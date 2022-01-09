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В Югре нашли место продажи алкоголя, от которого умерли восемь человек
В Югре нашли место продажи алкоголя, от которого умерли восемь человек - РИА Новости, 09.01.2022
В Югре нашли место продажи алкоголя, от которого умерли восемь человек
Сотрудники полиции установили место продажи суррогатного алкоголя в Ханты-Мансийском автономном округе, от которого скончались восемь человек, сообщает... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T20:13
2022-01-09T22:46
происшествия
полиция
алкоголь
ханты-мансийский автономный округ
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции установили место продажи суррогатного алкоголя в Ханты-Мансийском автономном округе, от которого скончались восемь человек, сообщает региональный главк МВД.Ранее СК сообщил, что в поселке Кондинское после употребления нелицензионной спиртосодержащей жидкости скончались шестеро мужчин и две женщины. Возбуждено дело о сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц."Полицейскими установлено место где был приобретен суррогат, изъяты его остатки и емкости для проведения экспертизы", - говорится в сообщении.Отмечается, что устанавливаются причастные к отравлению людей лица.Ранее депздрав сообщал РИА Новости, что еще шесть человек госпитализированы после отравления суррогатным алкоголем. Четверо транспортированных из Кондинского в окружную центральную больницу на вертолете находятся в тяжелом состоянии.
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происшествия, полиция, алкоголь, ханты-мансийский автономный округ, россия
20:13 09.01.2022 (обновлено: 22:46 09.01.2022)
 
В Югре нашли место продажи алкоголя, от которого умерли восемь человек

В Югре нашли место продажи суррогатного алкоголя, от которого умерли восемь человек

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции установили место продажи суррогатного алкоголя в Ханты-Мансийском автономном округе, от которого скончались восемь человек, сообщает региональный главк МВД.
Ранее СК сообщил, что в поселке Кондинское после употребления нелицензионной спиртосодержащей жидкости скончались шестеро мужчин и две женщины. Возбуждено дело о сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
"Полицейскими установлено место где был приобретен суррогат, изъяты его остатки и емкости для проведения экспертизы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что устанавливаются причастные к отравлению людей лица.
Ранее депздрав сообщал РИА Новости, что еще шесть человек госпитализированы после отравления суррогатным алкоголем. Четверо транспортированных из Кондинского в окружную центральную больницу на вертолете находятся в тяжелом состоянии.
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