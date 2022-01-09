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В МИД оценили сигналы Запада перед встречей по безопасности
В МИД оценили сигналы Запада перед встречей по безопасности - РИА Новости, 09.01.2022
В МИД оценили сигналы Запада перед встречей по безопасности
Москва разочарована сигналами из США и Брюсселя, прозвучавшими накануне встречи в Женеве по гарантиям безопасности, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T09:33
2022-01-09T13:40
в мире
сша
женева (город)
москва
сергей рябков
вена
нато
совет россия-нато
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Москва разочарована сигналами из США и Брюсселя, прозвучавшими накануне встречи в Женеве по гарантиям безопасности, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Вашингтон не настроен на предстоящие переговоры с Москвой оптимистично. Также в Белом доме подчеркнули, что США не намерены обсуждать возможность сокращения американского военного присутствия в странах Европы. Представитель администрации указал, что американская сторона готова обсуждать с Москвой отдельные аспекты предложений РФ по гарантиям безопасности, в том числе неразмещение ракет на территории Украины. Вместе с тем Рябков, представляя в декабре предложения по гарантиям, подчеркнул, что их важно рассматривать комплексно: это не меню, "где можно выбирать одно иди другое"."Я могу сказать, что нас, конечно, в определенной степени разочаровали сигналы, которые в последние дни слышались из Вашингтона, но и из Брюсселя тоже", - сказал Рябков в воскресенье, предваряя женевские консультации.Россия и США 9-10 января в Женеве проведут консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
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в мире, сша, женева (город), москва, сергей рябков, вена, нато, совет россия-нато, россия
09:33 09.01.2022 (обновлено: 13:40 09.01.2022)
 
В МИД оценили сигналы Запада перед встречей по безопасности

В МИД заявили, что Москва разочарована сигналами Запада перед встречей по безопасности

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Москва разочарована сигналами из США и Брюсселя, прозвучавшими накануне встречи в Женеве по гарантиям безопасности, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Вашингтон не настроен на предстоящие переговоры с Москвой оптимистично. Также в Белом доме подчеркнули, что США не намерены обсуждать возможность сокращения американского военного присутствия в странах Европы. Представитель администрации указал, что американская сторона готова обсуждать с Москвой отдельные аспекты предложений РФ по гарантиям безопасности, в том числе неразмещение ракет на территории Украины. Вместе с тем Рябков, представляя в декабре предложения по гарантиям, подчеркнул, что их важно рассматривать комплексно: это не меню, "где можно выбирать одно иди другое".
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
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США готовы договориться с Россией о неразмещении ракет на Украине
"Я могу сказать, что нас, конечно, в определенной степени разочаровали сигналы, которые в последние дни слышались из Вашингтона, но и из Брюсселя тоже", - сказал Рябков в воскресенье, предваряя женевские консультации.
"Если коротко, то они (сигналы) отражают непонимание того, что нужно нам. А нам нужны юридические гарантии, правовые гарантии нерасширения НАТО дальше, ликвидации всего того, что альянс насоздавал за период с 1997 года, движимый антироссийскими фобиями и разного рода представлениями ложными о том, в чем суть российской политики", - отметил замглавы российского МИД.
Россия и США 9-10 января в Женеве проведут консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Инфографика
 
В миреСШАЖенева (город)МоскваСергей РябковВенаНАТОСовет Россия-НАТОРоссия
 
 
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