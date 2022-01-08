Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220108/teatr-1765655930.html
Театр "Уголок дедушки Дурова"
Театр "Уголок дедушки Дурова" - РИА Новости, 08.01.2022
Театр "Уголок дедушки Дурова"
"Уголок дедушки Дурова" ("Страна чудес дедушки Дурова", "Театр зверей имени В.Л. Дурова") – единственный в мире театр, где главными артистами являются... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T04:03
2022-01-08T04:03
справки
уголок дедушки дурова
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148524/44/1485244460_0:263:2705:1785_1920x0_80_0_0_6a1fd99ca5728ee779ee422e831a01a9.jpg
"Уголок дедушки Дурова" ("Страна чудес дедушки Дурова", "Театр зверей имени В.Л. Дурова") – единственный в мире театр, где главными артистами являются представители фауны со всего мира: слоны, бегемот, волки, лисы, обезьяны и многие другие животные. Театр был открыт 8 января 1912 года (26 декабря 1911 года по старому стилю) Владимиром Дуровым – цирковым артистом, клоуном-сатириком, дрессировщиком, ученым‑зоопсихологом, первым заслуженным цирковым артистом России. Тогда он назывался "Уголок Дурова". Владимир Дуров разработал свой метод дрессировки, отказавшись от хлыста и палки при работе с животными. Его мечтой было построить собственный дом для зверей, поселить их в подходящих условиях, наблюдать, лечить, учить и показывать их искусство. В Москве на улице Старая Божедомка (с 1927 года – улица Дурова) он купил дом, построенный в 1894 году архитектором Августом Вебером. Здесь было создано уникальное учреждение – "Театр Крошка", где выступали дрессированные животные, а еще обширный естественнонаучный музей, научная лаборатория, в которой велись наблюдения за поведением животных, разрабатывались приемы дрессуры, читались для посетителей лекции о психологии животных.С 1943 года "Уголок" стал называться "Театр зверей", с 1979 года – Театр зверей им. В.Л. Дурова, с 1992 года – Московский театральный комплексный центр "Страна чудес дедушки Дурова", с декабря 2002 года – Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы (ГБУК) "Театр "Уголок дедушки Дурова". После смерти Владимира Дурова в 1934 году "Уголок" возглавила его жена Анна Дурова, затем младшая дочь – заслуженный деятель искусств РСФСР Анна Дурова-Садовская.С 1978 по 2007 годы театром руководила правнучка Владимира Дурова – Наталия Дурова. С 2007 года по настоящее время художественным руководителем театра является правнук Владимира Дурова – народный артист России Юрий Дуров. Сегодня театр включает в себя Большую и Малую сцены, аттракцион "Мышиная железная дорога" и музей. Малая сцена театра (Бывший театр "Крошка") рассчитан на 90 зрителей. На ней традиционно идут спектакли для самых маленьких зрителей – от двух до шести лет.Большая сцена театра была построена к Московской олимпиаде в 1980 году. Ее зал вмещает 328 зрителей. Здесь было поставлено множество спектаклей: "И мы – олимпийцы!", "Лесная сказка", "Чудо-подарок", "Бармалей и елка", "Дебют маленьких звезд" и другие. К 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина в 1999 году была осуществлена постановка "Пушкинские зверята".Музей находится на втором этаже особняка театра, в комнатах, где проживал Владимир Дуров с семьей. В музее представлены старинные афиши и фотографии. В гостиной, где Дуров принимал гостей, сохранилась личная мебель артиста, редкие фотографии и портреты. Здесь бывали Константин Станиславский, Василий Качалов, Всеволод Мейерхольд, Антон Чехов, Александр Куприн, Владимир Гиляровский, Сергей Есенин, пели Леонид Собинов и Федор Шаляпин. В 1924‑1931 годах в "Уголке Дурова" работал Александр Чижевский, который проводил опыты по влиянию аэроионов кислорода на организм животных. На веранде есть живой уголок, где обитают попугаи, морские свинки, цесарка, кролик, скунсы, черный ворон и кот. А в "сказочном зале" воссозданы самые главные аттракционы Владимира Дурова: "Дружный обед", "Железная дорога", "Прачечная енота Тишки". Здесь хранится живая сказка – "Мышиная железная дорога".