Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220108/talib-1766953026.html
Представитель талибов опроверг сообщения о боях в Панджшере
Представитель талибов опроверг сообщения о боях в Панджшере - РИА Новости, 08.01.2022
Представитель талибов опроверг сообщения о боях в Панджшере
Сообщения СМИ о боях "Талибана"* с сопротивлением в Панджшере не соответствуют действительности, заявил РИА Новости представитель талибов Забиулла Муджахид. РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T12:56
2022-01-08T12:56
в мире
оон
талибан
бадахшан
балх
парван
ахмад масуд
забиулла муджахид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1748963704_0:0:1681:945_1920x0_80_0_0_b2c0c489312c3db155a37c1a3f9d2589.jpg
КАБУЛ, 8 янв – РИА Новости. Сообщения СМИ о боях "Талибана"* с сопротивлением в Панджшере не соответствуют действительности, заявил РИА Новости представитель талибов Забиулла Муджахид."Сопротивление существует лишь в социальных сетях, а не в реальности в Афганистане", - сказал Муджахид.Афганское агентство Aamaj News со ссылкой на источник сообщило в пятницу, что отряды правящего в Афганистане движения "Талибан"* ведут бои с представителями Фронта национального сопротивления в горной провинции Панджшер к северо-востоку от Кабула. Ранее представитель фронта сообщил агентству, что бойцы сопротивления совершили нападение на талибов в окрестностях города Джабаль ус-Сирадж на границе провинции Парван с Панджшером.В начале ноября представитель Фронта национального сопротивления Афганистана Али Майсам Назари заявил, что данная организация, возглавляемая Ахмадом Масудом-младшим, принимает в свои ряды все больше людей для борьбы с талибами. По словам Назари, члены фронта находится не только в Панджшере, но и в провинциях Капица, Парван, Бадахшан, Балх, Баглан.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://radiosputnik.ria.ru/20220102/armiya-1766420541.html
бадахшан
балх
парван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748927312_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_71366dd52287efcde04efd5537409328.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оон, талибан, бадахшан, балх, парван, ахмад масуд, забиулла муджахид
12:56 08.01.2022
 
Представитель талибов опроверг сообщения о боях в Панджшере

Представитель талибов Муджахид опроверг сообщения о боях с сопротивлением в Панджшере

© AP Photo / Jalaluddin SekandarСилы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер
Силы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© AP Photo / Jalaluddin Sekandar
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 8 янв – РИА Новости. Сообщения СМИ о боях "Талибана"* с сопротивлением в Панджшере не соответствуют действительности, заявил РИА Новости представитель талибов Забиулла Муджахид.
"Сопротивление существует лишь в социальных сетях, а не в реальности в Афганистане", - сказал Муджахид.
Афганское агентство Aamaj News со ссылкой на источник сообщило в пятницу, что отряды правящего в Афганистане движения "Талибан"* ведут бои с представителями Фронта национального сопротивления в горной провинции Панджшер к северо-востоку от Кабула. Ранее представитель фронта сообщил агентству, что бойцы сопротивления совершили нападение на талибов в окрестностях города Джабаль ус-Сирадж на границе провинции Парван с Панджшером.
В начале ноября представитель Фронта национального сопротивления Афганистана Али Майсам Назари заявил, что данная организация, возглавляемая Ахмадом Масудом-младшим, принимает в свои ряды все больше людей для борьбы с талибами. По словам Назари, члены фронта находится не только в Панджшере, но и в провинциях Капица, Парван, Бадахшан, Балх, Баглан.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
2 января, 14:19В мире
Талибы заявили, что почти завершили формирование новой армии
 
В миреООНТалибанБадахшанБалхПарванАхмад МасудЗабиулла Муджахид
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:37На Украине нашли выгоду от запуска "Северного потока — 2"
01:32Супермаркеты в Алма-Ате возобновляют работу
01:17Эксперт рассказал о нововведениях для должников по кредитам в 2022 году
01:15В Алма-Ате остаются вспышки ожесточенного сопротивления
00:49"Аэрофлот" взаимодействует с МИД России по вопросам полетов в Казахстан
00:43При обрушении скалы в Бразилии погибли не менее пяти человек
00:27"Аэрофлот" продлил отмену рейсов в Казахстан и приостановил продажу билетов
00:24Белый дом прокомментировал возмутившие МИД России заявления Блинкена
23:42"Роскосмос" оценил вероятность столкновения астероида Апофис с Землей
23:26В Алма-атинской области объекты жизнедеятельности работают в штатном режиме
23:17В Казахстане запустили дополнительные поезда из Алма-Аты в Нур-Султан
23:14Эксперт считает влияние Аблязова на протесты в Казахстане преувеличенным
22:56Среди задержанных в Казахстане есть иностранцы, сообщили СМИ
22:51Власти Алма-Аты заявили о достаточном запасе лекарств в городе
22:47США больше не могут врать, оценивая ситуацию в Казахстане, заявила Захарова
22:44Белый дом пригрозил последствиями для России из-за "эскалации" на Украине
22:39Экс-советник Назарбаева оценил роль миротворцев ОДКБ в Казахстане
22:35Захарова посоветовала США "поднять настроение" перед встречей в Женеве
22:35В Алма-Ате отпустили задержанного корреспондента RT
22:25МИД назвал отправку миротворцев ОДКБ в Казахстан абсолютно законной
Лента новостейМолния
На Украине нашли выгоду от запуска "Северного потока — 2"Супермаркеты в Алма-Ате возобновляют работуЭксперт рассказал о нововведениях для должников по кредитам в 2022 годуВ Алма-Ате остаются вспышки ожесточенного сопротивления"Аэрофлот" взаимодействует с МИД России по вопросам полетов в КазахстанПри обрушении скалы в Бразилии погибли не менее пяти человек"Аэрофлот" продлил отмену рейсов в Казахстан и приостановил продажу билетовБелый дом прокомментировал возмутившие МИД России заявления Блинкена"Роскосмос" оценил вероятность столкновения астероида Апофис с ЗемлейВ Алма-атинской области объекты жизнедеятельности работают в штатном режимеВ Казахстане запустили дополнительные поезда из Алма-Аты в Нур-СултанЭксперт считает влияние Аблязова на протесты в Казахстане преувеличеннымСреди задержанных в Казахстане есть иностранцы, сообщили СМИВласти Алма-Аты заявили о достаточном запасе лекарств в городеСША больше не могут врать, оценивая ситуацию в Казахстане, заявила ЗахароваБелый дом пригрозил последствиями для России из-за "эскалации" на УкраинеЭкс-советник Назарбаева оценил роль миротворцев ОДКБ в КазахстанеЗахарова посоветовала США "поднять настроение" перед встречей в ЖеневеВ Алма-Ате отпустили задержанного корреспондента RT МИД назвал отправку миротворцев ОДКБ в Казахстан абсолютно законной