https://ria.ru/20220109/arest-1767024653.html

В Доминикане задержали одного из подозреваемых в убийстве главы Гаити

В Доминикане задержали одного из подозреваемых в убийстве главы Гаити - РИА Новости, 09.01.2022

В Доминикане задержали одного из подозреваемых в убийстве главы Гаити

Один из подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза Родольф Жаар задержан доминиканской полицией, сообщает портал Juno7 со ссылкой на... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T10:18

2022-01-09T10:18

2022-01-09T10:40

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Один из подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза Родольф Жаар задержан доминиканской полицией, сообщает портал Juno7 со ссылкой на дипломатический источник.Ранее сообщалось, что в рамках расследования дела об убийстве президента разыскивается бизнесмен Родольф Жаар."Считающийся одним из главных подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза 7 июля Родольф Жаар... задержан доминиканской полицией в субботу 8 января по приказу американских властей", - говорится в сообщении портала.Отмечается, что задержание провели после того, как другой задержанный по этому делу, гражданин Колумбии Марио Антонио Паласиос выступил с заявлениями против Жаара.Согласно источнику, его собираются передать ФБР.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля 2021 года. Его супруга также была ранена и проходила лечение в больнице американского города Майами. Гаитянские власти задержали более 40 человек, в том числе 18 граждан Колумбии, пятерых граждан США и четырех полицейских, двух сотрудников службы безопасности президента и предполагаемого вдохновителя преступления, врача и пастора Эммануэля Санона.

https://ria.ru/20220102/gaiti-1766446573.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220102/pokushenie-1766413203.html

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в мире, гаити, фбр, колумбия, сша, майами, жовенель моиз