https://ria.ru/20220109/antitela-1767010106.html

В чем опасность антител после COVID-19

Антитела после COVID-19 признали опасными - РИА Новости, 09.01.2022

В чем опасность антител после COVID-19

Антитела, возникающие у людей, переболевших COVID-19, способны ошибочно атаковать здоровые клетки органов и тканей организма. К такому выводу, как сообщает... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T02:52

2022-01-09T02:52

2022-01-09T07:41

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Антитела, возникающие у людей, переболевших COVID-19, способны ошибочно атаковать здоровые клетки органов и тканей организма. К такому выводу, как сообщает Journal of Translational Medicine (JTM), пришла группа исследователей из Института сердца в Лос-Анджелесе, США.Ученые установили, что через несколько месяцев после того, как человек выздоровел от коронавируса, у него наблюдается повышенный уровень антител, которые могут работать неправильно. Эти выводы подтвердил тот факт, что у 177 медицинских работников, перенесших болезнь до появления вакцин, в течение полугода выявляли стойкие антитела, которые могли вызывать хронические воспаления, повреждения суставов, кожи, а также нервной системы.Аутоантитела — антитела, способные взаимодействовать с аутоантигенами, то есть с антигенами собственного организма. Могут образовываться спонтанно или вследствие перенесенных инфекций. Они могут быть ранними предвестниками полномасштабного аутоиммунного заболевания.Ранее стало известно, что даже легкое течение COVID-19 может привести к поражению различных органов. Речь идет, в частности, об уменьшении объема легких, увеличении сопротивления дыхательных путей, проблемах с сердцем, снижении функции почек и возрастании риска тромбоза вен нижних конечностей.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 300 миллионов инфицированных коронавирусом, 5,4 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.

https://ria.ru/20220108/koronavirus-1766984184.html

https://ria.ru/20220102/pandemiya-1766426339.html

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