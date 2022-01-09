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В Доминикане задержали одного из подозреваемых в убийстве главы Гаити
В Доминикане задержали одного из подозреваемых в убийстве главы Гаити - РИА Новости, 09.01.2022
В Доминикане задержали одного из подозреваемых в убийстве главы Гаити
Один из подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза Родольф Жаар задержан доминиканской полицией, сообщает портал Juno7 со ссылкой на... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T10:18
2022-01-09T10:40
в мире
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Один из подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза Родольф Жаар задержан доминиканской полицией, сообщает портал Juno7 со ссылкой на дипломатический источник.Ранее сообщалось, что в рамках расследования дела об убийстве президента разыскивается бизнесмен Родольф Жаар."Считающийся одним из главных подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза 7 июля Родольф Жаар... задержан доминиканской полицией в субботу 8 января по приказу американских властей", - говорится в сообщении портала.Отмечается, что задержание провели после того, как другой задержанный по этому делу, гражданин Колумбии Марио Антонио Паласиос выступил с заявлениями против Жаара.Согласно источнику, его собираются передать ФБР.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля 2021 года. Его супруга также была ранена и проходила лечение в больнице американского города Майами. Гаитянские власти задержали более 40 человек, в том числе 18 граждан Колумбии, пятерых граждан США и четырех полицейских, двух сотрудников службы безопасности президента и предполагаемого вдохновителя преступления, врача и пастора Эммануэля Санона.
https://ria.ru/20220102/gaiti-1766446573.html
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в мире, гаити, фбр, колумбия, сша, майами, жовенель моиз
10:18 09.01.2022 (обновлено: 10:40 09.01.2022)
 
В Доминикане задержали одного из подозреваемых в убийстве главы Гаити

Доминиканская полиция задержала одного из подозреваемых в убийстве президента Гаити

CC BY-SA 2.0 / William Murphy / ST. MARY’S CHURCH CLADDAGH QUAY [GALWAY CITY]-141586 Собор в Доминиканской Республике
Собор в Доминиканской Республике - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
CC BY-SA 2.0 / William Murphy / ST. MARY’S CHURCH CLADDAGH QUAY [GALWAY CITY]-141586
Собор в Доминиканской Республике. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Один из подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза Родольф Жаар задержан доминиканской полицией, сообщает портал Juno7 со ссылкой на дипломатический источник.
Ранее сообщалось, что в рамках расследования дела об убийстве президента разыскивается бизнесмен Родольф Жаар.
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"Считающийся одним из главных подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза 7 июля Родольф Жаар... задержан доминиканской полицией в субботу 8 января по приказу американских властей", - говорится в сообщении портала.
Отмечается, что задержание провели после того, как другой задержанный по этому делу, гражданин Колумбии Марио Антонио Паласиос выступил с заявлениями против Жаара.
Согласно источнику, его собираются передать ФБР.
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля 2021 года. Его супруга также была ранена и проходила лечение в больнице американского города Майами. Гаитянские власти задержали более 40 человек, в том числе 18 граждан Колумбии, пятерых граждан США и четырех полицейских, двух сотрудников службы безопасности президента и предполагаемого вдохновителя преступления, врача и пастора Эммануэля Санона.
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В миреГаитиФБРКолумбияСШАМайамиЖовенель Моиз
 
 
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