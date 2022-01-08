https://ria.ru/20220108/vosstanovlenie-1766934776.html

Токаев поручил восстановить инфраструктуру Казахстана после беспорядков

Токаев поручил восстановить инфраструктуру Казахстана после беспорядков - РИА Новости, 08.01.2022

Токаев поручил восстановить инфраструктуру Казахстана после беспорядков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл заседание оперативного штаба, на котором поручил уделить особое внимание восстановлению объектов и... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T10:04

2022-01-08T10:04

2022-01-08T10:35

беспорядки в казахстане

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казахстан

касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл заседание оперативного штаба, на котором поручил уделить особое внимание восстановлению объектов и инфраструктуры города Алма-Ата и других регионов, пострадавших от террористических атак, говорится в сообщении пресс-службы президента."Глава государства поручил уделить особое внимание вопросам восстановления административных, социальных и коммунальных объектов, инфраструктуры города Алматы и других регионов, пострадавших в результате террористических атак", - говорится в сообщении.В заседании оперштаба приняли участие генеральный прокурор, председатель комитета национальной безопасности, и.о. министров внутренних дел и обороны.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем выступления распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели по всей стране чрезвычайное положение до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев