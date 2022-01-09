https://ria.ru/20220109/diplomatiya-1767021286.html

В МИД оценили сигналы Запада перед встречей по безопасности

В МИД оценили сигналы Запада перед встречей по безопасности - РИА Новости, 09.01.2022

В МИД оценили сигналы Запада перед встречей по безопасности

Москва разочарована сигналами из США и Брюсселя, прозвучавшими накануне встречи в Женеве по гарантиям безопасности, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T09:33

2022-01-09T09:33

2022-01-09T13:40

в мире

сша

женева (город)

москва

сергей рябков

вена

нато

совет россия-нато

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Москва разочарована сигналами из США и Брюсселя, прозвучавшими накануне встречи в Женеве по гарантиям безопасности, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Вашингтон не настроен на предстоящие переговоры с Москвой оптимистично. Также в Белом доме подчеркнули, что США не намерены обсуждать возможность сокращения американского военного присутствия в странах Европы. Представитель администрации указал, что американская сторона готова обсуждать с Москвой отдельные аспекты предложений РФ по гарантиям безопасности, в том числе неразмещение ракет на территории Украины. Вместе с тем Рябков, представляя в декабре предложения по гарантиям, подчеркнул, что их важно рассматривать комплексно: это не меню, "где можно выбирать одно иди другое"."Я могу сказать, что нас, конечно, в определенной степени разочаровали сигналы, которые в последние дни слышались из Вашингтона, но и из Брюсселя тоже", - сказал Рябков в воскресенье, предваряя женевские консультации.Россия и США 9-10 января в Женеве проведут консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220109/dogovor-1767014918.html

сша

женева (город)

москва

вена

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