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Бердымухамедов решил потушить газовый кратер "Врата ада"
Бердымухамедов решил потушить газовый кратер "Врата ада" - РИА Новости, 08.01.2022
Бердымухамедов решил потушить газовый кратер "Врата ада"
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил найти способ потушить газовый кратер в пустыне Каракумы, известный среди иностранных туристов как "Врата... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T05:28
2022-01-08T11:10
в мире
ашхабад
туркмения
гурбангулы бердымухамедов
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил найти способ потушить газовый кратер в пустыне Каракумы, известный среди иностранных туристов как "Врата ада", сообщило в пятницу Туркменское телевидение.Выступая на заседании правительства по видеосвязи, глава государства дал соответствующее поручение вице-премьеру Шахыму Абрахманову, курирующему нефтегазовый комплекс. Бердымухамедов отметил, что "уже на протяжении многих лет в районе Дарвазы в большом количестве сгорает природный газ". По словам туркменского лидера, "такое положение плохо влияет на экологию и здоровье людей, живущих неподалеку".История кратераКратер расположен в пустыне Каракумы около села Дарваза в 266 километрах от столицы страны Ашхабада. В 1971 году, когда в поисках природного газа бурили скважину, произошел обвал. Геологи решили поджечь выходящий из провала газ, рассчитывая, что он полностью выгорит за несколько дней. Но огонь горит по сей день, привлекая туристов.Среди путешественников объект известен как "Врата ада" и представляет собой впадину диаметром около 60 метров и глубиной 20 метров, из которой вырываются сотни огненных языков. К горящему кратеру организуются экскурсии, особенно они популярны в темное время суток."Сияние Каракумов"В 2018 году кратер получил официальное название "Сияние Каракумов". Сами туркмены редко посещают кратер целенаправленно и не исключают, что в "Сиянии Каракумов" есть что-то мистическое.В августе 2019 года сообщалось, что Бердымухамедов посетил кратер, доехав до него на спортивном автомобиле.
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в мире, ашхабад, туркмения, гурбангулы бердымухамедов
05:28 08.01.2022 (обновлено: 11:10 08.01.2022)
 
Бердымухамедов решил потушить газовый кратер "Врата ада"

Президент Туркмении Бердымухамедов поручил потушить горящий 40 лет газовый кратер

CC BY-SA 2.0 / Tormod Sandtorv / Gates to hellГазовый кратер Дарваза в Туркменистане
Газовый кратер Дарваза в Туркменистане - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
CC BY-SA 2.0 / Tormod Sandtorv / Gates to hell
Газовый кратер Дарваза в Туркменистане
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил найти способ потушить газовый кратер в пустыне Каракумы, известный среди иностранных туристов как "Врата ада", сообщило в пятницу Туркменское телевидение.
Выступая на заседании правительства по видеосвязи, глава государства дал соответствующее поручение вице-премьеру Шахыму Абрахманову, курирующему нефтегазовый комплекс. Бердымухамедов отметил, что "уже на протяжении многих лет в районе Дарвазы в большом количестве сгорает природный газ". По словам туркменского лидера, "такое положение плохо влияет на экологию и здоровье людей, живущих неподалеку".

"К тому же мы теряем ценное сырье, которое могли бы экспортировать и полученные средства направить на повышение благосостояние народа. В связи с этим поручаю вам собрать ученых, если потребуется - привлечь иностранных специалистов, и найти способ потушить этот огонь", — сказал глава государства.

История кратера

Кратер расположен в пустыне Каракумы около села Дарваза в 266 километрах от столицы страны Ашхабада. В 1971 году, когда в поисках природного газа бурили скважину, произошел обвал. Геологи решили поджечь выходящий из провала газ, рассчитывая, что он полностью выгорит за несколько дней. Но огонь горит по сей день, привлекая туристов.
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Среди путешественников объект известен как "Врата ада" и представляет собой впадину диаметром около 60 метров и глубиной 20 метров, из которой вырываются сотни огненных языков. К горящему кратеру организуются экскурсии, особенно они популярны в темное время суток.

"Сияние Каракумов"

В 2018 году кратер получил официальное название "Сияние Каракумов". Сами туркмены редко посещают кратер целенаправленно и не исключают, что в "Сиянии Каракумов" есть что-то мистическое.
В августе 2019 года сообщалось, что Бердымухамедов посетил кратер, доехав до него на спортивном автомобиле.
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