https://ria.ru/20220108/teatr-1765655930.html

Театр "Уголок дедушки Дурова"

Театр "Уголок дедушки Дурова" - РИА Новости, 08.01.2022

Театр "Уголок дедушки Дурова"

"Уголок дедушки Дурова" ("Страна чудес дедушки Дурова", "Театр зверей имени В.Л. Дурова") – единственный в мире театр, где главными артистами являются... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T04:03

2022-01-08T04:03

2022-01-08T04:03

справки

уголок дедушки дурова

москва

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"Уголок дедушки Дурова" ("Страна чудес дедушки Дурова", "Театр зверей имени В.Л. Дурова") – единственный в мире театр, где главными артистами являются представители фауны со всего мира: слоны, бегемот, волки, лисы, обезьяны и многие другие животные. Театр был открыт 8 января 1912 года (26 декабря 1911 года по старому стилю) Владимиром Дуровым – цирковым артистом, клоуном-сатириком, дрессировщиком, ученым‑зоопсихологом, первым заслуженным цирковым артистом России. Тогда он назывался "Уголок Дурова". Владимир Дуров разработал свой метод дрессировки, отказавшись от хлыста и палки при работе с животными. Его мечтой было построить собственный дом для зверей, поселить их в подходящих условиях, наблюдать, лечить, учить и показывать их искусство. В Москве на улице Старая Божедомка (с 1927 года – улица Дурова) он купил дом, построенный в 1894 году архитектором Августом Вебером. Здесь было создано уникальное учреждение – "Театр Крошка", где выступали дрессированные животные, а еще обширный естественнонаучный музей, научная лаборатория, в которой велись наблюдения за поведением животных, разрабатывались приемы дрессуры, читались для посетителей лекции о психологии животных.С 1943 года "Уголок" стал называться "Театр зверей", с 1979 года – Театр зверей им. В.Л. Дурова, с 1992 года – Московский театральный комплексный центр "Страна чудес дедушки Дурова", с декабря 2002 года – Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы (ГБУК) "Театр "Уголок дедушки Дурова". После смерти Владимира Дурова в 1934 году "Уголок" возглавила его жена Анна Дурова, затем младшая дочь – заслуженный деятель искусств РСФСР Анна Дурова-Садовская.С 1978 по 2007 годы театром руководила правнучка Владимира Дурова – Наталия Дурова. С 2007 года по настоящее время художественным руководителем театра является правнук Владимира Дурова – народный артист России Юрий Дуров. Сегодня театр включает в себя Большую и Малую сцены, аттракцион "Мышиная железная дорога" и музей. Малая сцена театра (Бывший театр "Крошка") рассчитан на 90 зрителей. На ней традиционно идут спектакли для самых маленьких зрителей – от двух до шести лет.Большая сцена театра была построена к Московской олимпиаде в 1980 году. Ее зал вмещает 328 зрителей. Здесь было поставлено множество спектаклей: "И мы – олимпийцы!", "Лесная сказка", "Чудо-подарок", "Бармалей и елка", "Дебют маленьких звезд" и другие. К 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина в 1999 году была осуществлена постановка "Пушкинские зверята".Музей находится на втором этаже особняка театра, в комнатах, где проживал Владимир Дуров с семьей. В музее представлены старинные афиши и фотографии. В гостиной, где Дуров принимал гостей, сохранилась личная мебель артиста, редкие фотографии и портреты. Здесь бывали Константин Станиславский, Василий Качалов, Всеволод Мейерхольд, Антон Чехов, Александр Куприн, Владимир Гиляровский, Сергей Есенин, пели Леонид Собинов и Федор Шаляпин. В 1924‑1931 годах в "Уголке Дурова" работал Александр Чижевский, который проводил опыты по влиянию аэроионов кислорода на организм животных. На веранде есть живой уголок, где обитают попугаи, морские свинки, цесарка, кролик, скунсы, черный ворон и кот. А в "сказочном зале" воссозданы самые главные аттракционы Владимира Дурова: "Дружный обед", "Железная дорога", "Прачечная енота Тишки". Здесь хранится живая сказка – "Мышиная железная дорога".Она о том, как самые маленькие артисты театра – белые мышки – устав от зимы, собирают вещи и отправляются на поезде в далекие южные страны. Самый первый аттракцион "Мышиная железная дорога", поставленный Владимиром Дуровым больше века назад, длился 5 минут. Следующий был поставлен Наталией Дуровой в 1980 году к Московской Олимпиаде и назывался "Будьте добры!". Это было увлекательное путешествие белых мышей по железной дороге в мир сказок Александра Пушкина. Аттракцион длился уже 20 минут и демонстрировался 33 года. В 2013 году к 150-летию создателя театра Владимира Дурова появилась полностью реконструированная "Мышиная железная дорога" под названием "Однажды на Мышиной планете".Также в музее можно увидеть первый паровоз, сделанный к "Большой Дуровской железной дороге", поставленной почти 100 лет назад. Паровоз – настоящий, заправлялся углем, приводился в движение паром. У Дурова в этом номере было занято более 100 животных: в качестве "машиниста" и "стрелочника" были обезьяны, собака в кассе продавала билеты, медведь подносил чемоданы, начальником станции был бульдог, а дикобраз – фонарщиком. В спектакле "Дорога – длиною в век!", посвященному 100-летнему юбилею театра в 2012 году, "Большая Дуровская железная дорога" была воссоздана.Весной 2021 года завершилось строительство новой сцены театра. На первом этаже трехэтажного корпуса разместился вестибюль с гардеробом и буфетом. В здании есть фойе, в том числе, с местами для маломобильных граждан. За кулисами расположены пространства для содержания животных, гримерные, кабинет ветеринара. На втором этаже размещены артистические, репетиционный зал, зоны инженерно-технического персонала и ремонтная мастерская. Сцена оборудована в виде манежа диаметром 13 метров на 340 зрительских мест. Манеж окружен разборным барьером, который позволит трансформировать зал из циркового в театральный. Новая сцена станет домом для нового поколения слонов, которых в 2018 году правительство Мьянмы подарило театру. Планируется, что первые выступления здесь пройдут в марте 2022 года. Реставрацию и ремонт исторического корпуса планируется завершить до конца 2024 года.Сегодня в репертуаре театра – сюжетные спектакли по мотивам известных сказок. На большой сцене театра идут представления "По следам Снежной Королевы", "Новогоднее приключение Султана", "История хрустальной туфельки" и др. На Малой сцене можно увидеть спектакли "Репка", "Приключения Эльфа Роя", "Счастливый день Емели". В настоящее время театр развивает связи с Дарвинским музеем, с институтами Академии наук.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, уголок дедушки дурова, москва