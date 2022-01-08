Ночью в Алматинской области началась антитеррористическая операция
Ночью в Алматинской области прошла первая фаза антитеррористической операции
Военные на площади Республики в Алма-Ате, Казахстан
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Спецслужбы Казахстана минувшей ночью провели первую фазу антитеррористической операции в Алматинской области, сообщил телеканал "Хабар 24".
"Антитеррористическая операция продолжается в Алматинской области. Минувшей ночью спецслужбами там проведена ее первая фаза", - говорится в сообщении телеканала в Telegram.
Как сообщает телеканал, комендант области Серик Кудебаев призвал население сохранять спокойствие и не покидать дома без необходимости.
По словам коменданта, к автомобилям, передвигающимся без регистрационных номеров, будут применяться жесткие меры.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.