Она о том, как самые маленькие артисты театра – белые мышки – устав от зимы, собирают вещи и отправляются на поезде в далекие южные страны. Самый первый аттракцион "Мышиная железная дорога", поставленный Владимиром Дуровым больше века назад, длился 5 минут. Следующий был поставлен Наталией Дуровой в 1980 году к Московской Олимпиаде и назывался "Будьте добры!". Это было увлекательное путешествие белых мышей по железной дороге в мир сказок Александра Пушкина. Аттракцион длился уже 20 минут и демонстрировался 33 года. В 2013 году к 150-летию создателя театра Владимира Дурова появилась полностью реконструированная "Мышиная железная дорога" под названием "Однажды на Мышиной планете".Также в музее можно увидеть первый паровоз, сделанный к "Большой Дуровской железной дороге", поставленной почти 100 лет назад. Паровоз – настоящий, заправлялся углем, приводился в движение паром. У Дурова в этом номере было занято более 100 животных: в качестве "машиниста" и "стрелочника" были обезьяны, собака в кассе продавала билеты, медведь подносил чемоданы, начальником станции был бульдог, а дикобраз – фонарщиком. В спектакле "Дорога – длиною в век!", посвященному 100-летнему юбилею театра в 2012 году, "Большая Дуровская железная дорога" была воссоздана.Весной 2021 года завершилось строительство новой сцены театра. На первом этаже трехэтажного корпуса разместился вестибюль с гардеробом и буфетом. В здании есть фойе, в том числе, с местами для маломобильных граждан. За кулисами расположены пространства для содержания животных, гримерные, кабинет ветеринара. На втором этаже размещены артистические, репетиционный зал, зоны инженерно-технического персонала и ремонтная мастерская. Сцена оборудована в виде манежа диаметром 13 метров на 340 зрительских мест. Манеж окружен разборным барьером, который позволит трансформировать зал из циркового в театральный. Новая сцена станет домом для нового поколения слонов, которых в 2018 году правительство Мьянмы подарило театру. Планируется, что первые выступления здесь пройдут в марте 2022 года. Реставрацию и ремонт исторического корпуса планируется завершить до конца 2024 года.Сегодня в репертуаре театра – сюжетные спектакли по мотивам известных сказок. На большой сцене театра идут представления "По следам Снежной Королевы", "Новогоднее приключение Султана", "История хрустальной туфельки" и др. На Малой сцене можно увидеть спектакли "Репка", "Приключения Эльфа Роя", "Счастливый день Емели". В настоящее время театр развивает связи с Дарвинским музеем, с институтами Академии наук.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148524/44/1485244460_0:10:2705:2039_1920x0_80_0_0_4365792ad8bee0302984e69d012b9122.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, уголок дедушки дурова, москва
04:03 08.01.2022
 

Театр "Уголок дедушки Дурова"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСобаки во время репетиции представления во время в театре "Уголок дедушки Дурова"
Собаки во время репетиции представления во время в театре Уголок дедушки Дурова - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
"Уголок дедушки Дурова" ("Страна чудес дедушки Дурова", "Театр зверей имени В.Л. Дурова") – единственный в мире театр, где главными артистами являются представители фауны со всего мира: слоны, бегемот, волки, лисы, обезьяны и многие другие животные.
Театр был открыт 8 января 1912 года (26 декабря 1911 года по старому стилю) Владимиром Дуровым – цирковым артистом, клоуном-сатириком, дрессировщиком, ученым‑зоопсихологом, первым заслуженным цирковым артистом России. Тогда он назывался "Уголок Дурова".
Владимир Дуров разработал свой метод дрессировки, отказавшись от хлыста и палки при работе с животными. Его мечтой было построить собственный дом для зверей, поселить их в подходящих условиях, наблюдать, лечить, учить и показывать их искусство. В Москве на улице Старая Божедомка (с 1927 года – улица Дурова) он купил дом, построенный в 1894 году архитектором Августом Вебером. Здесь было создано уникальное учреждение – "Театр Крошка", где выступали дрессированные животные, а еще обширный естественнонаучный музей, научная лаборатория, в которой велись наблюдения за поведением животных, разрабатывались приемы дрессуры, читались для посетителей лекции о психологии животных.
