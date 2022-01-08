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Белый дом заявил о готовности США обсуждать взаимные ограничения по учениям
Белый дом заявил о готовности США обсуждать взаимные ограничения по учениям - РИА Новости, 08.01.2022
Белый дом заявил о готовности США обсуждать взаимные ограничения по учениям
США в рамках диалога с Россией готовы рассматривать возможность взаимных ограничений военных учений, включая полеты стратегической авиации вблизи территорий... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T21:57
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сша
нато
администрация президента сша
россия
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. США в рамках диалога с Россией готовы рассматривать возможность взаимных ограничений военных учений, включая полеты стратегической авиации вблизи территорий обеих стран, сказал журналистам высокопоставленный представитель американской администрации."Россия заявляет, что учения США и НАТО угрожают ее безопасности. Так что мы готовы изучить возможность взаимных ограничений масштабов учений, включая (полеты) стратегических бомбардировщиков вблизи территорий друг друга, а также сухопутных маневров", - сообщил он в ходе телефонного брифинга.
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сша, нато, администрация президента сша, россия
21:57 08.01.2022 (обновлено: 22:48 08.01.2022)
 
Белый дом заявил о готовности США обсуждать взаимные ограничения по учениям

Белый дом: США готовы рассмотреть взаимные ограничения с Россией по военным учениям

CC BY 2.0 / The U.S. Army/SSgt. Angelita Lawrence / Joint forcible entry exerciseСолдаты армии США во время учений в Северной Каролине
Солдаты армии США во время учений в Северной Каролине - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
CC BY 2.0 / The U.S. Army/SSgt. Angelita Lawrence / Joint forcible entry exercise
Солдаты армии США во время учений в Северной Каролине
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. США в рамках диалога с Россией готовы рассматривать возможность взаимных ограничений военных учений, включая полеты стратегической авиации вблизи территорий обеих стран, сказал журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
"Россия заявляет, что учения США и НАТО угрожают ее безопасности. Так что мы готовы изучить возможность взаимных ограничений масштабов учений, включая (полеты) стратегических бомбардировщиков вблизи территорий друг друга, а также сухопутных маневров", - сообщил он в ходе телефонного брифинга.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
21:43
США заявили, что не будут обсуждать с Россией военное присутствие в Европе
 
СШАНАТОАдминистрация президента СШАРоссия
 
 
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