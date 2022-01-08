https://ria.ru/20220108/ucheniya-1766999687.html

Белый дом заявил о готовности США обсуждать взаимные ограничения по учениям

Белый дом заявил о готовности США обсуждать взаимные ограничения по учениям - РИА Новости, 08.01.2022

Белый дом заявил о готовности США обсуждать взаимные ограничения по учениям

США в рамках диалога с Россией готовы рассматривать возможность взаимных ограничений военных учений, включая полеты стратегической авиации вблизи территорий... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T21:57

2022-01-08T21:57

2022-01-08T22:48

сша

нато

администрация президента сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1a/1765558431_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_d5b337c5c3c68264c11580f9523249e1.jpg

ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. США в рамках диалога с Россией готовы рассматривать возможность взаимных ограничений военных учений, включая полеты стратегической авиации вблизи территорий обеих стран, сказал журналистам высокопоставленный представитель американской администрации."Россия заявляет, что учения США и НАТО угрожают ее безопасности. Так что мы готовы изучить возможность взаимных ограничений масштабов учений, включая (полеты) стратегических бомбардировщиков вблизи территорий друг друга, а также сухопутных маневров", - сообщил он в ходе телефонного брифинга.

https://ria.ru/20220108/peregovory-1766998843.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, нато, администрация президента сша, россия