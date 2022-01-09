https://ria.ru/20220109/bezopasnost-1767011200.html

США и ЕС обсудили контакты по предложенным Россией механизмам безопасности

США и ЕС обсудили контакты по предложенным Россией механизмам безопасности - РИА Новости, 09.01.2022

США и ЕС обсудили контакты по предложенным Россией механизмам безопасности

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили в субботу дипломатические контакты по российским предложениям по... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T05:00

2022-01-09T05:00

2022-01-09T05:00

в мире

сша

евросоюз

энтони блинкен

жозеп боррель

россия

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БРЮССЕЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили в субботу дипломатические контакты по российским предложениям по безопасности в Европе, говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.При этом госсекретарь США и глава дипломатии Евросоюза подчеркнули, что любые дискуссии по европейской безопасности будут проходить при координации с Евросоюзом и его участии.Россия и США 9-10 января в Женеве проведут консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220105/bezopasnost-1766669068.html

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в мире, сша, евросоюз, энтони блинкен, жозеп боррель, россия