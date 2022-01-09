Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220109/bezopasnost-1767054060.html
Боррель заявил, что любой диалог с Россией требует присутствие Киева
Боррель заявил, что любой диалог с Россией требует присутствие Киева - РИА Новости, 09.01.2022
Боррель заявил, что любой диалог с Россией требует присутствие Киева
Европейская безопасность тесно связана с безопасностью Украины, а любая дискуссия по Украине в рамках диалога с Россией требует присутствия украинской стороны... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T16:32
2022-01-09T22:51
в мире
украина
киев
жозеп боррель
ситуация в днр и лнр
россия
европа
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596219605_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_d99df041811198d3cc0197d93b21d9c9.jpg
БРЮССЕЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Европейская безопасность тесно связана с безопасностью Украины, а любая дискуссия по Украине в рамках диалога с Россией требует присутствия украинской стороны за столом переговоров, написал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своем блоге."В Европе не может быть безопасности без безопасности на Украине… И, конечно, любая дискуссия по Украине (с РФ в рамках обсуждения безопасности – ред.) требует присутствия Украины за столом переговоров", - уверен Боррель.
https://ria.ru/20220109/donbass-1767042323.html
украина
киев
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596219605_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_7f647926cb71d7ae6ecfd9b48be12cf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, жозеп боррель, ситуация в днр и лнр, россия, европа, евросоюз
16:32 09.01.2022 (обновлено: 22:51 09.01.2022)
 
Боррель заявил, что любой диалог с Россией требует присутствие Киева

Глава дипломатии ЕС Боррель: любой диалог с Россией должен проходить в присутствии Киева

© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
Перейти в фотобанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Европейская безопасность тесно связана с безопасностью Украины, а любая дискуссия по Украине в рамках диалога с Россией требует присутствия украинской стороны за столом переговоров, написал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своем блоге.
Европе не может быть безопасности без безопасности на Украине… И, конечно, любая дискуссия по Украине (с РФ в рамках обсуждения безопасности – ред.) требует присутствия Украины за столом переговоров", - уверен Боррель.
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
Вчера, 14:17
Украинские силовики возобновили обстрелы, заявили в ДНР
 
В миреУкраинаКиевЖозеп БоррельСитуация в ДНР и ЛНРРоссияЕвропаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54Мэр Нью-Йорка подтвердил, что при пожаре в Бронксе погибли 19 человек
00:52Японцев восхитил российский вертолет-"шедевр"
00:51В Атырау установили четыре блокпоста на въезде в город
00:45В Роспотребнадзоре заявили о широком распространении COVID-19 среди детей
00:42В МИД Казахстана рассказали, когда миротворцы ОДКБ покинут республику
00:38Казахстан расследует причины беспорядков, заявили в МИД республики
00:36МИД Казахстана: среди нападавших есть люди с опытом в горячих точках
00:32Армия Казахстана противостоит террористам, заявили в МИД республики
00:25В госдепе рассказали о предварительных переговорах с Россией в Женеве
00:13В Казахстане поминают жертв январских беспорядков
23:59Участок Великой Китайской стены обрушился из-за землетрясения, сообщили СМИ
23:50МЧС Чечни опровергло информацию о взрыве на нефтебазе в Гудермесе
23:35На юге Армении произошло землетрясение
23:24В Югре задержали продавцов алкоголя, от которого умерли восемь человек
23:16При пожаре в многоэтажном доме в Нью-Йорке погибли не меньше 19 человек
23:07В некоторых районах Москвы за несколько часов выпало два сантиметра снега 0:18
22:58Рябков прокомментировал предстоящие переговоры с США в Женеве
22:56Предварительные переговоры с США прошли потрясающе, заявил Рябков
22:47В США назвали бесполезные "страны-иждивенцы"
22:46Число погибших при обрушении скалы в Бразилии возросло до десяти
Лента новостейМолния
Мэр Нью-Йорка подтвердил, что при пожаре в Бронксе погибли 19 человекЯпонцев восхитил российский вертолет-"шедевр"В Атырау установили четыре блокпоста на въезде в городВ Роспотребнадзоре заявили о широком распространении COVID-19 среди детейВ МИД Казахстана рассказали, когда миротворцы ОДКБ покинут республикуКазахстан расследует причины беспорядков, заявили в МИД республикиМИД Казахстана: среди нападавших есть люди с опытом в горячих точкахАрмия Казахстана противостоит террористам, заявили в МИД республикиВ госдепе рассказали о предварительных переговорах с Россией в ЖеневеВ Казахстане поминают жертв январских беспорядковУчасток Великой Китайской стены обрушился из-за землетрясения, сообщили СМИМЧС Чечни опровергло информацию о взрыве на нефтебазе в ГудермесеНа юге Армении произошло землетрясениеВ Югре задержали продавцов алкоголя, от которого умерли восемь человекПри пожаре в многоэтажном доме в Нью-Йорке погибли не меньше 19 человекВ некоторых районах Москвы за несколько часов выпало два сантиметра снегаРябков прокомментировал предстоящие переговоры с США в ЖеневеПредварительные переговоры с США прошли потрясающе, заявил РябковВ США назвали бесполезные "страны-иждивенцы"Число погибших при обрушении скалы в Бразилии возросло до десяти