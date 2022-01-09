https://ria.ru/20220109/bezopasnost-1767054060.html

Боррель заявил, что любой диалог с Россией требует присутствие Киева

Боррель заявил, что любой диалог с Россией требует присутствие Киева - РИА Новости, 09.01.2022

Боррель заявил, что любой диалог с Россией требует присутствие Киева

Европейская безопасность тесно связана с безопасностью Украины, а любая дискуссия по Украине в рамках диалога с Россией требует присутствия украинской стороны... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T16:32

2022-01-09T16:32

2022-01-09T22:51

в мире

украина

киев

жозеп боррель

ситуация в днр и лнр

россия

европа

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596219605_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_d99df041811198d3cc0197d93b21d9c9.jpg

БРЮССЕЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Европейская безопасность тесно связана с безопасностью Украины, а любая дискуссия по Украине в рамках диалога с Россией требует присутствия украинской стороны за столом переговоров, написал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своем блоге."В Европе не может быть безопасности без безопасности на Украине… И, конечно, любая дискуссия по Украине (с РФ в рамках обсуждения безопасности – ред.) требует присутствия Украины за столом переговоров", - уверен Боррель.

https://ria.ru/20220109/donbass-1767042323.html

украина

киев

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, жозеп боррель, ситуация в днр и лнр, россия, европа, евросоюз