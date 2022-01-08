https://ria.ru/20220108/talib-1766953026.html

Представитель талибов опроверг сообщения о боях в Панджшере

Представитель талибов опроверг сообщения о боях в Панджшере - РИА Новости, 08.01.2022

Представитель талибов опроверг сообщения о боях в Панджшере

Сообщения СМИ о боях "Талибана"* с сопротивлением в Панджшере не соответствуют действительности, заявил РИА Новости представитель талибов Забиулла Муджахид. РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T12:56

2022-01-08T12:56

2022-01-08T12:56

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КАБУЛ, 8 янв – РИА Новости. Сообщения СМИ о боях "Талибана"* с сопротивлением в Панджшере не соответствуют действительности, заявил РИА Новости представитель талибов Забиулла Муджахид."Сопротивление существует лишь в социальных сетях, а не в реальности в Афганистане", - сказал Муджахид.Афганское агентство Aamaj News со ссылкой на источник сообщило в пятницу, что отряды правящего в Афганистане движения "Талибан"* ведут бои с представителями Фронта национального сопротивления в горной провинции Панджшер к северо-востоку от Кабула. Ранее представитель фронта сообщил агентству, что бойцы сопротивления совершили нападение на талибов в окрестностях города Джабаль ус-Сирадж на границе провинции Парван с Панджшером.В начале ноября представитель Фронта национального сопротивления Афганистана Али Майсам Назари заявил, что данная организация, возглавляемая Ахмадом Масудом-младшим, принимает в свои ряды все больше людей для борьбы с талибами. По словам Назари, члены фронта находится не только в Панджшере, но и в провинциях Капица, Парван, Бадахшан, Балх, Баглан.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://radiosputnik.ria.ru/20220102/armiya-1766420541.html

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балх

парван

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в мире, оон, талибан, бадахшан, балх, парван, ахмад масуд, забиулла муджахид