу всего шесть сезонов. За это время ее героиням пришлось пережить немало бед: похищения, пытки, проклятия — Добрев было что сыграть. Настало время попробовать свои силы в чем-то другом. Вернулась в сериал Нина только в восьмом сезоне.
В "Дневниках вампира" Нина исполнила не только роль красавицы Елены. Она также появлялась на экране в образах хитрой вампирши Кэтрин Пирс и первой бессмертной женщины Амары. Но после шестого сезона Добрев решила покинуть шоу. Фанаты переживали, что все из-за Сомерхолдера. Но Нина называла другую причину.
Она уверяла: всегда думала, что проработает в шоу всего шесть сезонов. За это время ее героиням пришлось пережить немало бед: похищения, пытки, проклятия — Добрев было что сыграть. Настало время попробовать свои силы в чем-то другом. Вернулась в сериал Нина только в восьмом сезоне.
Да и заклятыми врагами Сомерхолдера и Добрев не назвать. Артистка подружилась с новой возлюбленной Иэна и его нынешней женой Никки Рид. Иногда они даже ходят втроем поужинать в ресторан.
Да и заклятыми врагами Сомерхолдера и Добрев не назвать. Артистка подружилась с новой возлюбленной Иэна и его нынешней женой Никки Рид. Иногда они даже ходят втроем поужинать в ресторан.
В сознании тысяч фанатов "Дневников вампира" Нина была прекрасной Еленой Гилберт. Уйти из сериала на пике его популярности — большой риск.
Нина не испугалась. Она появился в "Трех иксах: Мировое господство" с Вином Дизелем, снялась в ремейке "Коматозников" Джоэла Шумахера, нескольких романтических комедиях. Не все проекты с ее участием одобрили критики. Франко-канадский боевик "Киллер по вызову" вообще получил грустные девять процентов на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes.
Но Добрев не остановилась. Она написала сценарий и сняла короткий метр "The one" о том, как человек может заиграться в Бога.
В сознании тысяч фанатов "Дневников вампира" Нина была прекрасной Еленой Гилберт. Уйти из сериала на пике его популярности — большой риск.
Нина не испугалась. Она появился в "Трех иксах: Мировое господство" с Вином Дизелем, снялась в ремейке "Коматозников" Джоэла Шумахера, нескольких романтических комедиях. Не все проекты с ее участием одобрили критики. Франко-канадский боевик "Киллер по вызову" вообще получил грустные девять процентов на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes.
Но Добрев не остановилась. Она написала сценарий и сняла короткий метр "The one" о том, как человек может заиграться в Бога.
Недавно актриса подразнила пользователей — опубликовала фото, сделанное на парковке средней школы Хоукинса. Объяснять, как она оказалась на площадке сериала "Очень странные дела" звезда не стала. Подписчикам оставалось только гадать.
Недавно актриса подразнила пользователей — опубликовала фото, сделанное на парковке средней школы Хоукинса. Объяснять, как она оказалась на площадке сериала "Очень странные дела" звезда не стала. Подписчикам оставалось только гадать.
В личной жизни у Нины все хорошо. Сейчас красотка встречается с олимпийским чемпионом сноубордистом Шоном Уайтом. К слову, она тоже хорошо держится на доске.
"Помню, как мы впервые вместе катались. Думал, что она упадет. Но нет. Она обогнала меня на трассе. Когда я приехал, она уже ждала возле трейлера", — вспоминал Уайт.
В личной жизни у Нины все хорошо. Сейчас красотка встречается с олимпийским чемпионом сноубордистом Шоном Уайтом. К слову, она тоже хорошо держится на доске.
"Помню, как мы впервые вместе катались. Думал, что она упадет. Но нет. Она обогнала меня на трассе. Когда я приехал, она уже ждала возле трейлера", — вспоминал Уайт.