С 1943 года "Уголок" стал называться "Театр зверей", с 1979 года – Театр зверей им. В.Л. Дурова, с 1992 года – Московский театральный комплексный центр "Страна чудес дедушки Дурова", с декабря 2002 года – Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы (ГБУК) "Театр "Уголок дедушки Дурова".
После смерти Владимира Дурова в 1934 году "Уголок" возглавила его жена Анна Дурова, затем младшая дочь – заслуженный деятель искусств РСФСР Анна Дурова-Садовская.
С 1978 по 2007 годы театром руководила правнучка Владимира Дурова – Наталия Дурова. С 2007 года по настоящее время художественным руководителем театра является правнук Владимира Дурова – народный артист России Юрий Дуров.
Сегодня театр включает в себя Большую и Малую сцены, аттракцион "Мышиная железная дорога" и музей. Малая сцена театра (Бывший театр "Крошка") рассчитан на 90 зрителей. На ней традиционно идут спектакли для самых маленьких зрителей – от двух до шести лет.
Большая сцена театра была построена к Московской олимпиаде в 1980 году. Ее зал вмещает 328 зрителей. Здесь было поставлено множество спектаклей: "И мы – олимпийцы!", "Лесная сказка", "Чудо-подарок", "Бармалей и елка", "Дебют маленьких звезд" и другие. К 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина в 1999 году была осуществлена постановка "Пушкинские зверята".
Музей находится на втором этаже особняка театра, в комнатах, где проживал Владимир Дуров с семьей. В музее представлены старинные афиши и фотографии. В гостиной, где Дуров принимал гостей, сохранилась личная мебель артиста, редкие фотографии и портреты. Здесь бывали Константин Станиславский, Василий Качалов, Всеволод Мейерхольд, Антон Чехов, Александр Куприн, Владимир Гиляровский, Сергей Есенин, пели Леонид Собинов и Федор Шаляпин. В 1924‑1931 годах в "Уголке Дурова" работал Александр Чижевский, который проводил опыты по влиянию аэроионов кислорода на организм животных. На веранде есть живой уголок, где обитают попугаи, морские свинки, цесарка, кролик, скунсы, черный ворон и кот. А в "сказочном зале" воссозданы самые главные аттракционы Владимира Дурова: "Дружный обед", "Железная дорога", "Прачечная енота Тишки". Здесь хранится живая сказка – "Мышиная железная дорога".
Она о том, как самые маленькие артисты театра – белые мышки – устав от зимы, собирают вещи и отправляются на поезде в далекие южные страны.
Самый первый аттракцион "Мышиная железная дорога", поставленный Владимиром Дуровым больше века назад, длился 5 минут. Следующий был поставлен Наталией Дуровой в 1980 году к Московской Олимпиаде и назывался "Будьте добры!". Это было увлекательное путешествие белых мышей по железной дороге в мир сказок Александра Пушкина. Аттракцион длился уже 20 минут и демонстрировался 33 года. В 2013 году к 150-летию создателя театра Владимира Дурова появилась полностью реконструированная "Мышиная железная дорога" под названием "Однажды на Мышиной планете".
Также в музее можно увидеть первый паровоз, сделанный к "Большой Дуровской железной дороге", поставленной почти 100 лет назад. Паровоз – настоящий, заправлялся углем, приводился в движение паром. У Дурова в этом номере было занято более 100 животных: в качестве "машиниста" и "стрелочника" были обезьяны, собака в кассе продавала билеты, медведь подносил чемоданы, начальником станции был бульдог, а дикобраз – фонарщиком.
В спектакле "Дорога – длиною в век!", посвященному 100-летнему юбилею театра в 2012 году, "Большая Дуровская железная дорога" была воссоздана.
