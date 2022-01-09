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США и ЕС обсудили контакты по предложенным Россией механизмам безопасности
США и ЕС обсудили контакты по предложенным Россией механизмам безопасности - РИА Новости, 09.01.2022
США и ЕС обсудили контакты по предложенным Россией механизмам безопасности
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили в субботу дипломатические контакты по российским предложениям по... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T05:00
2022-01-09T05:00
в мире
сша
евросоюз
энтони блинкен
жозеп боррель
россия
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БРЮССЕЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили в субботу дипломатические контакты по российским предложениям по безопасности в Европе, говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.При этом госсекретарь США и глава дипломатии Евросоюза подчеркнули, что любые дискуссии по европейской безопасности будут проходить при координации с Евросоюзом и его участии.Россия и США 9-10 января в Женеве проведут консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
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в мире, сша, евросоюз, энтони блинкен, жозеп боррель, россия
05:00 09.01.2022
 
США и ЕС обсудили контакты по предложенным Россией механизмам безопасности

Госсекретарь Блинкен обсудил с Боррелем контакты по видению Россией безопасности в Европе

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США
Флаги ЕС и США - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США
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БРЮССЕЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили в субботу дипломатические контакты по российским предложениям по безопасности в Европе, говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.
"Блинкен и Боррель обсудили двусторонние и многосторонние дипломатические контакты в связи с предложениями России, касающимися российского видения механизмов обеспечения безопасности в Европе", - пояснили в ЕС.
При этом госсекретарь США и глава дипломатии Евросоюза подчеркнули, что любые дискуссии по европейской безопасности будут проходить при координации с Евросоюзом и его участии.
Россия и США 9-10 января в Женеве проведут консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
5 января, 20:44
США отказались по пунктам отвечать на предложения России по безопасности
 
В миреСШАЕвросоюзЭнтони БлинкенЖозеп БоррельРоссия
 
 
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