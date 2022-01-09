https://ria.ru/20220109/aeroport-1767013553.html

МВД Казахстана: в захвате аэропорта Алма-Аты участвовали около 800 человек

МВД Казахстана: в захвате аэропорта Алма-Аты участвовали около 800 человек - РИА Новости, 09.01.2022

МВД Казахстана: в захвате аэропорта Алма-Аты участвовали около 800 человек

Международный аэропорт Алма-Аты 5 января захватили около 800 человек, заявил и. о. главы МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев. РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T07:02

2022-01-09T07:02

2022-01-09T08:29

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НУР-СУЛТАН, 9 янв - РИА Новости. Международный аэропорт Алма-Аты 5 января захватили около 800 человек, заявил и. о. главы МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев."Около 800 преступников захватили международный аэропорт. В результате были отменены вылет 60 рейсов и прилет 56, что вызвало транспортный коллапс, и большие проблемы для граждан, которые не смогли вылететь из города Алматы либо вернуться", - сказал и.о. министра в эфире телеканала "Хабар 24".Аэропорт Алма-Аты был захвачен в среду вечером участниками протестов, охвативших город, и приостановил свою работу. Вскоре его удалось освободить.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.

https://ria.ru/20220108/aeroport-1766989762.html

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Кадры штурма акимата Алматы 5 января Корреспондент Sputnik Казахстан находился в эпицентре событий и снял момент, когда погромщики атаковали алматинский акимат. На следующий день, 6 января, власти сообщили, что здания всех госорганов Алматы находятся под контролем. 2022-01-09T07:02 true PT0M20S

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