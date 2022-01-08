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Германия остановила поставки вооружений Казахстану, пишут СМИ

Германия остановила поставки вооружений Казахстану, пишут СМИ - РИА Новости, 08.01.2022

Германия остановила поставки вооружений Казахстану, пишут СМИ

Федеральное правительство Германии из-за конфликта в Казахстане прекращает поставки вооружений в бывшую советскую республику. По информации немецкого агентства... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T15:28

2022-01-08T15:28

2022-01-08T15:28

беспорядки в казахстане

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БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости. Федеральное правительство Германии из-за конфликта в Казахстане прекращает поставки вооружений в бывшую советскую республику. По информации немецкого агентства dpa, приняты необходимые меры для предотвращения экспорта таких товаров в Казахстан.В прошлом году было выдано 25 лицензий на экспорт вооружений в Казахстан на общую сумму около 2,2 миллиона евро. Это сравнительно небольшие цифры, тем не менее, учитывая текущую ситуацию, "замораживание экспорта целесообразно", приводит dpa слова источника в кабмине ФРГ.Ранее глава Минюста ФРГ Марко Бушманн осудил власти Казахстана за приказ открывать огонь при подавлении беспорядков. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с ситуацией в стране отдал правоохранительным органам и армии приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Заявление Токаева транслировал телеканал "Хабар 24".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года -жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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