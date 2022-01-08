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Ночью в Алматинской области началась антитеррористическая операция

Ночью в Алматинской области началась антитеррористическая операция - РИА Новости, 08.01.2022

Ночью в Алматинской области началась антитеррористическая операция

Спецслужбы Казахстана минувшей ночью провели первую фазу антитеррористической операции в Алматинской области, сообщил телеканал "Хабар 24". РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T18:19

2022-01-08T18:19

2022-01-08T18:19

беспорядки в казахстане

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касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Спецслужбы Казахстана минувшей ночью провели первую фазу антитеррористической операции в Алматинской области, сообщил телеканал "Хабар 24"."Антитеррористическая операция продолжается в Алматинской области. Минувшей ночью спецслужбами там проведена ее первая фаза", - говорится в сообщении телеканала в Telegram.Как сообщает телеканал, комендант области Серик Кудебаев призвал население сохранять спокойствие и не покидать дома без необходимости.По словам коменданта, к автомобилям, передвигающимся без регистрационных номеров, будут применяться жесткие меры.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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жанаозен

алматинская область

актау

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в мире, оон, одкб, жанаозен, алматинская область, актау, касым-жомарт токаев