Украинские пограничники не пустили в страну российского актера
Украинские пограничники не пустили в страну российского актера, ехавшего на съемки
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПассажиры у стойки регистрации авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в аэропорту "Борисполь" в Киеве
Пассажиры у стойки регистрации авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в аэропорту "Борисполь" в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 8 янв - РИА Новости. Украинские пограничники не пустили в страну российского актера (имя не называется), который ехал на съемки сериала, так как он ранее посещал Крым, сообщается в субботу на сайте государственной пограничной службы Украины.
"Тридцатичетырехлетний гражданин РФ прибыл вчера в Борисполь авиарейсом из Стамбула. Во время проведения необходимых мер контроля пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что россиянин, являющийся актером театра и кино, нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма. Там он участвовал в съемках русского сериала", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в ходе беседы гражданин РФ всячески отрицал пребывание на полуострове. По данным погранслужбы, он также отметил, что направлялся на Украину на съемки.
Пограничники отказали ему во въезде в страну, также он получил запрет въезда на Украину на ближайшие три года.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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