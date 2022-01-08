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В Талдыкоргане с утра раздавались выстрелы
В Талдыкоргане с утра раздавались выстрелы - РИА Новости, 08.01.2022
В Талдыкоргане с утра раздавались выстрелы
Выстрелы в районе СИЗО в казахстанском Талдыкоргане еще раздавались с утра, передает Sputnik Казахстан. РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T07:35
2022-01-08T07:35
2022-01-08T07:47
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости. Выстрелы в районе СИЗО в казахстанском Талдыкоргане еще раздавались с утра, передает Sputnik Казахстан.Корреспондент Sputnik Казахстан сообщала о выстрелах в районе СИЗО в пятницу вечером. Тогда она уточнила, что в МВД ей подтвердили информацию о нападении на СИЗО, эта атака была отбита.Отмечается, что в остальном ситуация в городе стабильная, интернета - городского и мобильного - нет.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем выступления распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели по всей стране чрезвычайное положение до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
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в мире, казахстан
07:35 08.01.2022 (обновлено: 07:47 08.01.2022)
В Талдыкоргане с утра раздавались выстрелы
В Талдыкоргане в районе СИЗО с утра раздавались выстрелы
НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости.
Выстрелы в районе СИЗО в казахстанском Талдыкоргане еще раздавались с утра, передает Sputnik Казахстан
.
Корреспондент Sputnik Казахстан сообщала о выстрелах в районе СИЗО в пятницу вечером. Тогда она уточнила, что в МВД ей подтвердили информацию о нападении на СИЗО, эта атака была отбита.
"В Талдыкоргане с утра еще раздавались выстрелы в районе СИЗО", - сообщает агентство в субботу утром.
Отмечается, что в остальном ситуация в городе стабильная, интернета - городского и мобильного - нет.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем выступления распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели по всей стране чрезвычайное положение до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.