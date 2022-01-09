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При обрушении скалы в Бразилии погибли не менее пяти человек
При обрушении скалы в Бразилии погибли не менее пяти человек - РИА Новости, 09.01.2022
При обрушении скалы в Бразилии погибли не менее пяти человек
По меньшей мере пять человек погибли, около двадцати числятся пропавшими без вести в результате обрушения скалы на озере Фурнаш на востоке Бразилии, сообщает... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T00:43
2022-01-09T01:37
в мире
бразилия
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли, около двадцати числятся пропавшими без вести в результате обрушения скалы на озере Фурнаш на востоке Бразилии, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на спасателей.Инцидент произошел в субботу в штате Минас-Жерайс. В СМИ появились видеозаписи, на которых видно, как в отвесной скале, вдоль которой по озеру плыли несколько лодок, образовалась трещина, и большая каменная глыба упала в воду, затопив по меньшей мере две лодки.Начальник пожарной службы штата Эдгард Эстево отметил, что в настоящее время пропавшими без вести числятся около 20 человек, для спасения которых отправили водолазов и вертолеты.
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в мире, бразилия
00:43 09.01.2022 (обновлено: 01:37 09.01.2022)
 
При обрушении скалы в Бразилии погибли не менее пяти человек

При обрушении скалы на озере Фурнаш в Бразилии погибли по меньшей мере пять человек

© AP Photo / Andre PennerМедицинские работники в Бразилии
Медицинские работники в Бразилии - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© AP Photo / Andre Penner
Медицинские работники в Бразилии
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли, около двадцати числятся пропавшими без вести в результате обрушения скалы на озере Фурнаш на востоке Бразилии, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на спасателей.
Инцидент произошел в субботу в штате Минас-Жерайс. В СМИ появились видеозаписи, на которых видно, как в отвесной скале, вдоль которой по озеру плыли несколько лодок, образовалась трещина, и большая каменная глыба упала в воду, затопив по меньшей мере две лодки.
Начальник пожарной службы штата Эдгард Эстево отметил, что в настоящее время пропавшими без вести числятся около 20 человек, для спасения которых отправили водолазов и вертолеты.
 
В миреБразилия
 
 
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