Весной 2021 года завершилось строительство новой сцены театра. На первом этаже трехэтажного корпуса разместился вестибюль с гардеробом и буфетом. В здании есть фойе, в том числе, с местами для маломобильных граждан. За кулисами расположены пространства для содержания животных, гримерные, кабинет ветеринара. На втором этаже размещены артистические, репетиционный зал, зоны инженерно-технического персонала и ремонтная мастерская. Сцена оборудована в виде манежа диаметром 13 метров на 340 зрительских мест. Манеж окружен разборным барьером, который позволит трансформировать зал из циркового в театральный. Новая сцена станет домом для нового поколения слонов, которых в 2018 году правительство Мьянмы подарило театру. Планируется, что первые выступления здесь пройдут в марте 2022 года. Реставрацию и ремонт исторического корпуса планируется завершить до конца 2024 года.
Сегодня в репертуаре театра – сюжетные спектакли по мотивам известных сказок. На большой сцене театра идут представления "По следам Снежной Королевы", "Новогоднее приключение Султана", "История хрустальной туфельки" и др.
На Малой сцене можно увидеть спектакли "Репка", "Приключения Эльфа Роя", "Счастливый день Емели".
В настоящее время театр развивает связи с Дарвинским музеем, с институтами Академии наук.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиУголок дедушки ДуроваМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:37На Украине нашли выгоду от запуска "Северного потока — 2"
01:32Супермаркеты в Алма-Ате возобновляют работу
01:17Эксперт рассказал о нововведениях для должников по кредитам в 2022 году
01:15В Алма-Ате остаются вспышки ожесточенного сопротивления
00:49"Аэрофлот" взаимодействует с МИД России по вопросам полетов в Казахстан
00:43При обрушении скалы в Бразилии погибли не менее пяти человек
00:27"Аэрофлот" продлил отмену рейсов в Казахстан и приостановил продажу билетов
00:24Белый дом прокомментировал возмутившие МИД России заявления Блинкена
23:42"Роскосмос" оценил вероятность столкновения астероида Апофис с Землей
23:26В Алма-атинской области объекты жизнедеятельности работают в штатном режиме
23:17В Казахстане запустили дополнительные поезда из Алма-Аты в Нур-Султан
23:14Эксперт считает влияние Аблязова на протесты в Казахстане преувеличенным
22:56Среди задержанных в Казахстане есть иностранцы, сообщили СМИ
22:51Власти Алма-Аты заявили о достаточном запасе лекарств в городе
22:47США больше не могут врать, оценивая ситуацию в Казахстане, заявила Захарова
22:44Белый дом пригрозил последствиями для России из-за "эскалации" на Украине
22:39Экс-советник Назарбаева оценил роль миротворцев ОДКБ в Казахстане
22:35Захарова посоветовала США "поднять настроение" перед встречей в Женеве
22:35В Алма-Ате отпустили задержанного корреспондента RT
22:25МИД назвал отправку миротворцев ОДКБ в Казахстан абсолютно законной
Лента новостейМолния
На Украине нашли выгоду от запуска "Северного потока — 2"Супермаркеты в Алма-Ате возобновляют работуЭксперт рассказал о нововведениях для должников по кредитам в 2022 годуВ Алма-Ате остаются вспышки ожесточенного сопротивления"Аэрофлот" взаимодействует с МИД России по вопросам полетов в КазахстанПри обрушении скалы в Бразилии погибли не менее пяти человек"Аэрофлот" продлил отмену рейсов в Казахстан и приостановил продажу билетовБелый дом прокомментировал возмутившие МИД России заявления Блинкена"Роскосмос" оценил вероятность столкновения астероида Апофис с ЗемлейВ Алма-атинской области объекты жизнедеятельности работают в штатном режимеВ Казахстане запустили дополнительные поезда из Алма-Аты в Нур-СултанЭксперт считает влияние Аблязова на протесты в Казахстане преувеличеннымСреди задержанных в Казахстане есть иностранцы, сообщили СМИВласти Алма-Аты заявили о достаточном запасе лекарств в городеСША больше не могут врать, оценивая ситуацию в Казахстане, заявила ЗахароваБелый дом пригрозил последствиями для России из-за "эскалации" на УкраинеЭкс-советник Назарбаева оценил роль миротворцев ОДКБ в КазахстанеЗахарова посоветовала США "поднять настроение" перед встречей в ЖеневеВ Алма-Ате отпустили задержанного корреспондента RT МИД назвал отправку миротворцев ОДКБ в Казахстан абсолютно законной