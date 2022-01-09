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При обрушении скалы в Бразилии погибли не менее пяти человек

При обрушении скалы в Бразилии погибли не менее пяти человек - РИА Новости, 09.01.2022

При обрушении скалы в Бразилии погибли не менее пяти человек

По меньшей мере пять человек погибли, около двадцати числятся пропавшими без вести в результате обрушения скалы на озере Фурнаш на востоке Бразилии, сообщает... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T00:43

2022-01-09T00:43

2022-01-09T01:37

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бразилия

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли, около двадцати числятся пропавшими без вести в результате обрушения скалы на озере Фурнаш на востоке Бразилии, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на спасателей.Инцидент произошел в субботу в штате Минас-Жерайс. В СМИ появились видеозаписи, на которых видно, как в отвесной скале, вдоль которой по озеру плыли несколько лодок, образовалась трещина, и большая каменная глыба упала в воду, затопив по меньшей мере две лодки.Начальник пожарной службы штата Эдгард Эстево отметил, что в настоящее время пропавшими без вести числятся около 20 человек, для спасения которых отправили водолазов и вертолеты.

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в мире, бразилия