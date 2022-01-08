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Наука
https://ria.ru/20220108/zhizn-1766985034.html
Назван предел продолжительности жизни человека
Ученые выяснили предел продолжительности жизни человека - РИА Новости, 08.01.2022
Назван предел продолжительности жизни человека
К концу XXI века люди смогут доживать до 130 лет, а предел продолжительности жизни достигнет 180 лет, сделали ученые HEC Montreal из Монреальского университета... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T18:55
2022-01-08T19:16
наука
сша
канада
университет южной калифорнии
монреальский университет
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. К концу XXI века люди смогут доживать до 130 лет, а предел продолжительности жизни достигнет 180 лет, сделали ученые HEC Montreal из Монреальского университета во время анализа статистических данных, пишет Daily Mail.Автор исследования, кандидат математических наук Лео Бельзиль предположил, что к 2100 году будет побит рекорд максимальной продолжительности жизни, составивший 122 года. До такого возраста дожила француженка Жанна Кальман, умершая в 1997 году. Ученый пояснил, что, по некоторым данным, можно предположить отсутствие верхнего предела продолжительности жизни человека.В публикации в "Ежегодном обзоре статистики" Бельзиль предупредил о последствиях для общества из-за увеличения количества долгожителей: в частности, вырастут расходы на здравоохранение из-за распространения болезней, характерных для старческого возраста. Кроме того, усилится нагрузка на систему социального обеспечения: вырастет доля пенсионеров и сократится процент налогоплательщиков. Уже сейчас в мире известно о 12 людях старше 110 лет.С Бельзилем согласилась профессор из Университета Южной Калифорнии Эйлин Кримминс. В беседе с The Times она заявила, что для сохранения жизни людей в таком возрасте придется приложить немало усилий. Речь, в частности, идет о протезировании и трансплантации органов. Эксперт привела информацию из Международной базы данных о долголетии, согласно которой риск смерти стремительно возрастает с 50 лет, замедляется в 80 и даже может выправиться к 110 годам."Когда человек достигает 110 лет, шансы умереть в следующем году достигают 50%. Это означает, что в некоторых моделях возможен верхний предел срока жизни в 130-180 лет", — продолжила она.В то же время она выразила обеспокоенность сокращением продолжительности жизни в США с начала пандемии коронавируса.
https://ria.ru/20210712/starenie-1740943711.html
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сша, канада, университет южной калифорнии, монреальский университет
18:55 08.01.2022 (обновлено: 19:16 08.01.2022)
 
Ученые выяснили предел продолжительности жизни человека

Ученые HEC Montreal заявили, что к концу XXI века люди смогут жить по 130 лет

© AP Photo / Joerg SarbachПожилая пара
Пожилая пара - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© AP Photo / Joerg Sarbach
Пожилая пара
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. К концу XXI века люди смогут доживать до 130 лет, а предел продолжительности жизни достигнет 180 лет, сделали ученые HEC Montreal из Монреальского университета во время анализа статистических данных, пишет Daily Mail.
Автор исследования, кандидат математических наук Лео Бельзиль предположил, что к 2100 году будет побит рекорд максимальной продолжительности жизни, составивший 122 года. До такого возраста дожила француженка Жанна Кальман, умершая в 1997 году. Ученый пояснил, что, по некоторым данным, можно предположить отсутствие верхнего предела продолжительности жизни человека.
В публикации в "Ежегодном обзоре статистики" Бельзиль предупредил о последствиях для общества из-за увеличения количества долгожителей: в частности, вырастут расходы на здравоохранение из-за распространения болезней, характерных для старческого возраста. Кроме того, усилится нагрузка на систему социального обеспечения: вырастет доля пенсионеров и сократится процент налогоплательщиков. Уже сейчас в мире известно о 12 людях старше 110 лет.
С Бельзилем согласилась профессор из Университета Южной Калифорнии Эйлин Кримминс. В беседе с The Times она заявила, что для сохранения жизни людей в таком возрасте придется приложить немало усилий. Речь, в частности, идет о протезировании и трансплантации органов. Эксперт привела информацию из Международной базы данных о долголетии, согласно которой риск смерти стремительно возрастает с 50 лет, замедляется в 80 и даже может выправиться к 110 годам.
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"Когда человек достигает 110 лет, шансы умереть в следующем году достигают 50%. Это означает, что в некоторых моделях возможен верхний предел срока жизни в 130-180 лет", — продолжила она.
В то же время она выразила обеспокоенность сокращением продолжительности жизни в США с начала пандемии коронавируса.
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