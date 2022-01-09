07:20 09.01.2022 (обновлено: 08:28 09.01.2022)
Аэропорт Алма-Аты возобновит работу после стабилизации ситуации в городе
Аэропорт Алма-Аты готов к открытию, но возобновит работу после стабилизации ситуации
Военные возле аэропорта Алма-Аты, Казахстан
НУР-СУЛТАН, 9 янв - РИА Новости. Аэропорт Алма-Аты, крупнейшего города и первой столицы Казахстана, технически готов к открытию, но не возобновит работу до стабилизации положения, сообщили в министерстве индустрии республики.
"Деятельность аэропорта Алматы возобновится после стабилизации ситуации в городе. В целом воздушная гавань технически готова к открытию", - говорится в сообщении.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.