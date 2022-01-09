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Эта ягода вылечит вас от гриппа
Назван продукт, защищающий от инфекций - РИА Новости, 09.01.2022
Эта ягода вылечит вас от гриппа
Польские исследователи рассказали об источнике антиоксидантов, которые помогают организму укрепить иммунитет и бороться с такими инфекциями, как грипп. Их... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T13:11
2022-01-09T13:31
здоровье
коронавирус covid-19
здоровый образ жизни (зож)
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Польские исследователи рассказали об источнике антиоксидантов, которые помогают организму укрепить иммунитет и бороться с такими инфекциями, как грипп. Их работа опубликована в журнале Molecules.Сотрудники Познаньского университета естественных наук выяснили, что бузина содержит высокую концентрацию фенолокислот и флавоноидов. Эти вещества снижают уровень окислительного стресса, что, в свою очередь, может увеличить продолжительность жизни за счет сокращения долгосрочных повреждений систем организма."Исследования показали, что содержание фенолокислот и флавоноидов в экстрактах определяет их антибактериальную активность. Из анализируемых соединений наибольшее влияние на высокую антибактериальную активность экстрактов бузины оказали апигенин, кемпферол и феруловая, протокатеховая и п-кумариновая кислоты", — заявили ученые.С их мнением согласились американские исследователи из Института здоровья Франклина. Они проанализировали скорость выздоровления пациентов с респираторными инфекциями верхних дыхательных путей, которые, помимо привычных лекарств, употребляли бузину и ее экстракт. В программу лечения контрольной группы бузину не добавляли. Всего в эксперименте поучаствовали 180 человек."Этот метаанализ свидетельствует о том, что добавление ягод бузины при появлении симптомов со стороны верхних дыхательных путей существенно сокращает их общую продолжительность по сравнению с контрольной группой", — рассказали эксперты.Также авторы анализа отметили, что на грипп экстракт бузины воздействовал более активно, чем на простуду.
https://radiosputnik.ria.ru/20210618/antioksidanty-1737432187.html
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здоровье, коронавирус covid-19, здоровый образ жизни (зож)
13:11 09.01.2022 (обновлено: 13:31 09.01.2022)
 
Назван продукт, защищающий от инфекций

Molecules: в бузине обнаружили источник антиоксидантов, который защищает от инфекций

© Depositphotos / NastyaoflyЯгоды черной бузины
Ягоды черной бузины - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© Depositphotos / Nastyaofly
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Польские исследователи рассказали об источнике антиоксидантов, которые помогают организму укрепить иммунитет и бороться с такими инфекциями, как грипп. Их работа опубликована в журнале Molecules.
Сотрудники Познаньского университета естественных наук выяснили, что бузина содержит высокую концентрацию фенолокислот и флавоноидов. Эти вещества снижают уровень окислительного стресса, что, в свою очередь, может увеличить продолжительность жизни за счет сокращения долгосрочных повреждений систем организма.
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"Исследования показали, что содержание фенолокислот и флавоноидов в экстрактах определяет их антибактериальную активность. Из анализируемых соединений наибольшее влияние на высокую антибактериальную активность экстрактов бузины оказали апигенин, кемпферол и феруловая, протокатеховая и п-кумариновая кислоты", — заявили ученые.
С их мнением согласились американские исследователи из Института здоровья Франклина. Они проанализировали скорость выздоровления пациентов с респираторными инфекциями верхних дыхательных путей, которые, помимо привычных лекарств, употребляли бузину и ее экстракт. В программу лечения контрольной группы бузину не добавляли. Всего в эксперименте поучаствовали 180 человек.
"Этот метаанализ свидетельствует о том, что добавление ягод бузины при появлении симптомов со стороны верхних дыхательных путей существенно сокращает их общую продолжительность по сравнению с контрольной группой", — рассказали эксперты.
Также авторы анализа отметили, что на грипп экстракт бузины воздействовал более активно, чем на простуду.
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