https://ria.ru/20220108/ucheniya-1766999687.html
Белый дом заявил о готовности США обсуждать взаимные ограничения по учениям
Белый дом заявил о готовности США обсуждать взаимные ограничения по учениям - РИА Новости, 08.01.2022
Белый дом заявил о готовности США обсуждать взаимные ограничения по учениям
США в рамках диалога с Россией готовы рассматривать возможность взаимных ограничений военных учений, включая полеты стратегической авиации вблизи территорий... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T21:57
2022-01-08T21:57
2022-01-08T22:48
сша
нато
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россия
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. США в рамках диалога с Россией готовы рассматривать возможность взаимных ограничений военных учений, включая полеты стратегической авиации вблизи территорий обеих стран, сказал журналистам высокопоставленный представитель американской администрации."Россия заявляет, что учения США и НАТО угрожают ее безопасности. Так что мы готовы изучить возможность взаимных ограничений масштабов учений, включая (полеты) стратегических бомбардировщиков вблизи территорий друг друга, а также сухопутных маневров", - сообщил он в ходе телефонного брифинга.
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сша, нато, администрация президента сша, россия
21:57 08.01.2022 (обновлено: 22:48 08.01.2022)
Белый дом заявил о готовности США обсуждать взаимные ограничения по учениям
Белый дом: США готовы рассмотреть взаимные ограничения с Россией по военным учениям