https://ria.ru/20220109/bezhenets-1767070909.html

На белорусско-польской границе нашли беженца с переломом и обморожением

На белорусско-польской границе нашли беженца с переломом и обморожением - РИА Новости, 09.01.2022

На белорусско-польской границе нашли беженца с переломом и обморожением

Белорусские пограничники нашли у границы с Польшей беженца со сломанной ногой и обморожением; он сказал, что с польской территории его вытеснили местные... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T19:28

2022-01-09T19:28

2022-01-09T22:48

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МИНСК, 9 янв — РИА Новости. Белорусские пограничники нашли у границы с Польшей беженца со сломанной ногой и обморожением; он сказал, что с польской территории его вытеснили местные силовики.Как заявили в Госпогранкомитете Белоруссии, утром 7 января наряд обнаружил обездвиженного мужчину, находившегося в истощенном состоянии и с признаками переохлаждения."Беженец рассказал, что польские силовики задержали его на территории Польши, забрали личные вещи, деньги и сим-карту. Несмотря на просьбу предоставить защиту, польские военнослужащие привезли мужчину на линию границы и ударами прикладов заставили ползти под колючим заграждением на белорусскую сторону", — сообщается в Telegram-канале ведомства.Действия польской стороны сопровождались "оскорбительными фразами и "шутками", что за колючкой находится Германия", добавили в Государственном пограничном комитете."После такого обращения мужчина не мог передвигаться самостоятельно и остался фактически умирать под польским заграждением от холода и голода. В это же время на сопредельной стороне польские силовики грелись у костра и не обращали внимания на мольбы о помощи", — сказано в сообщении.Белорусские пограничники оперативно вызвали иностранцу бригаду скорой помощи. По предварительным оценкам медиков, у мужчины перелом ноги и обморожение.Летом на границе Белоруссии и Польши, а также Белоруссии и Прибалтийских стран увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась в начале ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек. Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа, нелегалы разбили стихийный лагерь. Белорусские пограничники неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на территорию республики.Западные страны возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Президент Александр Лукашенко предупреждал, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов транспортно-логистический центр, находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска. Часть беженцев возвращаются на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. По официальным данным на конец прошлого года, в лагере оставались около 600 беженцев.

https://ria.ru/20220106/soldat-1766800129.html

https://ria.ru/20220104/granitsa-1766566164.html

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в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко