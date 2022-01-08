https://ria.ru/20220108/zapad-1766981222.html

Путин переиграл Запад с разгромным счетом

Путин переиграл Запад с разгромным счетом, заявил экс-представитель НАТО - РИА Новости, 08.01.2022

Путин переиграл Запад с разгромным счетом

Экс-представитель НАТО в Москве Гарри Табах в эфире ютьюб-канала SobiNews заявил, что президент России Владимир Путин одержал убедительную геополитическую... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T18:00

2022-01-08T18:00

2022-01-08T18:01

политика

сша

владимир путин

джо байден

нато

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Экс-представитель НАТО в Москве Гарри Табах в эфире ютьюб-канала SobiNews заявил, что президент России Владимир Путин одержал убедительную геополитическую победу над США.По его мнению, украинцы совершают ошибку, поддерживая действующего главу Белого дома Джо Байдена, который идет на значительные уступки Москве во многих вопросах. При нем Вашингтон снял санкции с "Северного потока — 2", отказался поставлять на Украину летальные виды оружия и отправлять войска в эту страну для противостояния с Россией, перечислил Табах.Как напомнил экс-представитель НАТО, Байден на первых этапах своего правления обещал "не считаться" с Москвой и ввести жесткие санкции."А теперь наш советник по национальной безопасности господин Салливан выходит и говорит: "в первую очередь нам надо дать гарантии России о безопасности, не Америке", — возмутился он.Бывший военный Североатлантического альянса добавил, что президент США препятствует добыче нефти и газа в стране, чем создает дефицит топлива. Это позволило российской экономике "обогатиться" за счет роста спроса на энергоресурсы, подытожил Табах.

https://ria.ru/20220108/gaz-1766972838.html

сша

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политика, сша, владимир путин, джо байден, нато, северный поток — 2, россия