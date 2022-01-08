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Минобороны Турции назвало покупку С-400 необходимостью
Минобороны Турции назвало покупку С-400 необходимостью - РИА Новости, 08.01.2022
Минобороны Турции назвало покупку С-400 необходимостью
Покупка российских С-400 Турцией была не выбором, а необходимостью, приоритетом Анкары является безопасность, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T18:27
2022-01-08T20:33
в мире
анкара
турция
с-400 «триумф»
минобороны турции
россия
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АНКАРА, 8 янв – РИА Новости. Покупка российских С-400 Турцией была не выбором, а необходимостью, приоритетом Анкары является безопасность, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар."Это (закупка – ред.) было не выбором, а необходимостью. Это система, которая никому не причинит вреда, если не будет нападения или угрозы. Наш приоритет — безопасность нашей страны, 84 миллионов человек. Это система, которую не предоставили наши союзники, а мы сами обеспечили из России", - приводит слова Акара агентство "Анадолу".По его словам, по вопросу С-400 можно найти "разумные и логичные решения"."Турция в этом отношении права", - заключил он.Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов системы ПВО-ПРО С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Контракт предполагал опцион еще на один полковой комплект. В конце августа 2021 года президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не сомневается в покупке у России второго полка С-400.
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в мире, анкара, турция, с-400 «триумф», минобороны турции, россия
18:27 08.01.2022 (обновлено: 20:33 08.01.2022)
 
Минобороны Турции назвало покупку С-400 необходимостью

Минобороны Турции назвало покупку у России С-400 необходимостью

© Fotolia / badahosФлаг Турции на фоне Стамбула
Флаг Турции на фоне Стамбула - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© Fotolia / badahos
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АНКАРА, 8 янв – РИА Новости. Покупка российских С-400 Турцией была не выбором, а необходимостью, приоритетом Анкары является безопасность, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
"Это (закупка – ред.) было не выбором, а необходимостью. Это система, которая никому не причинит вреда, если не будет нападения или угрозы. Наш приоритет — безопасность нашей страны, 84 миллионов человек. Это система, которую не предоставили наши союзники, а мы сами обеспечили из России", - приводит слова Акара агентство "Анадолу".
По его словам, по вопросу С-400 можно найти "разумные и логичные решения".
"Турция в этом отношении права", - заключил он.
Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов системы ПВО-ПРО С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Контракт предполагал опцион еще на один полковой комплект. В конце августа 2021 года президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не сомневается в покупке у России второго полка С-400.
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