10:04 08.01.2022 (обновлено: 10:35 08.01.2022)
Токаев поручил восстановить инфраструктуру Казахстана после беспорядков
Глава Казахстана Токаев поручил восстановить инфраструктуру в регионах после беспорядков
© AP Photo / Vladimir TretyakovУчастники акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Участники акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл заседание оперативного штаба, на котором поручил уделить особое внимание восстановлению объектов и инфраструктуры города Алма-Ата и других регионов, пострадавших от террористических атак, говорится в сообщении пресс-службы президента.
"Глава государства поручил уделить особое внимание вопросам восстановления административных, социальных и коммунальных объектов, инфраструктуры города Алматы и других регионов, пострадавших в результате террористических атак", - говорится в сообщении.
В заседании оперштаба приняли участие генеральный прокурор, председатель комитета национальной безопасности, и.о. министров внутренних дел и обороны.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем выступления распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели по всей стране чрезвычайное положение до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.