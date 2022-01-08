https://ria.ru/20220108/zelenskiy-1766951426.html

Зеленский призвал сенат США поддержать меры против "Северного потока — 2"

Зеленский призвал сенат США поддержать меры против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 08.01.2022

Зеленский призвал сенат США поддержать меры против "Северного потока — 2"

Киев призвал американских сенаторов поддержать закон о санкциях против "Северного потока — 2", заявил президент Украины Владимир Зеленский. РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T12:41

2022-01-08T12:41

2022-01-08T16:16

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газпром

северный поток — 2

россия

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КИЕВ, 8 янв — РИА Новости. Киев призвал американских сенаторов поддержать закон о санкциях против "Северного потока — 2", заявил президент Украины Владимир Зеленский.Ранее газета Hill сообщила, что голосование по этому вопросу должно пройти в сенате до 14 января. В законопроекте речь идет об ограничениях, связанных со строительством трубопровода. Для прохождения инициативу должны поддержать 60 членов верхней палаты конгресса.Зеленский также поблагодарил сенаторов Теда Круза и Чака Шумера, которые согласились вынести документ на голосование."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом".Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20220108/gaz-1766919510.html

https://ria.ru/20220108/razrushenie-1766921204.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, газпром, северный поток — 2, россия