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Боррель заявил, что любой диалог с Россией требует присутствие Киева
Боррель заявил, что любой диалог с Россией требует присутствие Киева - РИА Новости, 09.01.2022
Боррель заявил, что любой диалог с Россией требует присутствие Киева
Европейская безопасность тесно связана с безопасностью Украины, а любая дискуссия по Украине в рамках диалога с Россией требует присутствия украинской стороны... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T16:32
2022-01-09T16:32
2022-01-09T22:51
в мире
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киев
жозеп боррель
ситуация в днр и лнр
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европа
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Европейская безопасность тесно связана с безопасностью Украины, а любая дискуссия по Украине в рамках диалога с Россией требует присутствия украинской стороны за столом переговоров, написал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своем блоге."В Европе не может быть безопасности без безопасности на Украине… И, конечно, любая дискуссия по Украине (с РФ в рамках обсуждения безопасности – ред.) требует присутствия Украины за столом переговоров", - уверен Боррель.
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в мире, украина, киев, жозеп боррель, ситуация в днр и лнр, россия, европа, евросоюз
16:32 09.01.2022 (обновлено: 22:51 09.01.2022)
Боррель заявил, что любой диалог с Россией требует присутствие Киева
Глава дипломатии ЕС Боррель: любой диалог с Россией должен проходить в присутствии Киева