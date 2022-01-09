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ЗОЖ
https://ria.ru/20220109/chay-1767056504.html
Назван простой способ продлить жизнь
Ученые назвали напиток, продлевающий жизнь - РИА Новости, 09.01.2022
Назван простой способ продлить жизнь
Потребление зеленого чая помогает защититься от сердечно-сосудистых заболеваний — одной из основных причин смерти в мире, и тем самым продлить жизнь, пишет... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T16:52
2022-01-09T16:52
зож
китай
здоровье
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Потребление зеленого чая помогает защититься от сердечно-сосудистых заболеваний — одной из основных причин смерти в мире, и тем самым продлить жизнь, пишет Mirror со ссылкой на исследование китайских ученых.В эксперименте приняли участие более ста тысяч человек, столкнувшихся с раком, инфарктом или инсультом. Испытуемых разделили на две группы: одни пили чай как минимум три раза в неделю, другие этого не делали.В ходе семилетнего исследования выяснилось, что у людей из первой группы риск умереть от инфаркта или инсульта был на 20% ниже — так же, как и вероятность развития таких диагнозов. Кроме того, на 15% снизился риск смерти от других причин. Также оказалось, что у 50-летних участников эксперимента, которые регулярно пили чай, сердечно-сосудистые заболевания развивались почти на полтора года позже, чем у тех, кто не употреблял этот напиток.Как объяснил соавтор исследования доктор Дунфэн Гу, биоактивные компоненты чая, в частности полифенолы, выводятся из организма."Поэтому для кардиозащитного эффекта чай нужно пить часто и на протяжении долгого периода времени", — добавил он.Помимо прочего, ученые сравнили зеленый и черный чаи. Главное их отличие в том, что в первом полифенолы не окисляются, благодаря чему сохраняют антиоксидантные свойства. Также авторы исследования призвали не пить чай с молоком — оно уничтожает потенциальные положительные эффекты напитка.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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китай, здоровье
16:52 09.01.2022
 
Ученые назвали напиток, продлевающий жизнь

Китайские ученые: зеленый чай защищает сердечно-сосудистую систему и продлевает жизнь

© Flickr / chadaoЧай
Чай - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© Flickr / chadao
Чай
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Потребление зеленого чая помогает защититься от сердечно-сосудистых заболеваний — одной из основных причин смерти в мире, и тем самым продлить жизнь, пишет Mirror со ссылкой на исследование китайских ученых.
В эксперименте приняли участие более ста тысяч человек, столкнувшихся с раком, инфарктом или инсультом. Испытуемых разделили на две группы: одни пили чай как минимум три раза в неделю, другие этого не делали.
В ходе семилетнего исследования выяснилось, что у людей из первой группы риск умереть от инфаркта или инсульта был на 20% ниже — так же, как и вероятность развития таких диагнозов. Кроме того, на 15% снизился риск смерти от других причин. Также оказалось, что у 50-летних участников эксперимента, которые регулярно пили чай, сердечно-сосудистые заболевания развивались почти на полтора года позже, чем у тех, кто не употреблял этот напиток.
Как объяснил соавтор исследования доктор Дунфэн Гу, биоактивные компоненты чая, в частности полифенолы, выводятся из организма.
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"Поэтому для кардиозащитного эффекта чай нужно пить часто и на протяжении долгого периода времени", — добавил он.
Помимо прочего, ученые сравнили зеленый и черный чаи. Главное их отличие в том, что в первом полифенолы не окисляются, благодаря чему сохраняют антиоксидантные свойства. Также авторы исследования призвали не пить чай с молоком — оно уничтожает потенциальные положительные эффекты напитка.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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