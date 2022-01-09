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В Бразилии число погибших при обрушении скалы выросло до восьми человек
В Бразилии число погибших при обрушении скалы выросло до восьми человек - РИА Новости, 09.01.2022
В Бразилии число погибших при обрушении скалы выросло до восьми человек
Число погибших в результате обрушения скалы на озере на востоке Бразилии выросло до восьми, сообщает новостной портал G1. РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T17:26
2022-01-09T17:26
2022-01-09T18:22
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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 янв — РИА Новости. Число погибших в результате обрушения скалы на озере на востоке Бразилии выросло до восьми, сообщает новостной портал G1.Ранее сообщалось о пяти погибших."Число погибших выросло до восьми. Двое остаются в больницах", — отмечает СМИ.Всего помощь была оказана 27 пострадавшим. Еще два человека по-прежнему числятся пропавшими без вести.Инцидент произошел в субботу в штате Минас-Жерайс. На видеозаписях, размещенных в СМИ, видно, как в отвесной скале, вдоль которой по озеру плыли несколько туристических лодок, образовалась трещина и большая каменная глыба упала в воду, затопив две лодки.
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в мире, бразилия, минас-жерайс
17:26 09.01.2022 (обновлено: 18:22 09.01.2022)
В Бразилии число погибших при обрушении скалы выросло до восьми человек
Число погибших при обрушении скалы на озере на востоке Бразилии выросло до восьми человек