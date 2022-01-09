https://ria.ru/20220109/bezopasnost-1767055570.html
ЕС считает диалог с Россией по безопасности необходимым
ЕС считает диалог с Россией по безопасности необходимым - РИА Новости, 09.01.2022
ЕС считает диалог с Россией по безопасности необходимым
ЕС считает необходимым диалог с Россией по вопросам безопасности при координации с трансатлантическими и другими партнерами союза, написал глава дипломатии... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T16:44
2022-01-09T16:44
2022-01-09T16:57
в мире
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евросоюз
жозеп боррель
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россия
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БРЮССЕЛЬ, 9 янв – РИА Новости. ЕС считает необходимым диалог с Россией по вопросам безопасности при координации с трансатлантическими и другими партнерами союза, написал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своем блоге, посвященном предстоящим дискуссиям с Россией по архитектуре европейской безопасности."Диалог (с Россией – ред.) необходим, но также необходима и решительная поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины… Мы тесно координируем наш подход с трансатлантическими и другими партнерами", - написал Боррель.Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что в рамках диалога РФ-НАТО по безопасности предложения по созданию механизмов по управлению кризисами "могут быть полезными".Россия и США 9-10 января в Женеве проведут консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах."Диалог с Россией на заседании Совета Россия-НАТО не предполагает одобрения российских предложений, но это даст платформу для дипломатических дискуссий с учетом наших интересов в сфере безопасности и с подтверждением фундаментальных принципов европейской безопасности и стабильности. Например, предложения по созданию механизма управления кризисами могут быть полезными", - написал он в своем блоге.
https://ria.ru/20220109/vstrecha-1767034099.html
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в мире, украина, евросоюз, жозеп боррель, ситуация в днр и лнр, россия
16:44 09.01.2022 (обновлено: 16:57 09.01.2022)
ЕС считает диалог с Россией по безопасности необходимым
ЕС считает диалог с Россией по безопасности при координации с партнерами необходимым