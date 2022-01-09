https://ria.ru/20220109/braziliya-1767060245.html

В Бразилии число погибших при обрушении скалы выросло до восьми человек

В Бразилии число погибших при обрушении скалы выросло до восьми человек - РИА Новости, 09.01.2022

В Бразилии число погибших при обрушении скалы выросло до восьми человек

Число погибших в результате обрушения скалы на озере на востоке Бразилии выросло до восьми, сообщает новостной портал G1. РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T17:26

2022-01-09T17:26

2022-01-09T18:22

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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 янв — РИА Новости. Число погибших в результате обрушения скалы на озере на востоке Бразилии выросло до восьми, сообщает новостной портал G1.Ранее сообщалось о пяти погибших."Число погибших выросло до восьми. Двое остаются в больницах", — отмечает СМИ.Всего помощь была оказана 27 пострадавшим. Еще два человека по-прежнему числятся пропавшими без вести.Инцидент произошел в субботу в штате Минас-Жерайс. На видеозаписях, размещенных в СМИ, видно, как в отвесной скале, вдоль которой по озеру плыли несколько туристических лодок, образовалась трещина и большая каменная глыба упала в воду, затопив две лодки.

https://ria.ru/20220109/braziliya-1767006812.html

https://ria.ru/20210813/skala-1745582728.html

бразилия

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в мире, бразилия, минас-жерайс