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Вещание каналов "Мир" и "Мир 24" в Алма-Ате полностью восстановили

Вещание каналов "Мир" и "Мир 24" в Алма-Ате полностью восстановили - РИА Новости, 08.01.2022

Вещание каналов "Мир" и "Мир 24" в Алма-Ате полностью восстановили

Вещание телеканалов "Мир" и "Мир 24" в Алма-Ате восстановлено полностью, сообщает телеканал "Мир 24". РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T11:54

2022-01-08T11:54

2022-01-08T11:54

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

оон

одкб

жанаозен

актау

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Вещание телеканалов "Мир" и "Мир 24" в Алма-Ате восстановлено полностью, сообщает телеканал "Мир 24"."Вещание телеканалов "Мир" и "Мир 24" в Алма-Ате восстановлено полностью", - говорится в сообщении.В пятницу "Мир 24" сообщил, что вещание телеканалов "Мир" и "Мир 24" в Алма-Ате, крупнейшем городе и старой столице Казахстана, восстановлено. Ранее он сообщал о пожаре в здание филиала телерадиокомпании "Мир" в Алма-Ате. Корреспондент телеканала передавал, что мародеры вынесли из офиса телеканала в этом городе технику, часть помещений оказалась затоплена, по зданию ходили неизвестные.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220108/uscherb-1766945984.html

https://ria.ru/20220108/nazarbaev-1766935597.html

казахстан

жанаозен

актау

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в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев