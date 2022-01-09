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Шоубиз
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Прекрасная Нина Добрев: достижения и романы звезды "Дневников вампира"
Прекрасная Нина Добрев: достижения и романы звезды "Дневников вампира" - РИА Новости, 09.01.2022
Прекрасная Нина Добрев: достижения и романы звезды "Дневников вампира"
Сегодня 33 года исполняется Нине Добрев — звезде культовых "Дневников вампира". Роль Елены Гилберт принесла актрисе всемирную известность, а за ее отношениями с РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T12:36
2022-01-09T12:36
шоубиз
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Сегодня 33 года исполняется Нине Добрев — звезде культовых "Дневников вампира". Роль Елены Гилберт принесла актрисе всемирную известность, а за ее отношениями с Иэном Сомерхолдером, коллегой по съемочной площадке, фанаты следили также пристально, как за развитием событий в сериале. Фильмы, романы и достижения Добрев — в материале РИА Новости.
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звезды, знаменитости, фото
12:36 09.01.2022
 

Прекрасная Нина Добрев: достижения и романы звезды "Дневников вампира"

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Сегодня 33 года исполняется Нине Добрев — звезде культовых "Дневников вампира". Роль Елены Гилберт принесла актрисе всемирную известность, а за ее отношениями с Иэном Сомерхолдером, коллегой по съемочной площадке, фанаты следили также пристально, как за развитием событий в сериале. Фильмы, романы и достижения Добрев — в материале РИА Новости.
© Bell Broadcast and New Media Fund (2001)

Одна из первых ролей Нины была в канадском сериале "Деграсси: Следующее поколение". Там она сыграла девочку-подростка, которая стала мамой в 13 лет.

Кадр из фильма Деграсси: Следующее поколение
1 из 9

Одна из первых ролей Нины была в канадском сериале "Деграсси: Следующее поколение". Там она сыграла девочку-подростка, которая стала мамой в 13 лет.

© Bell Broadcast and New Media Fund (2001)
© Alloy Entertainment (2009)

Но настоящий прорыв в карьере ей обеспечил другой проект — "Дневники вампира". Добрев снова воплотила образ школьницы. Правда, проблемы у ее героини Елены были совсем другие. Она долго не могла выбрать между двумя братьями-вампирами.

Кадр из фильма “Дневники вампира”
2 из 9

Но настоящий прорыв в карьере ей обеспечил другой проект — "Дневники вампира". Добрев снова воплотила образ школьницы. Правда, проблемы у ее героини Елены были совсем другие. Она долго не могла выбрать между двумя братьями-вампирами.

© Alloy Entertainment (2009)
© Warner Bros. Television (2009)

Добрев же свой выбор сделала быстро. На съемочной площадке у нее начался роман с исполнителем роли брата-плохиша — Иэном Сомерхолдером. В 2011 — 2013 они были едва ли не самой красивой голливудской парой. Фанаты ждали, когда же звезды шоу поженятся и станут родителями.

Кадр из сериала Дневники вампира
3 из 9

Добрев же свой выбор сделала быстро. На съемочной площадке у нее начался роман с исполнителем роли брата-плохиша — Иэном Сомерхолдером. В 2011 — 2013 они были едва ли не самой красивой голливудской парой. Фанаты ждали, когда же звезды шоу поженятся и станут родителями.

© Warner Bros. Television (2009)
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello

Но любви пришел конец. Причина — разница в возрасте в десять лет. Сомерхолдер уже мечтал о семье, а Добрев еще была не готова к тому, чтобы стать женой и мамой, такие ходили слухи в Сети.

После расставания Иэну и Нине пришлось продолжить играть любовь в сериале. Ведь Дэймон и Елена тогда были вместе. И у бывших неплохо получалось изображать пару. В 2014-м им даже вручили награду People’s Choice Awards за "химию" на экране — настолько убедительно они передали в кадре страсть.

Нина Добрев и Иэн Сомерхолдер, лауреаты премии “Любимая химия на экране” за Дневники вампира на 40-й ежегодной церемонии вручения премии People's Choice Awards
4 из 9

Но любви пришел конец. Причина — разница в возрасте в десять лет. Сомерхолдер уже мечтал о семье, а Добрев еще была не готова к тому, чтобы стать женой и мамой, такие ходили слухи в Сети.

После расставания Иэну и Нине пришлось продолжить играть любовь в сериале. Ведь Дэймон и Елена тогда были вместе. И у бывших неплохо получалось изображать пару. В 2014-м им даже вручили награду People’s Choice Awards за "химию" на экране — настолько убедительно они передали в кадре страсть.

© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
© Alloy Entertainment (2009)

В "Дневниках вампира" Нина исполнила не только роль красавицы Елены. Она также появлялась на экране в образах хитрой вампирши Кэтрин Пирс и первой бессмертной женщины Амары. Но после шестого сезона Добрев решила покинуть шоу. Фанаты переживали, что все из-за Сомерхолдера. Но Нина называла другую причину.

Она уверяла: всегда думала, что проработает в шоу всего шесть сезонов. За это время ее героиням пришлось пережить немало бед: похищения, пытки, проклятия — Добрев было что сыграть. Настало время попробовать свои силы в чем-то другом. Вернулась в сериал Нина только в восьмом сезоне.

Кадр из фильма “Дневники вампира”
5 из 9

В "Дневниках вампира" Нина исполнила не только роль красавицы Елены. Она также появлялась на экране в образах хитрой вампирши Кэтрин Пирс и первой бессмертной женщины Амары. Но после шестого сезона Добрев решила покинуть шоу. Фанаты переживали, что все из-за Сомерхолдера. Но Нина называла другую причину.

Она уверяла: всегда думала, что проработает в шоу всего шесть сезонов. За это время ее героиням пришлось пережить немало бед: похищения, пытки, проклятия — Добрев было что сыграть. Настало время попробовать свои силы в чем-то другом. Вернулась в сериал Нина только в восьмом сезоне.

© Alloy Entertainment (2009)
© AP Photo / Invision/Sanford Myers

Да и заклятыми врагами Сомерхолдера и Добрев не назвать. Артистка подружилась с новой возлюбленной Иэна и его нынешней женой Никки Рид. Иногда они даже ходят втроем поужинать в ресторан.

Американская актриса Никки Рид и актер Иэн Сомерхолдер на церемонии вручения CMT Music Awards 2015
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Да и заклятыми врагами Сомерхолдера и Добрев не назвать. Артистка подружилась с новой возлюбленной Иэна и его нынешней женой Никки Рид. Иногда они даже ходят втроем поужинать в ресторан.

© AP Photo / Invision/Sanford Myers
© Maple Cage Productions

В сознании тысяч фанатов "Дневников вампира" Нина была прекрасной Еленой Гилберт. Уйти из сериала на пике его популярности — большой риск.

Нина не испугалась. Она появился в "Трех иксах: Мировое господство" с Вином Дизелем, снялась в ремейке "Коматозников" Джоэла Шумахера, нескольких романтических комедиях. Не все проекты с ее участием одобрили критики. Франко-канадский боевик "Киллер по вызову" вообще получил грустные девять процентов на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes.

Но Добрев не остановилась. Она написала сценарий и сняла короткий метр "The one" о том, как человек может заиграться в Бога.

Кадр из фильма Три икса: Мировое господство
7 из 9

В сознании тысяч фанатов "Дневников вампира" Нина была прекрасной Еленой Гилберт. Уйти из сериала на пике его популярности — большой риск.

Нина не испугалась. Она появился в "Трех иксах: Мировое господство" с Вином Дизелем, снялась в ремейке "Коматозников" Джоэла Шумахера, нескольких романтических комедиях. Не все проекты с ее участием одобрили критики. Франко-канадский боевик "Киллер по вызову" вообще получил грустные девять процентов на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes.

Но Добрев не остановилась. Она написала сценарий и сняла короткий метр "The one" о том, как человек может заиграться в Бога.

© Maple Cage Productions
© nina/Instagram

Недавно актриса подразнила пользователей — опубликовала фото, сделанное на парковке средней школы Хоукинса. Объяснять, как она оказалась на площадке сериала "Очень странные дела" звезда не стала. Подписчикам оставалось только гадать.

Нина Добрев рядом со средней школой Хоукинса
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Недавно актриса подразнила пользователей — опубликовала фото, сделанное на парковке средней школы Хоукинса. Объяснять, как она оказалась на площадке сериала "Очень странные дела" звезда не стала. Подписчикам оставалось только гадать.

© nina/Instagram
© Instagram/Nina Dobrev

В личной жизни у Нины все хорошо. Сейчас красотка встречается с олимпийским чемпионом сноубордистом Шоном Уайтом. К слову, она тоже хорошо держится на доске.

"Помню, как мы впервые вместе катались. Думал, что она упадет. Но нет. Она обогнала меня на трассе. Когда я приехал, она уже ждала возле трейлера", — вспоминал Уайт.

Нина и Шон Уайт
9 из 9

В личной жизни у Нины все хорошо. Сейчас красотка встречается с олимпийским чемпионом сноубордистом Шоном Уайтом. К слову, она тоже хорошо держится на доске.

"Помню, как мы впервые вместе катались. Думал, что она упадет. Но нет. Она обогнала меня на трассе. Когда я приехал, она уже ждала возле трейлера", — вспоминал Уайт.

© Instagram/Nina Dobrev
 
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