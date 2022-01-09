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МИД раскритиковал подход США и НАТО к переговорам по безопасности
МИД раскритиковал подход США и НАТО к переговорам по безопасности - РИА Новости, 09.01.2022
МИД раскритиковал подход США и НАТО к переговорам по безопасности
Москва сожалеет, что США продолжают настаивать на односторонних уступках со стороны России и вместо конструктива предпочитают спекуляции, это не может быть... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T09:47
2022-01-09T12:06
в мире
сша
сергей рябков
нато
вена
совет россия-нато
россия
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Москва сожалеет, что США продолжают настаивать на односторонних уступках со стороны России и вместо конструктива предпочитают спекуляции, это не может быть основой для продуктивной дискуссии по гарантиям безопасности. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД Сергей Рябков.Дипломат напомнил, что на переговорах будет настаивать на отказе НАТО от расширения на восток и размещения ударных вооружений вблизи российских границ."Все это в правовой форме. К сожалению, мы слышим разного рода спекуляции на тему того, что Россия должна сделать это, должна сделать другое, предпринять такой шаг, сякой шаг. Мы неоднократно реагировали на такую постановку вопроса, причем на всех уровнях, и здесь не может быть основы ни для какой не то что договоренности, а даже продуктивной дискуссии", — подчеркнул он.Рябков допустил, что в процессе обсуждений Москва столкнется с нежеланием западных коллег "реально воспринимать" требования, а именно — правовые гарантии нерасширения, а также "ликвидацию всего того, что альянс насоздавал, движимый антироссийскими фобиями и разного рода представлениями ложными о том, в чем суть российской политики за период с 1997 года".По его словам, никакая другая тактика на переговорах не отвечает интересам безопасности государства.Россия и США 9-10 января в Женеве проведут консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — переговоры на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
https://ria.ru/20220109/diplomatiya-1767021286.html
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в мире, сша, сергей рябков, нато, вена, совет россия-нато, россия
09:47 09.01.2022 (обновлено: 12:06 09.01.2022)
 
МИД раскритиковал подход США и НАТО к переговорам по безопасности

Замглавы МИД Рябков: США и НАТО продвигают односторонний подход к встрече по безопасности

© Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© Максим Блинов
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Москва сожалеет, что США продолжают настаивать на односторонних уступках со стороны России и вместо конструктива предпочитают спекуляции, это не может быть основой для продуктивной дискуссии по гарантиям безопасности. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Дипломат напомнил, что на переговорах будет настаивать на отказе НАТО от расширения на восток и размещения ударных вооружений вблизи российских границ.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
09:33
В МИД оценили сигналы Запада перед встречей по безопасности
"Все это в правовой форме. К сожалению, мы слышим разного рода спекуляции на тему того, что Россия должна сделать это, должна сделать другое, предпринять такой шаг, сякой шаг. Мы неоднократно реагировали на такую постановку вопроса, причем на всех уровнях, и здесь не может быть основы ни для какой не то что договоренности, а даже продуктивной дискуссии", — подчеркнул он.
Рябков допустил, что в процессе обсуждений Москва столкнется с нежеланием западных коллег "реально воспринимать" требования, а именно — правовые гарантии нерасширения, а также "ликвидацию всего того, что альянс насоздавал, движимый антироссийскими фобиями и разного рода представлениями ложными о том, в чем суть российской политики за период с 1997 года".
"Но мы, разумеется, под подавлением и в режиме угроз, которые постоянно формулируются в наш адрес западными участниками предстоящих контактов, не пойдем ни на какие уступки", — отметил замминистра.
По его словам, никакая другая тактика на переговорах не отвечает интересам безопасности государства.
Россия и США 9-10 января в Женеве проведут консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия НАТО, а в Вене — переговоры на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
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В миреСШАСергей РябковНАТОВенаСовет Россия-НАТОРоссия
 
 
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