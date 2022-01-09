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Религия
https://ria.ru/20220109/david-1765652353.html
"Все заблуждались". Какую загадку оставил ученым библейский царь Давид
"Все заблуждались". Какую загадку оставил ученым библейский царь Давид - РИА Новости, 09.01.2022
"Все заблуждались". Какую загадку оставил ученым библейский царь Давид
Православные отмечают день памяти царя Давида. Это, пожалуй, самый знаменитый древний правитель: ему посвящены сотни картин, фильмов и литературных... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T08:00
2022-01-09T08:03
религия
иордания
греция
ирак
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости, Антон Скрипунов. Православные отмечают день памяти царя Давида. Это, пожалуй, самый знаменитый древний правитель: ему посвящены сотни картин, фильмов и литературных произведений. Однако историки до сих пор не уверены в том, что он существовал на самом деле. Об аргументах за и против — в материале РИА Новости. Знаменитый, но неизвестныйДавид — одна из ключевых фигур в христианстве, исламе и иудаизме. Для последователей Христа он прежде всего земной предок Спасителя и один из пророков. Для мусульман — праведник, в стихах и песнях славивший Всевышнего. Для евреев — идеальный правитель.При этом Библия показывает его довольно противоречивой личностью. Он горячо поклонялся Богу, но в то же время обрек на гибель лучшего военачальника, чтобы завладеть его женой. Писание довольно подробно приводит все жизненные перипетии правителя. Одно несомненно: именно с Давида начался золотой век Израиля.Правда, данные о его царстве разнятся. В одном библейском отрывке указано, что владения простирались от Красного до Средиземного моря, а также до южного Леванта. В другом — вся территория современных Израиля, Сирии и Ливана и несколько регионов Ирака с Иорданией. Во всяком случае, та страна, судя по священной книге, была одной из самых могущественных в IX веке до нашей эры, когда, как считается, правил царь.Он же, согласно Библии, объединил Израиль и Иудею, основанные еврейскими племенами, между которыми было немало противоречий.О том, что регион был в то время очень разнородным, говорят и археологи. На сравнительно небольшом клочке земли сосуществовали десятки племен, в основном семитских. По сути, это были мини-царства, постоянно воюющие друг с другом. Однако ученые сомневаются, что 2900 лет назад все объединились в державу Давида."Выдуманный символ""Царь Давид настолько же "историчен", как и король Артур", — отмечал известный библеист Филип Дэвис.Библейские книги составили намного позже, в VI-V веках до нашей эры. Кроме того, в источниках X века о Давиде нет никаких упоминаний, что довольно странно для столь могущественного, согласно Писанию, монарха.Эта точка зрения господствовала несколько десятилетий. И археологи единогласно заявляли об отсутствии артефактов, связанных с легендарным царем."Еврейская община, которая в пятом веке до нашей эры вернулась в Иерусалим после вавилонского плена, изобрела Давида — им нужен был национальный деятель, сплотивший народ", — утверждал американский историк Том Мейер."Археологи заблуждаются"Но в последние несколько лет исследователи пересмотрели подход. Если раньше израильское царство считали "монолитным государственным образованием с жесткой иерархией" по типу того же Египта, то теперь говорят о "конгломерате племен"."Давид был кем-то вроде Чингисхана: создал государство без единого административного центра. Не было и четких границ — мы видим в Библии, что он постоянно воевал с соседними народами", — поясняет израильский археолог Эрец Бен-Йосеф.На кочевой характер того общества намекает Библия: известно, что у еврейского народа была переносная скиния — святилище Яхве, внутри которой хранился ковчег со скрижалями Завета. Оседлая жизнь началась лишь после захвата Иерусалима.Правда, столица древнего Израильского царства была довольно скромной — внушительных стен и башен там так и не нашли."Критически настроенные и консервативные археологи думают одинаково: есть большая стена — царство Давида было большим, нет — маленьким, — рассуждает Бен-Йосеф. — Все основывается на предубеждении, будто бы кочевники тогда были сродни современным бедуинам и не могли создать сложно устроенное государство и построить города".Археолог указывает на подтвержденный совсем недавно факт: в X-IX веках до нашей эры в долине Арава, на современной границе Израиля и Иордании, было множество медных шахт. Экспорт металла в соседний Египет, Хеттское царство и даже в Грецию был основой экономики царства Давида.Библейское государство, видимо, и вправду процветало. Год назад археологи раскопали кусок пурпурной ткани возрастом около трех тысяч лет — один из самых древних образцов в восточном средиземноморье."У одежды был великолепный оттенок, а краска не линяла — даже спустя тысячелетия неплохо сохранилась. Сам краситель содержится в небольшом количестве в раковинах морских улиток, поэтому добывали его с большим трудом. Оттого и ткань стоила очень-очень много. Думаю, если бы могли заглянуть в гардероб Давида и Соломона, то обнаружили бы королевский пурпур", — говорит археолог Наама Суккеник.Примечательно и место находки: долина Тимна, неподалеку от Эйлата на юге современного Израиля. Это историческая область Идумея, известная в Библии как Эдомское царство. Именно после его завоевания Давид стал могущественным и богатым.Существенное доказательство"Библейские тексты, написанные в разное время, с разных точек рассматривают одно событие: создание объединенного Израильского царства. И если нет источников непосредственно X, IX, VIII веков, то это не значит, что ничего на самом деле не было, — сведения вполне могли передавать устно, что характерно для "народов пустыни", — поясняет в интервью Times of Israel археолог Ноам Мизрахи.Он не исключает, что ученые найдут новые артефакты той эпохи. Прежде всего письменные свидетельства о царе Давиде.Одно, пусть и косвенное доказательство его историчности уже есть. В научном сообществе закончился многолетний спор о подлинности стелы из Тель-Дана, найденной в 1990-х. Там упоминается "царь из дома Давида" и "царство Израиль". Надпись, как полагают ученые, сделали в середине IX века до нашей эры, через несколько десятилетий после смерти самого известного библейского правителя.
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иордания, греция, ирак, аналитика - религия и мировоззрение
08:00 09.01.2022 (обновлено: 08:03 09.01.2022)
 

