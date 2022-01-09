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В Югре задержали продавцов алкоголя, от которого умерли восемь человек
В Югре задержали продавцов алкоголя, от которого умерли восемь человек - РИА Новости, 09.01.2022
В Югре задержали продавцов алкоголя, от которого умерли восемь человек
Владелец магазина и продавец задержаны по делу об отравлении суррогатным алкоголем, в результате которого в Ханты-Мансийском автономном округе скончались восемь РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T23:24
2022-01-09T23:24
2022-01-09T23:24
происшествия
алкоголь
ханты-мансийский автономный округ
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Владелец магазина и продавец задержаны по делу об отравлении суррогатным алкоголем, в результате которого в Ханты-Мансийском автономном округе скончались восемь человек, сообщается на сайте СК РФ.Ранее СК сообщил, что в поселке Кондинское после употребления нелицензионной спиртосодержащей жидкости скончались шестеро мужчин и две женщины. Возбуждено дело о сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц."В настоящее время следователями проведена серия обысков, изъята спиртосодержащая продукция, по которой назначены химические экспертизы. В рамках расследования уголовного дела задержан продавец магазина, в котором потерпевшие приобретали алкоголь, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Также установлен владелец торговой точки, который скрылся от следствия и в настоящее время задержан в городе Тюмени", - говорится в сообщении.Как отметили в СК, четверо пострадавших были доставлены в окружную больницу, трое проходят лечение в районной больнице.Ранее депздрав сообщал РИА Новости, что шесть человек госпитализированы после отравления суррогатным алкоголем. Четверо транспортированных из Кондинского в окружную центральную больницу на вертолете находятся в тяжелом состоянии.
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происшествия, алкоголь, ханты-мансийский автономный округ, россия
В Югре задержали продавцов алкоголя, от которого умерли восемь человек
В Югре задержали продавцов суррогатного алкоголя, от которого умерли восемь человек
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв – РИА Новости.
Владелец магазина и продавец задержаны по делу об отравлении суррогатным алкоголем, в результате которого в Ханты-Мансийском автономном округе
скончались восемь человек, сообщается на сайте СК РФ
.
Ранее СК сообщил, что в поселке Кондинское после употребления нелицензионной спиртосодержащей жидкости скончались шестеро мужчин и две женщины. Возбуждено дело о сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
"В настоящее время следователями проведена серия обысков, изъята спиртосодержащая продукция, по которой назначены химические экспертизы. В рамках расследования уголовного дела задержан продавец магазина, в котором потерпевшие приобретали алкоголь, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Также установлен владелец торговой точки, который скрылся от следствия и в настоящее время задержан в городе Тюмени", - говорится в сообщении.
Как отметили в СК, четверо пострадавших были доставлены в окружную больницу, трое проходят лечение в районной больнице.
Ранее депздрав сообщал РИА Новости, что шесть человек госпитализированы после отравления суррогатным алкоголем. Четверо транспортированных из Кондинского в окружную центральную больницу на вертолете находятся в тяжелом состоянии.