https://ria.ru/20220108/videokonferentsiya-1766948742.html
Путин поддержал идею провести видеоконференцию лидеров ОДКБ
Путин поддержал идею провести видеоконференцию лидеров ОДКБ - РИА Новости, 08.01.2022
Путин поддержал идею провести видеоконференцию лидеров ОДКБ
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил президенту РФ Владимиру Путину провести разговор лидеров ОДКБ в формате видеоконференции Совета коллективной... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T12:20
2022-01-08T12:20
2022-01-08T12:43
беспорядки в казахстане
казахстан
владимир путин
одкб
касым-жомарт токаев
россия
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил президенту РФ Владимиру Путину провести разговор лидеров ОДКБ в формате видеоконференции Совета коллективной безопасности по ситуации в Казахстане, сообщает пресс-служба Кремля."По оценке Касым-Жомарта Токаева, на нынешнем этапе требуется совместный разговор лидеров стран-членов ОДКБ. В этой связи он имеет в виду выступить с инициативой проведения в ближайшие дни видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Республики Армения как действующего председателя организации. Владимир Путин поддержал это предложение", - говорится в сообщении.Добавляется, что Путин и Токаев условились оставаться в постоянном контакте.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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казахстан, владимир путин, одкб, касым-жомарт токаев, россия
12:20 08.01.2022 (обновлено: 12:43 08.01.2022)
Путин поддержал идею провести видеоконференцию лидеров ОДКБ
Путин поддержал идею провести разговор лидеров ОДКБ в формате видеоконференции