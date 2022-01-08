00:52 08.01.2022 (обновлено: 01:02 08.01.2022)
В госдепе рассказали, какие темы будут обсуждать на встрече с Россией
В госдепе заявили, что США ограничат повестку встречи с Россией двусторонними темами
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Российская и американская делегации будут обсуждать в ходе внеочередного раунда диалога о стратегической стабильности вопросы двустороннего характера, оставив более широкие темы для многосторонних форматов, сообщила журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.
Она сказала, что в понедельник в Женеве стороны изложат друг другу свои "предложения и лежащие в их основе обеспокоенности" и, возможно, нащупают темы, пригодные для дальнейшей проработки.
"Возможно, в результате мы выявим ряд двусторонних вопросов, где будет достаточно точек соприкосновения, чтобы продолжить обсуждение", - сказала дипломат.
Она повторила, что США придерживаются принципа не обсуждать вопросов, касающихся союзников, без их непосредственного участия. "Все вопросы, затрагивающие наших союзников и партнеров, должны обсуждаться в надлежащих многосторонних форматах, таких как Совет НАТО-Россия и ОБСЕ", - сказала представитель госдепартамента.
На следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.