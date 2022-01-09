https://ria.ru/20220109/buzina-1767037975.html

Эта ягода вылечит вас от гриппа

Назван продукт, защищающий от инфекций - РИА Новости, 09.01.2022

Эта ягода вылечит вас от гриппа

Польские исследователи рассказали об источнике антиоксидантов, которые помогают организму укрепить иммунитет и бороться с такими инфекциями, как грипп. Их... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T13:11

2022-01-09T13:11

2022-01-09T13:31

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Польские исследователи рассказали об источнике антиоксидантов, которые помогают организму укрепить иммунитет и бороться с такими инфекциями, как грипп. Их работа опубликована в журнале Molecules.Сотрудники Познаньского университета естественных наук выяснили, что бузина содержит высокую концентрацию фенолокислот и флавоноидов. Эти вещества снижают уровень окислительного стресса, что, в свою очередь, может увеличить продолжительность жизни за счет сокращения долгосрочных повреждений систем организма."Исследования показали, что содержание фенолокислот и флавоноидов в экстрактах определяет их антибактериальную активность. Из анализируемых соединений наибольшее влияние на высокую антибактериальную активность экстрактов бузины оказали апигенин, кемпферол и феруловая, протокатеховая и п-кумариновая кислоты", — заявили ученые.С их мнением согласились американские исследователи из Института здоровья Франклина. Они проанализировали скорость выздоровления пациентов с респираторными инфекциями верхних дыхательных путей, которые, помимо привычных лекарств, употребляли бузину и ее экстракт. В программу лечения контрольной группы бузину не добавляли. Всего в эксперименте поучаствовали 180 человек."Этот метаанализ свидетельствует о том, что добавление ягод бузины при появлении симптомов со стороны верхних дыхательных путей существенно сокращает их общую продолжительность по сравнению с контрольной группой", — рассказали эксперты.Также авторы анализа отметили, что на грипп экстракт бузины воздействовал более активно, чем на простуду.

https://radiosputnik.ria.ru/20210618/antioksidanty-1737432187.html

https://ria.ru/20220102/fitoterapiya-1763189718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье, коронавирус covid-19, здоровый образ жизни (зож)