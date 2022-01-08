https://ria.ru/20220108/ukraina-1766973916.html

Украинские пограничники не пустили в страну российского актера

Украинские пограничники не пустили в страну российского актера - РИА Новости, 08.01.2022

Украинские пограничники не пустили в страну российского актера

Украинские пограничники не пустили в страну российского актера (имя не называется), который ехал на съемки сериала, так как он ранее посещал Крым, сообщается в... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T16:43

2022-01-08T16:43

2022-01-08T16:43

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КИЕВ, 8 янв - РИА Новости. Украинские пограничники не пустили в страну российского актера (имя не называется), который ехал на съемки сериала, так как он ранее посещал Крым, сообщается в субботу на сайте государственной пограничной службы Украины."Тридцатичетырехлетний гражданин РФ прибыл вчера в Борисполь авиарейсом из Стамбула. Во время проведения необходимых мер контроля пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что россиянин, являющийся актером театра и кино, нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма. Там он участвовал в съемках русского сериала", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе беседы гражданин РФ всячески отрицал пребывание на полуострове. По данным погранслужбы, он также отметил, что направлялся на Украину на съемки.Пограничники отказали ему во въезде в страну, также он получил запрет въезда на Украину на ближайшие три года.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20211219/aktrisa-1764428178.html

https://ria.ru/20211122/shufutinskiy-1760211384.html

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в мире, оон, севастополь, владимир путин, борисполь, россия