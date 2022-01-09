https://ria.ru/20220109/besporyadki-1767032536.html

В Шымкенте задержали около 400 участников беспорядков

В Шымкенте задержали около 400 участников беспорядков - РИА Новости, 09.01.2022

В Шымкенте задержали около 400 участников беспорядков

В казахстанском Шымкенте задержано около 400 участников беспорядков, половина из которых прибыли из других регионов, сообщает телеканал "Хабар 24" со ссылкой на РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T12:02

2022-01-09T12:02

2022-01-09T12:18

беспорядки в казахстане

в мире

шымкент

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НУР-СУЛТАН, 9 янв - РИА Новости. В казахстанском Шымкенте задержано около 400 участников беспорядков, половина из которых прибыли из других регионов, сообщает телеканал "Хабар 24" со ссылкой на городской оперштаб."В Шымкенте полиция задержала около 400 участников беспорядков... стало известно, что половина из задержанных приехали в мегаполис из других регионов страны. Они стреляли, кидали камни в полицейские учреждения, разграбили торговый центр", - сообщает телеканал.Отмечается, что 45 полицейских в городе получили различные травмы, двое правоохранителей с тяжелыми ранениями поступили в реанимацию. Возбуждено 155 административных и 55 уголовных дел.Комендант города Ералы Жумаханбетов заявил, что в настоящее время ситуация в Шымкенте стабильная.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767028346.html

https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767017003.html

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