"Все заблуждались". Какую загадку оставил ученым библейский царь Давид

© РИА Новости / Александр СмотровЛоты-"миллионеры" лондонских торгов Sotheby's
Лоты-миллионеры лондонских торгов Sotheby's - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© РИА Новости / Александр Смотров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости, Антон Скрипунов. Православные отмечают день памяти царя Давида. Это, пожалуй, самый знаменитый древний правитель: ему посвящены сотни картин, фильмов и литературных произведений. Однако историки до сих пор не уверены в том, что он существовал на самом деле. Об аргументах за и против — в материале РИА Новости.

Знаменитый, но неизвестный

Давид — одна из ключевых фигур в христианстве, исламе и иудаизме. Для последователей Христа он прежде всего земной предок Спасителя и один из пророков. Для мусульман — праведник, в стихах и песнях славивший Всевышнего. Для евреев — идеальный правитель.
При этом Библия показывает его довольно противоречивой личностью. Он горячо поклонялся Богу, но в то же время обрек на гибель лучшего военачальника, чтобы завладеть его женой. Писание довольно подробно приводит все жизненные перипетии правителя. Одно несомненно: именно с Давида начался золотой век Израиля.
Правда, данные о его царстве разнятся. В одном библейском отрывке указано, что владения простирались от Красного до Средиземного моря, а также до южного Леванта. В другом — вся территория современных Израиля, Сирии и Ливана и несколько регионов Ирака с Иорданией. Во всяком случае, та страна, судя по священной книге, была одной из самых могущественных в IX веке до нашей эры, когда, как считается, правил царь.
© Public domain Картина Караваджо "Давид с головой Голиафа"
Картина Караваджо Давид с головой Голиафа
© Public domain
Картина Караваджо "Давид с головой Голиафа"
Он же, согласно Библии, объединил Израиль и Иудею, основанные еврейскими племенами, между которыми было немало противоречий.
О том, что регион был в то время очень разнородным, говорят и археологи. На сравнительно небольшом клочке земли сосуществовали десятки племен, в основном семитских. По сути, это были мини-царства, постоянно воюющие друг с другом. Однако ученые сомневаются, что 2900 лет назад все объединились в державу Давида.

"Выдуманный символ"

"Царь Давид настолько же "историчен", как и король Артур", — отмечал известный библеист Филип Дэвис.
Библейские книги составили намного позже, в VI-V веках до нашей эры. Кроме того, в источниках X века о Давиде нет никаких упоминаний, что довольно странно для столь могущественного, согласно Писанию, монарха.
Эта точка зрения господствовала несколько десятилетий. И археологи единогласно заявляли об отсутствии артефактов, связанных с легендарным царем.
© Фото : Melissa Aja, Leon Levy Expedition to AshkelonАрхеологи раскапывают могилу одного из "первых филистимлян" в Ашкелоне
Археологи раскапывают могилу одного из первых филистимлян в Ашкелоне - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© Фото : Melissa Aja, Leon Levy Expedition to Ashkelon
Археологи раскапывают могилу одного из "первых филистимлян" в Ашкелоне
"Еврейская община, которая в пятом веке до нашей эры вернулась в Иерусалим после вавилонского плена, изобрела Давида — им нужен был национальный деятель, сплотивший народ", — утверждал американский историк Том Мейер.

"Археологи заблуждаются"

Но в последние несколько лет исследователи пересмотрели подход. Если раньше израильское царство считали "монолитным государственным образованием с жесткой иерархией" по типу того же Египта, то теперь говорят о "конгломерате племен".
"Давид был кем-то вроде Чингисхана: создал государство без единого административного центра. Не было и четких границ — мы видим в Библии, что он постоянно воевал с соседними народами", — поясняет израильский археолог Эрец Бен-Йосеф.
На кочевой характер того общества намекает Библия: известно, что у еврейского народа была переносная скиния — святилище Яхве, внутри которой хранился ковчег со скрижалями Завета. Оседлая жизнь началась лишь после захвата Иерусалима.
Правда, столица древнего Израильского царства была довольно скромной — внушительных стен и башен там так и не нашли.
© РИА Новости / М. Юрченко / Перейти в фотобанкХрам Соломона в руинах
Храм Соломона в руинах - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / М. Юрченко
Перейти в фотобанк
Храм Соломона в руинах
"Критически настроенные и консервативные археологи думают одинаково: есть большая стена — царство Давида было большим, нет — маленьким, — рассуждает Бен-Йосеф. — Все основывается на предубеждении, будто бы кочевники тогда были сродни современным бедуинам и не могли создать сложно устроенное государство и построить города".
Археолог указывает на подтвержденный совсем недавно факт: в X-IX веках до нашей эры в долине Арава, на современной границе Израиля и Иордании, было множество медных шахт. Экспорт металла в соседний Египет, Хеттское царство и даже в Грецию был основой экономики царства Давида.
Библейское государство, видимо, и вправду процветало. Год назад археологи раскопали кусок пурпурной ткани возрастом около трех тысяч лет — один из самых древних образцов в восточном средиземноморье.
"У одежды был великолепный оттенок, а краска не линяла — даже спустя тысячелетия неплохо сохранилась. Сам краситель содержится в небольшом количестве в раковинах морских улиток, поэтому добывали его с большим трудом. Оттого и ткань стоила очень-очень много. Думаю, если бы могли заглянуть в гардероб Давида и Соломона, то обнаружили бы королевский пурпур", — говорит археолог Наама Суккеник.
© Фото : Clara Amit, courtesy of the Israel Antiquities AuthorityТкань, найденная в медной шахте в окрестностях Тимны в Израиле
Ткань, найденная в медной шахте в окрестностях Тимны в Израиле - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© Фото : Clara Amit, courtesy of the Israel Antiquities Authority
Ткань, найденная в медной шахте в окрестностях Тимны в Израиле
Примечательно и место находки: долина Тимна, неподалеку от Эйлата на юге современного Израиля. Это историческая область Идумея, известная в Библии как Эдомское царство. Именно после его завоевания Давид стал могущественным и богатым.

Существенное доказательство

"Библейские тексты, написанные в разное время, с разных точек рассматривают одно событие: создание объединенного Израильского царства. И если нет источников непосредственно X, IX, VIII веков, то это не значит, что ничего на самом деле не было, — сведения вполне могли передавать устно, что характерно для "народов пустыни", — поясняет в интервью Times of Israel археолог Ноам Мизрахи.
Он не исключает, что ученые найдут новые артефакты той эпохи. Прежде всего письменные свидетельства о царе Давиде.
Одно, пусть и косвенное доказательство его историчности уже есть. В научном сообществе закончился многолетний спор о подлинности стелы из Тель-Дана, найденной в 1990-х. Там упоминается "царь из дома Давида" и "царство Израиль". Надпись, как полагают ученые, сделали в середине IX века до нашей эры, через несколько десятилетий после смерти самого известного библейского правителя.
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