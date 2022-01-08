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https://ria.ru/20220108/zelenskiy-1766951426.html
Зеленский призвал сенат США поддержать меры против "Северного потока — 2"
Зеленский призвал сенат США поддержать меры против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 08.01.2022
Зеленский призвал сенат США поддержать меры против "Северного потока — 2"
Киев призвал американских сенаторов поддержать закон о санкциях против "Северного потока — 2", заявил президент Украины Владимир Зеленский. РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T12:41
2022-01-08T16:16
в мире
украина
сша
владимир зеленский
газпром
северный поток — 2
россия
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КИЕВ, 8 янв — РИА Новости. Киев призвал американских сенаторов поддержать закон о санкциях против "Северного потока — 2", заявил президент Украины Владимир Зеленский.Ранее газета Hill сообщила, что голосование по этому вопросу должно пройти в сенате до 14 января. В законопроекте речь идет об ограничениях, связанных со строительством трубопровода. Для прохождения инициативу должны поддержать 60 членов верхней палаты конгресса.Зеленский также поблагодарил сенаторов Теда Круза и Чака Шумера, которые согласились вынести документ на голосование."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом".Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, газпром, северный поток — 2, россия
12:41 08.01.2022 (обновлено: 16:16 08.01.2022)
 
Зеленский призвал сенат США поддержать меры против "Северного потока — 2"

Глава Украины Зеленский призвал сенат США поддержать санкции против "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает с ежегодным посланием к Верховной раде
Президент Украины Владимир Зеленский выступает с ежегодным посланием к Верховной раде - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский выступает с ежегодным посланием к Верховной раде
Читать ria.ru в
КИЕВ, 8 янв — РИА Новости. Киев призвал американских сенаторов поддержать закон о санкциях против "Северного потока — 2", заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина просит всех своих друзей в сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы", — говорится в записи на странице политика в Twitter.

Ранее газета Hill сообщила, что голосование по этому вопросу должно пройти в сенате до 14 января. В законопроекте речь идет об ограничениях, связанных со строительством трубопровода. Для прохождения инициативу должны поддержать 60 членов верхней палаты конгресса.
Зеленский также поблагодарил сенаторов Теда Круза и Чака Шумера, которые согласились вынести документ на голосование.
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"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом".
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
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В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийГазпромСеверный поток — 2Россия
 
 
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